Giá vàng hôm nay, ngày 12/8/2026: Tăng trở lại, SJC tiến sát 144 triệu/lượng

Hôm nay ngày 12/8/2026 giá vàng trong và ngoài nước tăng nhẹ sau đà trượt giảm trước đó. Kim loại quý thế giới chịu nhiều tác động từ những dữ liệu kinh tế mới công bố.
- Giá vàng hôm nay, ngày 10/8/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn giảm 500 nghìn/lượng
- Giá vàng hôm nay, ngày 9/8/2026: Tăng 3 triệu trong tuần nhưng người mua không lãi
Theo thông tin báo VietNamNet, mở cửa phiên giao dịch hôm nay (12/8), vào lúc 8h33', giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.
Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng tăng 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua.
Trong nước, phiên giao dịch ngày 11/8 ghi nhận giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn biến động mạnh, tăng cao vào buổi sáng rồi lao dốc trong buổi chiều.
Đến cuối phiên 11/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng so với buổi sáng và giảm 600.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước đó.
Chiều 11/8, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 140-143 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với buổi sáng. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 141,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 400.000 đồng ở cả hai chiều so với buổi sáng.
Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính đến ngày 11/8 ở mức 25.680 đồng/USD (mua vào) và 25.710 đồng/USD (bán ra).
Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng thế giới tăng 22 USD mỗi ounce, lên 4.391 USD. Vàng tăng do nhu cầu trú ẩn an toàn liên quan đến căng thẳng eo biển Hormuz đã bù đắp cho sự mạnh lên của đồng đô la Mỹ và bối cảnh lãi suất vẫn ở mức cao. Eo biển Hormuz vẫn là rủi ro địa chính trị chính ảnh hưởng đến kim loại và năng lượng. Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao mới được bổ nhiệm của Iran cho biết, tuyến đường thủy này sẽ vẫn đóng cửa trừ khi Washington chấp nhận các điều kiện của Tehran, trong khi Tổng thống Donald Trump đưa ra yêu cầu mới về việc Iran phải bồi thường...
Mỹ công bố dữ liệu việc làm yếu hơn tuần trước đã hỗ trợ giá vàng nhạy cảm với lãi suất. Nhưng sự phục hồi của giá dầu thô và kịch bản lạm phát vẫn ở mức cao đã kéo kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng 9 trở lại mức khó đoán. Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm ở gần mức 4,7%, trong khi đồng đô la Mỹ mạnh hơn, khiến giá vàng được hỗ trợ bởi dòng vốn phòng thủ nhưng hạn chế đà tăng vượt qua mức cao nhất trong phiên.
Dữ liệu mới nhất cho thấy thị trường nhà ở Mỹ đang giảm nhẹ nhưng vẫn vượt kỳ vọng hồi tháng trước. Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia (NAR) thông báo, tổng số lượng nhà hiện có được bán ra đã giảm 1,7% xuống mức tỷ lệ hàng năm được điều chỉnh theo mùa là 4,06 triệu căn trong tháng 7. Số liệu vẫn tốt hơn dự kiến, vì dự báo của các nhà kinh tế cho thấy con số sẽ giảm xuống còn 4,04 triệu. Tổng số đơn vị bán ra trong tháng 6 cũng được điều chỉnh tăng lên 4,13 triệu từ mức 4,09 triệu đơn vị.