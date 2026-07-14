Nam shipper bất ngờ bị báo hoa mai vồ lên người khi đang giao hàng khiến người xem sợ thót tim

Hình ảnh ghi lại cho thấy một con báo lớn lao xuống đường theo hướng ngược lại, khiến người đi xe máy phải dừng lại đột ngột. Sau đó, nó lao về phía người đi xe máy khiến anh ta phải nhảy khỏi xe. Tuy nhiên anh ta không kịp chạy trốn khi con vật hung dữ lao tới.

Video 1 giờ 48 phút trước 1 giờ 48 phút trước Gia An | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-shipper-bat-ngo-bi-bao-hoa-mai-vo-len-nguoi-khi-ang-giao-hang-khien-nguoi-xem-so-thot-tim-764028.html