Ở tuổi 62, Lý Liên Kiệt tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi ghi hình dự án mới

Sao quốc tế 25/03/2026 12:30

Hình ảnh mới nhất của nam diễn viên Lý Liên Kiệt nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều bàn luận xoay quanh ngoại hình và tình trạng sức khỏe của ông.

So với hình ảnh phong độ trong bộ phim "Mỹ nhân ngư", nơi Lý Liên Kiệt vào vai một cao thủ với thần thái sắc lạnh, diện mạo hiện tại của nam diễn viên có phần già hơn rõ rệt. Gương mặt lộ nhiều dấu hiệu lão hóa, làn da không còn căng mịn, ánh mắt kém sắc khiến không ít khán giả bày tỏ sự tiếc nuối cho một “tượng đài võ thuật” từng gắn liền với hình ảnh mạnh mẽ.

Trước đó, vào tháng 8/2025, Lý Liên Kiệt từng trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ khối u lành tính ở cổ. Sau ca mổ, ông chia sẻ tình trạng sức khỏe đã ổn định, đồng thời giữ tinh thần lạc quan. Nam diễn viên thậm chí hài hước gọi việc điều trị của mình là “đi sửa chữa phần cứng”. Theo những người thân cận, ông nhanh chóng quay lại sinh hoạt bình thường và tiếp tục tham gia các hoạt động nghệ thuật.

Việc ngoại hình thay đổi cũng được cho là liên quan đến tiền sử bệnh cường giáp mà ông mắc phải từ năm 2013. Căn bệnh này cùng quá trình điều trị lâu dài đã ảnh hưởng đáng kể đến thể trạng, bao gồm tình trạng sưng phù và biến đổi khuôn mặt. Dù sức khỏe đã cải thiện, nhưng những tác động lâu dài được cho là khó có thể hồi phục hoàn toàn.

Đáng chú ý, trước nhiều tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc “thay tim”, “thay máu” và sử dụng 1 loại thuốc để trường sinh bất lão duy trì sức khỏe, Lý Liên Kiệt đã trực tiếp lên tiếng phủ nhận.

Và những bức ảnh hiện tại cho thấy, nam tài tử đã già nua, sức khỏe đi xuống, không phải trẻ trung như tin đồn trước đó.

Ở tuổi 62, Lý Liên Kiệt tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi ghi hình dự án mới - Ảnh 1

Trong một lần xuất hiện tại sự kiện ở Đài Loan (Trung Quốc), ông khẳng định bản thân không mắc bệnh nghiêm trọng và chưa từng thực hiện các ca phẫu thuật như tin đồn. Nam diễn viên còn hài hước phản bác những thông tin thất thiệt bằng cách ví von về việc “thay nội tạng bằng công nghệ”, cho thấy thái độ thẳng thắn trước các suy đoán vô căn cứ.

Không chỉ gây chú ý bởi sức khỏe, Lý Liên Kiệt còn nhận được quan tâm khi tích cực tham gia các dự án mới, bao gồm cả phim điện ảnh lẫn phim ngắn. Trong lễ khai máy một dự án gần đây, ông dành nhiều lời khen cho Ngô Kinh - người được ông gọi là “gương mặt tiêu biểu của điện ảnh Trung Quốc hiện tại”. Cả hai từng hợp tác trong “Tiêu nhân”, đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Lý Liên Kiệt sau nhiều năm vắng bóng.

Dù có ý kiến cho rằng việc tham gia các dự án quy mô nhỏ là bước lùi trong sự nghiệp, song nam diễn viên khẳng định mục tiêu của mình không nằm ở danh tiếng hay doanh thu. Ông cho biết bản thân không còn đặt nặng “giấc mơ cá nhân”, mà hướng đến việc truyền lại kinh nghiệm và tinh thần võ thuật cho thế hệ trẻ. Đây cũng là lý do ông tích cực xuất hiện trong các dự án mang tính định hướng và đào tạo.

Theo tiết lộ từ một số nguồn tin, Lý Liên Kiệt hiện duy trì lối sống điều độ với lịch sinh hoạt khoa học, bao gồm tập luyện Thái Cực Quyền và bơi lội mỗi ngày. Nhờ đó, thể trạng của ông được cho là đang dần ổn định, dù ngoại hình không còn như thời đỉnh cao

Lý Liên Kiệt để mặt mộc, tắt công cụ chụp ảnh, đáp tin đồn thay tim đổi máu

Lý Liên Kiệt để mặt mộc, tắt công cụ chụp ảnh, đáp tin đồn thay tim đổi máu

Thời gian gần đây, Lý Liên Kiệt xuất hiện trước công chúng nhiều hơn, khác với lối sống kín tiếng trước đây. Việc ông trẻ trung hơn khiến lan truyền nhiều tin đồn, thậm chí xuất hiện suy đoán rằng ông đã trải qua phẫu thuật, thay tim hay “thay máu” để trẻ hóa.

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