Lý Liên Kiệt tiết lộ sức khỏe ở thời điểm bệnh cường giáp nặng nhất: 'Tôi thấy nhãn cầu lồi ra'

Sao quốc tế 23/05/2026 17:13

Trò chuyện với Wall Street Journal để quảng bá cho cuốn sách mới Beyond Life and Death bản tiếng Anh, Lý Liên Kiệt đề cập tới sức khỏe, sinh hoạt hiện tại.

Mới đây, Lý Liên Kiệt cho biết anh học hỏi từ nhiều bậc thầy, thực hành các kỹ thuật rèn luyện thân - tâm để phục hồi chấn thương, giảm áp lực của sự nổi tiếng, sau khi sống sót trong trận sóng thần năm 2004 và chiến đấu với bệnh cường giáp ở những năm 2010.

Anh cho biết, mắc cường giáp là thử thách lớn nhất từ trước tới giờ: "Khi bị gãy chân hoặc tay, tôi vẫn có thể làm việc sau khi hồi phục. Tuy nhiên, căn bệnh cường giáp đã làm thay đổi khuôn mặt. Tôi soi gương và thấy nhãn cầu mình lồi ra". Anh còn bị phù mặt, sụt cân nghiêm trọng do mất cân bằng nội tiết tố.

Cường giáp là tình trạng tuyến giáp hoạt động quá mức, sản xuất hormone giáp nhiều hơn nhu cầu của cơ thể. Triệu chứng điển hình gồm sút cân, nhịp tim nhanh, mệt mỏi, căng thẳng, run và lồi mắt. Tỷ lệ mắc bệnh ở nữ giới cao hơn nam giới.

Lý Liên Kiệt tiết lộ sức khỏe ở thời điểm bệnh cường giáp nặng nhất: 'Tôi thấy nhãn cầu lồi ra' - Ảnh 1

 

Diễn viên thừa nhận đã muốn kết thúc sự nghiệp diễn xuất vì lo sợ "không ai muốn nhìn diện mạo này", tuy nhiên sau đó anh quyết định nỗ lực chiến thắng bệnh tật.

Anh kể: "Tôi hợp tác với phương pháp điều trị của bác sĩ, uống thuốc đúng giờ và sử dụng thời gian để rèn luyện tâm trí. Tôi nhận ra, than vãn và vùng vẫy sẽ không làm cho khuôn mặt tôi trở lại bình thường. Đó có lẽ là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời nhưng nó rất có lợi cho việc tu dưỡng nội tâm sau này".

Quãng thời gian tu tâm khiến Lý Liên Kiệt nhận ra nhiều điều về cuộc sống lẫn giá trị của sự thiền định: "Thứ nhất, lòng từ bi và trí tuệ giống như hai cánh của một con chim, không thể thiếu một trong hai. Nếu bạn chỉ có lòng từ bi mà không có trí tuệ, ý định tốt có thể dẫn đến kết quả xấu. Ngoài ra, còn có sự nhận thức. Nếu bạn có thể dành ba phút mỗi ngày để rửa mặt cho đẹp, bạn cũng có thể dành ba phút để thiền định cho cảm giác dễ chịu từ bên trong. Bạn không cần phải ngồi yên để thiền: Có thể thiền trên xe buýt, trên tàu điện ngầm hoặc thậm chí khi đang uống nước".

Anh kể về một ngày của mình: "Tôi thức dậy khoảng 5 giờ sáng, đánh răng, sau đó đến căn phòng có bàn thờ riêng để thiền từ một đến hai giờ. Tâm trí giống như một con khỉ, bạn không thể để nó chạy lung tung mà phải kiểm soát".

Lý Liên Kiệt tiết lộ sức khỏe ở thời điểm bệnh cường giáp nặng nhất: 'Tôi thấy nhãn cầu lồi ra' - Ảnh 2

Với thể chất hiện tại, Lý Liên Kiệt chọn vận động phù hợp. Anh nói: "Vì nhiều vết thương cũ từ thời đóng phim, tôi không thể tập thể dục như người bình thường. Tôi chỉ tập Thái Cực Quyền, thỉnh thoảng chơi bóng bàn với vợ. Chúng tôi không thi đấu để thắng hay thua, chỉ là để tập thể dục thôi. Chúng tôi sẽ đổ mồ hôi sau khi chơi khoảng 45 phút".

Anh cũng ăn uống đơn giản với một tách cà phê, một lát bánh mì nướng, đôi khi có thêm một quả trứng. "Tôi là một người rất nhàm chán. Nếu ở nhà, tôi có thể ăn bữa sáng này trong ba năm mà không cần thay đổi", tài tử mô tả.

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