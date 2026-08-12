Cần Thơ: Khởi kiện 2 chủ shop kinh doanh gần 3.000 sản phẩm giả hàng hiệu

Đời sống 12/08/2026 10:06

Việc khởi tố vụ án nằm trong đợt cao điểm đấu tranh xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng chức năng thành phố Cần Thơ.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, ngày 11-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú với Huỳnh Thanh Hiển, chủ cửa hàng Thanh Hiển Luxury, về hành vi "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Đây là đợt cao điểm trong kế hoạch đấu tranh, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ của Công an TP Cần Thơ.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ phát hiện một số địa điểm có dấu hiệu hoạt động kinh doanh, mua bán quần áo, giày dép, túi xách và phụ kiện… có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam.

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Công an đọc quyết định khởi tố với Huỳnh Thanh Hiển. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Trong đó có cửa hàng Thanh Hiển Luxury (địa chỉ số 50 đường Nguyễn Bình, phường Cái Khế, TP Cần Thơ), do Huỳnh Thanh Hiển (sinh năm 2002, ngụ tỉnh Vĩnh Long) làm chủ.

Tiến hành khám xét theo thủ tục hành chính tại cửa hàng Thanh Hiển Luxury, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ 2.949 sản phẩm gồm quần áo, giày dép, nón, thắt lưng, ba lô, túi xách, ví… có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Burberry, Louis Vuitton, Gucci, Dior, Hermes. Với tổng trị giá số hàng hóa được xác định trên 1,9 tỉ đồng.

Theo thông tin báo VietNamNet, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ cũng tiến hành khám xét theo thủ tục hành chính cửa hàng Thanh Dương Luxury do Huỳnh Phương Duy làm chủ.

Cần Thơ: Khởi kiện 2 chủ shop kinh doanh gần 3.000 sản phẩm giả hàng hiệu - Ảnh 2
Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Huỳnh Phương Duy và Huỳnh Thanh Dương (shop Thanh Dương Luxury). Ảnh: VietNamNet. 

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ 1.716 sản phẩm gồm dép, mũ, túi xách, thắt lưng... có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu Louis Vuitton, Versace, Gucci, Hermes, Burberry và Dior.

Ngoài ra, lực lượng công an còn thu giữ nhiều nguyên liệu da, dụng cụ, máy móc và phương tiện. Số tang vật này được xác định có liên quan đến hoạt động sản xuất, gia công các sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Tổng trị giá số hàng hóa tạm giữ được xác định hơn 1,4 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Phương Duy (SN 1993, ngụ TP Cần Thơ) và Huỳnh Thanh Dương (SN 1997, ngụ tỉnh Vĩnh Long) về cùng hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Cần Thơ: Khởi kiện 2 chủ shop kinh doanh gần 3.000 sản phẩm giả hàng hiệu - Ảnh 3
Các loại hàng hóa có dấu hiệu giả nhãn hiệu nổi tiếng bị thu giữ. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Công an thành phố khuyến cáo người dân khi phát hiện các hành vi sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp… cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được tiếp nhận, kiểm tra và xử lý theo quy định, không tiếp tay cho các hoạt động này.

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