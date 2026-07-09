Động thái hiếm hoi của Trương Bá Chi dành cho Châu Tinh Trì

Sao quốc tế 09/07/2026 13:30

Bộ phim "Đội bóng nữ Kungfu" do Châu Tinh Trì đảm nhận vai trò biên kịch kiêm đạo diễn sẽ chính thức ra rạp tại Trung Quốc từ ngày 11/7. Ngay sau khi lịch phát hành được công bố, tác phẩm nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận của khán giả.

Bộ phim "Đội bóng nữ Kungfu" do Châu Tinh Trì đảm nhận vai trò biên kịch kiêm đạo diễn sẽ chính thức ra rạp tại Trung Quốc từ ngày 11/7.  Một trong những động thái nhận được nhiều sự quan tâm nhất đến từ Trương Bá Chi. Nữ diễn viên được cho là đã tự bỏ tiền bao trọn 18 suất chiếu của bộ phim để bày tỏ sự ủng hộ dành cho người đồng nghiệp gắn bó nhiều năm.

Điều khiến người hâm mộ thích thú là hình ảnh đại diện được Trương Bá Chi sử dụng cho các suất chiếu lại chính là tạo hình của cô trong bộ phim kinh điển "Đội bóng Thiếu Lâm" (2001). Chi tiết mang đậm tính hoài niệm này nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, gợi nhớ quãng thời gian cô từng hợp tác thành công với Châu Tinh Trì.

Động thái hiếm hoi của Trương Bá Chi dành cho Châu Tinh Trì - Ảnh 1

Nhắc đến mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ, nhiều khán giả vẫn nhớ đến "Vua hài kịch" (1999) – tác phẩm đã góp phần đưa tên tuổi Trương Bá Chi vụt sáng. Trong phim, chuyện tình giữa Liễu Phiêu Phiêu và Doãn Thiên Cừu trở thành một trong những mối tình kinh điển của điện ảnh Hong Kong. Đến nay, câu thoại nổi tiếng "Tôi nuôi cô" vẫn thường xuyên được khán giả nhắc lại như một biểu tượng của bộ phim.

Dù không thường xuyên xuất hiện cùng nhau hay công khai thể hiện sự thân thiết, Trương Bá Chi và Châu Tinh Trì vẫn nhiều lần dành cho nhau sự ủng hộ vào những thời điểm quan trọng trong sự nghiệp. Việc nữ diễn viên bao rạp để cổ vũ dự án mới của Châu Tinh Trì được xem là minh chứng cho tình bạn bền bỉ giữa hai ngôi sao sau hơn hai thập kỷ.

Động thái hiếm hoi của Trương Bá Chi dành cho Châu Tinh Trì - Ảnh 2

Sau nhiều thăng trầm trong cuộc sống, Trương Bá Chi vẫn duy trì sức ảnh hưởng trong làng giải trí. Từ một ngôi sao nổi tiếng từ rất sớm, cô trải qua không ít biến cố đời tư trước khi trở thành mẹ đơn thân của ba con và dần xây dựng lại hình ảnh thông qua các chương trình truyền hình thực tế cũng như hoạt động kinh doanh.

Hành trình vượt qua khó khăn của Trương Bá Chi được nhiều khán giả đánh giá là có sự đồng điệu với tinh thần mà "Đội bóng nữ Kungfu" hướng tới: kiên cường, không bỏ cuộc và luôn sẵn sàng đứng dậy sau những thất bại. Chính sự tương đồng ấy khiến động thái ủng hộ của nữ diễn viên dành cho Châu Tinh Trì càng nhận được nhiều sự quan tâm và thiện cảm từ công chúng.

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