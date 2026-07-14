Người đàn ông ngáng chân, hạ gục tên cướp túi xách trên phố khiến nhiều người bất ngờ

Đoạn clip ghi lại từ camera giám sát cho thấy nghi phạm giật túi xách đang bỏ chạy, trong khi người đàn ông mặc áo khoác đen đuổi theo. Một người đi bộ đang đứng bên đường nói chuyện với bạn mình đột nhiên thò chân ra khiến tên trộm loạng choạng, trượt chân trên mặt đường nhựa và ngã xuống đất.

Video 2 giờ 48 phút trước 2 giờ 48 phút trước Bối Bối | Theo Phụ nữ sức khỏe

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