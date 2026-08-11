Ly hôn Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi vẫn được gia đình chồng cũ yêu thương

Sao quốc tế 11/08/2026 17:03

Sau khi cuộc hôn nhân của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong kết thúc, nữ diễn viên sinh con thứ 3, danh tính cha ruột của đứa trẻ đến nay vẫn là bí ẩn.

Sau khi Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong ly hôn, nhiều người từng cho rằng mối quan hệ giữa nữ diễn viên và gia đình chồng cũ sẽ dần trở nên xa cách. Tuy nhiên, thực tế lại khác. Suốt nhiều năm, Tạ Đình Đình và cố nghệ sĩ Tạ Hiền vẫn dành cho Trương Bá Chi sự tôn trọng và bảo vệ.

Năm 2009, giữa lúc Trương Bá Chi vướng ồn ào đời tư, Tạ Đình Đình được phóng viên hỏi về chị dâu. Ban đầu, cô cho biết không quan tâm đến vụ việc. Sau đó, em gái Tạ Đình Phong lên tiếng bênh vực Trương Bá Chi, khẳng định quá khứ của mỗi người không thay đổi tình cảm của cô dành cho chị dâu. Tạ Đình Đình cũng đánh giá Trương Bá Chi là một người mẹ và con dâu tốt.

Ly hôn Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi vẫn được gia đình chồng cũ yêu thương - Ảnh 1

Thời điểm đó, con trai đầu lòng của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong, Lucas, mới hơn 1 tuổi. Theo Tạ Đình Đình, các thành viên trong gia đình họ Tạ không bàn luận về những ồn ào của Trương Bá Chi. Khi gặp nhau, họ chủ yếu trò chuyện về con cái.

Đến tháng 8.2011, Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong chính thức ly hôn. Hai người thống nhất cùng nuôi hai con trai Lucas và Quintus. Dù quan hệ hôn nhân kết thúc, tình cảm giữa Trương Bá Chi và gia đình họ Tạ không vì thế mà mất đi.

Tháng 7.2026, khi được hỏi về Trương Bá Chi, Tạ Đình Đình vẫn dành những lời tích cực cho chị dâu cũ. Cô nhận xét Trương Bá Chi từng là một người vợ tốt, đối xử tốt với Tạ Đình Phong và cả gia đình.

Trong khi đó, Tạ Hiền nhiều lần công khai bảo vệ con dâu cũ. Ông từng khẳng định Trương Bá Chi vẫn là con dâu trong lòng mình dù cô đã ly hôn Tạ Đình Phong. Ông cũng bày tỏ sự áy náy khi cuộc hôn nhân của con trai tan vỡ và dành nhiều tình cảm cho hai cháu nội.

Ly hôn Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi vẫn được gia đình chồng cũ yêu thương - Ảnh 2

Những năm cuối đời, khi sức khỏe Tạ Hiền suy giảm, Trương Bá Chi thường đưa các con đến thăm ông. Cô được cho là luôn duy trì mối quan hệ gần gũi với bố chồng cũ.

Ngày 16.7.2026, Tạ Hiền qua đời ở tuổi 89. Sau khi ông mất, Trương Bá Chi không công khai viết lời tiễn biệt mà âm thầm đổi ảnh đại diện trên các nền tảng mạng xã hội thành màu đen. Trước đó, cô còn được cho là đã thu xếp để Lucas từ Australia trở về Hong Kong kịp gặp ông nội lần cuối.

Mối quan hệ giữa Trương Bá Chi và gia đình Tạ Đình Phong vì thế được xem là trường hợp đặc biệt: hôn nhân kết thúc nhưng tình thân vẫn được duy trì trong nhiều năm.

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Mới đây, Trương Bá Chi xuất hiện tại sự kiện của một thương hiệu ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Trước hàng loạt câu hỏi từ truyền thông về việc bao giờ sẽ trở lại màn ảnh, nữ diễn viên cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời mà người hâm mộ đã chờ đợi từ lâu.

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