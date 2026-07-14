6 người được đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu sau vụ cháy quán ăn ở phường Bình Thạnh, TPHCM. Trong đó, nhiều trường hợp bị bỏng diện rộng, suy hô hấp do ngạt khói, được theo dõi và điều trị tích cực với nguy cơ ngộ độc cyanua từ sản phẩm cháy.

Theo thông tin báo Lao Động, ngày 13.7, theo báo cáo của Bệnh viện Nhân dân Gia Định, bệnh viện tiếp nhận ban đầu các nạn nhân trong vụ cháy nổ xảy ra vào lúc 20h ngày 11.7.2026 tại cùng một địa chỉ ở đường Ngô Đức Kế, phường Bình Thạnh, TPHCM. Ngay sau đó, toàn bộ 6 nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng và ngạt khói do cháy nổ.

Do tình trạng 5 trong 6 bệnh nhân rất nặng nên được chuyển tiếp đến Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cấp cứu. Tình trạng khi nhập viện của mỗi nạn nhân cụ thể như sau:

Bà Â.K.L. (sinh năm 1978) được chẩn đoán bỏng da do lửa độ II, III diện tích 60% đầu mặt, cánh tay 2 bên, ngực bụng, bỏng hô hấp, tổn thương thận cấp thể vô niệu; Bà P.T.T. (sinh năm 1996) được chẩn đoán bỏng da độ I-II diện tích 60% đầu mặt, tứ chi, ngực bụng và bỏng hô hấp.

Bà L.N.T. (sinh năm 1982) được chẩn đoán bỏng lửa diện tích khoảng 98% độ II, 80% độ III toàn thân, bỏng hô hấp; ông N.T.T. (sinh năm 1973) được chẩn đoán bỏng độ III diện rộng trên 60% đầu mặt, tứ chi, ngực bụng; ông N.Q.H. (sinh năm 1970) bỏng da do lửa độ III diện tích 80%, đầu mặt, tứ chi, ngực bụng, bỏng hô hấp.

Các nạn nhân trong vụ cháy quán ăn đang được điều trị tích cực. Ảnh: Báo Lao Động.

Hiện tại, cả 5 bệnh nhân nặng đều đang được cho an thần, thở đều qua nội khí quản, lọc máu liên tục (CRRT) và được theo dõi sát sao tại Khoa bỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM.

Trường hợp nhẹ nhất bà H.T.K T. (sinh năm 1980) bị bỏng độ I-II rải rác ở cánh tay và cẳng tay hai bên với diện tích bỏng khoảng 2%. Tình trạng bệnh nhân hiện đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, thở khí trời, sinh hiệu ổn định và đang được tiếp tục theo dõi tại khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Như trước đó báo Dân Trí đưa tin, khoảng 20h ngày 11/7, quán ăn trên đường Ngô Đức Kế (phường Bình Thạnh, TPHCM) bất ngờ cháy và phát nổ, khiến nhiều nhân viên cùng khách đang ngồi ăn gặp nạn.

Sau vụ hỏa hoạn, có 6 trường hợp vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu trong tình trạng bỏng và ngạt khí nhiều mức độ. Các bệnh nhân được chăm sóc tích cực, đặt nội khí quản và nội soi phế quản.

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