Hiếm hoi tiết lộ đời tư của Trương Bá Chi

Sao quốc tế 05/04/2026 13:30

Coco - bạn gái cũ của Tạ Hiền (bố Tạ Đình Phong) đã gây xôn xao khi tiết lộ về đời tư của Trương Bá Chi.

Mới đây, Coco - bạn gái cũ của Tạ Hiền (bố Tạ Đình Phong) - mới đây gây xôn xao khi tiết lộ về đời tư của Trương Bá Chi. Theo Coco, cha của con thứ 3 của Trương Bá Chi là một doanh nhân. Người này thậm chí lớn tuổi hơn Tạ Hiền. Coco tiết lộ thêm người đàn ông “đã có gia đình riêng” và từng hợp tác với Tạ Hiền. Tạ Hiền cũng biết mối quan hệ giữa Trương Bá Chi với đối tác kể trên.

 

Thông tin trên của Coco lập tức gây xôn xao dư luận. Lý do là suốt những năm qua, Trương Bá Chi giấu kín danh tính cha của người con thứ 3.

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Tuy nhiên, QQ cho biết Coco không đưa ra bất kỳ bằng chứng cụ thể nào. Đáng nói, vài ngày sau khi đưa ra tuyên bố gây sốc, tài khoản của Coco bị ban quản lý nền tảng cấm vĩnh viễn và chức năng bán sản phẩm cũng bị xóa bỏ. Lúc này, không ít tài khoản mạng chỉ trích Coco khi cô lấy chuyện riêng tư của người khác ra làm chiêu trò thu hút lượt xem.

Cách đây không lâu, Coco cũng gây bàn tán khi ám chỉ lý do Tạ Đình Phong kết hôn nhanh chóng với Trương Bá Chi có thể liên quan tới Vương Phi. Tạ Đình Phong dường như "lợi dụng" Trương Bá Chi để cố tỏ ra bản thân vẫn ổn khi không ở bên Vương Phi.

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Coco cũng nhận xét cách nam diễn viên đối xử với 2 người phụ nữ rất khác nhau. Tạ Đình Phong sẵn sàng vào bếp nấu ăn cho Vương Phi nhưng lại rất lạnh nhạt, mải mê chơi game và thường che giấu tình cảm dành cho Trương Bá Chi.

Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong kết hôn năm 2006. Cặp sao có 2 con trai và ly hôn vào năm 2011. Tới 2018, Trương Bá Chi thông báo sinh con trai thứ 3 nhưng không công khai danh tính cha đứa trẻ.

Ngỡ ngàng Trương Bá Chi cho nhân viên nghỉ Tết một tháng có lương

Ngỡ ngàng Trương Bá Chi cho nhân viên nghỉ Tết một tháng có lương

Theo truyền thông Hong Kong (Trung Quốc), Trương Bá Chi đã hủy toàn bộ lịch trình công việc trong suốt tháng 2.2026, dành cho đội ngũ nhân viên của mình gần một tháng nghỉ phép có lương, đảm bảo nhân viên có đủ thời gian về quê thăm gia đình.

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