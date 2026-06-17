Đắp lá thuốc chữa bỏng, người đàn ông ở Tây Ninh phải cắt 3 ngón chân

Bênh nhân được chẩn đoán nhiễm trùng bàn chân trái mức độ nặng, đường huyết rất cao 27,7 mmol/l (bình thường 4-7,8 mmol/l), có nhiều ổ áp xe sâu, hoại tử lan rộng ở các ngón chân.

Theo thông tin báo Dân Trí, Anh K. (43 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) được chẩn đoán tiểu đường type 2 hơn 5 năm nay. Nhưng vì thấy sức khỏe bình thường, anh không uống thuốc đều theo đơn và không tuân theo chế độ ăn phù hợp với bệnh. Một tháng trước, anh vô tình bị đổ nước sôi bỏng ngón chân bên trái. Anh tự chữa bằng cách đắp vết thương bằng lá thuốc và ngâm nước lá. Vài ngày sau, vết bỏng không lành mà ngày càng lở loét nặng hơn, ngón chân bỏng thâm tím, lan ra cả bàn chân.

Người đàn ông được đưa vào bệnh viện ở phường Tân Sơn Hòa (TPHCM) cấp cứu do đau chân dữ dội, sốt cao liên tục nhiều ngày, sụt cân. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm trùng bàn chân trái mức độ nặng, đường huyết ở mức rất cao (cao gấp 3-4 lần mức bình thường), có nhiều ổ áp xe sâu, hoại tử lan rộng ở các ngón chân. Hoại tử ngón chân sau khi đắp lá chữa bỏng. Ảnh: Báo Dân Trí. Đặc biệt, chẩn đoán hình ảnh cho thấy 3 ngón chân của anh đã bị viêm tủy xương, dấu hiệu của nhiễm trùng đã xâm nhập và gây viêm xương.

Theo thông tin VNExpress, BS.CKI Phạm Thị Thu Hà, khoa Nội tiết - Đái tháo đường, cho biết ba ngón chân của anh Khôi bị viêm tủy xương - dấu hiệu nhiễm trùng đã xâm nhập và gây viêm xương. Người bệnh được điều trị bằng kháng sinh phổ rộng, kiểm soát đường huyết tích cực bằng insulin, bù dịch, song nhiễm trùng tiếp diễn. Theo bác sĩ Hà, tổn thương lan rộng kèm viêm xương, áp xe sâu khiến các phương án bảo tồn chi gần như không còn khả thi. Các bác sĩ buộc phải cắt bỏ gần ba ngón chân bị hoại tử để ngăn nhiễm trùng lan rộng dẫn đến nhiễm trùng huyết. Song song đó, người bệnh được dùng máy áp lực âm (VAC) để hút dịch mủ, nhanh chóng làm đầy vết thương, ngăn ngừa nhiễm trùng lan rộng. Tuy nhiên, mu bàn chân anh vẫn sưng đỏ, chưa loại trừ nguy cơ phải cắt bỏ cả bàn chân. Bác sĩ Hà cho biết, ở người bệnh tiểu đường, bàn chân là một "điểm yếu sinh học" điển hình do sự hội tụ của ba cơ chế: bệnh lý thần kinh ngoại biên làm giảm cảm giác bảo vệ, bệnh lý mạch máu làm giảm tưới máu mô và rối loạn miễn dịch làm suy giảm khả năng kiểm soát nhiễm trùng. Khi một tổn thương ban đầu xuất hiện, đặc biệt là trong môi trường không vô khuẩn như việc đắp lá hay ngâm nước, vi khuẩn có điều kiện xâm nhập và phát triển nhanh chóng. Loét, nhiễm trùng, hoại tử... là những biến chứng bàn chân tiểu đường có thể khiến người bệnh phải đoạn chi, mất khả năng đi lại vĩnh viễn. Bác sĩ khuyến cáo, đối với người bệnh tiểu đường, việc kiểm soát đường huyết ổn định là điều quan trọng nhất. Nguyên tắc cơ bản là phải xử trí đúng những tổn thương nhỏ ngay từ ban đầu, không tự ý đắp thuốc, dùng thuốc nam hay ngâm nước thuốc không theo chỉ định của người điều trị.

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