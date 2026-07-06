Khánh Hòa: 50 người bị ngộ độc nghi do ăn cơm gà

Tin y tế 06/07/2026 10:30

Theo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, hiện sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định, một số người đã được xuất viện. Ngành y tế đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan lấy mẫu thực phẩm tại quán cơm gà nêu trên để kiểm nghiệm.

Theo thông tin báo Dân Trí, tối 5/7, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa thông tin, các trường hợp nghi ngờ bị ngộ độc do ăn cơm gà tại quán Q.N. (phường Cam Ranh) đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh.

Trong ngày 2 và 3/7, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh tiếp nhận 50 người đến cấp cứu với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy. Tất cả những người này cho biết đã ăn cơm gà tại quán Q.N..

Khánh Hòa: 50 người bị ngộ độc nghi do ăn cơm gà - Ảnh 1
50 người nghi ngộ độc sau ăn cơm gà ở Cam Ranh. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Theo VNExpress, theo ông Lữ Ngọc Trung, Chủ tịch UBND phường Cam Ranh, cho biết địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan lấy mẫu thực phẩm tại quán cơm gà để kiểm nghiệm xác định nguyên nhân. Đồng thời, đoàn công tác của phường đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các bệnh nhân.

Quán cơm gà trên đã tạm dừng hoạt động trong thời gian điều tra.

Năm 2024, Khánh Hòa ghi nhận nhiều trường hợp ngộ độc thực phẩm khiến hàng trăm người nhập viện, trong đó lớn nhất là vụ 369 người bị ngộ độc sau ăn tại quán cơm gà Trâm Anh (Nha Trang) vì nhiễm khuẩn Salmonella, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus...

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Bà T.T.H (47 tuổi) và ông L.H (43 tuổi) là 2 vợ chồng, cùng trú tại phường Phú Thủy đến nhập viện trong tình trạng tê môi, tê lưỡi, nôn ói, sùi bọt mép. Riêng ông L.H còn bị liệt tay, chân.

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