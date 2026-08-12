Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' những con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn đến trong 10 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 12/08/2026 11:00

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn khi có Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' những con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn đến trong 10 ngày tới.

Con giáp tuổi Mão

Tử vi con giáp 10 ngày tới dự báo người tuổi Mão có thể tìm ra hướng đi mới trong công việc. Những công việc tưởng chừng lối mòn cũng được giải quyết nhanh chóng và trở nên thú vị hơn nhiều. Con giáp này thổi một luồng gió mới cho tập thể của mình.

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' những con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn đến trong 10 ngày tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nay cũng là ngày thích hợp để bản mệnh ký kết hợp đồng kinh doanh. Nếu đã xem xét kỹ càng mọi phương diện thì hãy dũng cảm làm theo kế hoạch, đừng chần chừ, do dự kẻo bỏ lỡ cơ hội đáng quý.

Tuy nhiên, tuổi Mão được nhắc nhở dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy, bản mệnh cũng nên chú ý đến sức khỏe. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đừng nên bắt cơ thể làm việc mệt mỏi quá sức kẻo đổ bệnh.

 

Con giáp tuổi Ngọ

Tử vi con giáp 10 ngày tới dự báo Thiên Tài che chở, người tuổi Ngọ có vận trình tài lộc cực kỳ hanh thông. Đặc biệt, những người đã dành nhiều thời gian cho các công việc tay trái có thể thu về lợi nhuận hoặc thù lao xứng đáng với công sức trong ngày hôm nay.

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' những con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn đến trong 10 ngày tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, một số người còn có cơ hội phát tài bất ngờ nhờ trúng trưởng, trúng số. Tuy nhiên, bạn cần có cách sử dụng khoản tiền này hợp lý, chớ tiêu xài lãng phí kẻo cuối cùng cũng "của thiên trả địa".

Hỏa khắc Kim, vấn đề tình cảm cũng rất đáng lưu tâm trong thời điểm này. Bản mệnh nên quan tâm đến gia đình của mình nhiều hơn, bởi nếu bạn quá thờ ơ, lạnh nhạt thì kẻ thứ ba sẽ nhân cơ hội chen chân phá vỡ gia đình bạn đấy.

Con giáp tuổi Tý

Tử vi con giáp 10 ngày tới dự báo Thiên Tài che chở, may mắn là bản mệnh lại có một túi tiền khá rủng rỉnh. Bạn chăm chỉ với những công việc tay trái nên có thể kiếm được một khoản tiền tương xứng với công sức đã bỏ ra, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' những con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn đến trong 10 ngày tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên trong thời gian này đem tới những dấu hiệu chẳng lành trên phương diện tình cảm của người tuổi Tý. Bạn và nửa kia có thể mâu thuẫn với nhau chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt.

Hai người đều cần phải nhìn mọi việc theo những hướng tích cực hơn, đồng thời lắng nghe nửa kia của mình nhiều hơn, không nên khăng khăng với những quan điểm cá nhân. Hãy thử đặt mình vào vị trí của người ấy, biết đâu bạn sẽ có suy nghĩ khác.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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