Ô tô đang băng qua đường ray thì bị tàu hỏa đâm trúng, kéo lê 100 mét, cặp vợ chồng may mắn thoát nạn

Đoạn clip ghi lại từ camera giám sát cho thấy chiếc xe màu trắng đang tiến đến đường ray giao nhau trước khi đầu máy xe lửa chạy tới và đâm vào nó ở Ciudad Juarez, Chihuahua, vào ngày 12/7. Cặp vợ chồng bên trong chiếc xe ô tô chỉ bị thương nhẹ.

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