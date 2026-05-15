Lý Liên Kiệt thừa nhận khoảng thời gian khó khăn nhất trong đời

Lý Liên Kiệt thừa nhận, căn bệnh khiến mắt lồi hẳn ra, gương mặt lúc phù nề lúc lại gầy sọp đi. Cường giáp còn gây ra rối loạn nhịp tim, suy giảm thị lực và khiến khả năng võ thuật của ông giảm sút, có thời điểm ngay cả đi bộ nhanh cũng trở nên khó khăn.

Khi trả lời phỏng vấn truyền thông mới đây, Lý Liên Kiệt đã nói về quá trình chống chọi với bệnh cường giáp, đồng thời hiếm hoi nhắc tới vợ là Lợi Trí. Lý Liên Kiệt cho biết mình từng sống sót trong thảm họa sóng thần Indonesia, nhưng đến năm 2010 lại không may mắc bệnh cường giáp. Ông nói, nếu chỉ là gãy chân hay gãy tay thì sau khi hồi phục vẫn có thể tiếp tục làm việc, nhưng cường giáp lại khiến ngoại hình thay đổi.

Những điều này từng khiến ngôi sao “Vua Kung Fu” rơi vào mặc cảm tự ti: “Tôi muốn hoàn thành sự nghiệp diễn xuất của mình, nhưng lại lo rằng sẽ chẳng còn ai muốn nhìn thấy dáng vẻ này nữa”.

Ông gọi quãng thời gian đó là “giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời”, nhưng cuối cùng nhận ra “oán trách hay vùng vẫy cũng không thể khiến khuôn mặt trở lại như cũ”.

Hiện nay, tình trạng cường giáp của Lý Liên Kiệt đã được kiểm soát khá tốt. Ông duy trì lối sống điều độ, lành mạnh: mỗi sáng thức dậy lúc 5 giờ, thiền cố định khoảng 1-2 tiếng. Ông tự nhận mình là người rất “nhàm chán”, vì bữa sáng có thể ăn y hệt suốt 3 năm không đổi.

Do các chấn thương cũ từ thời đóng phim khiến ngôi sao 63 tuổi không thể tập luyện cường độ cao, nên hàng ngày ông chỉ tập Thái Cực Quyền và chơi bóng bàn cùng bà xã Lợi Trí để vận động cơ thể.

Ở nhà, Lý Liên Kiệt thường mặc áo thun đôi giống vợ. Thói quen này đã kéo dài suốt 5 năm. Năm nay là “năm tuổi” của mình, nên ông còn nhờ con gái mua 30 chiếc áo thun màu đỏ.

Lý Liên Kiệt và Lợi Trí đã kết hôn 36 năm. Sau khi kết hôn, Lợi Trí hoàn toàn rút khỏi giới giải trí. Ngôi sao võ thuật giao toàn bộ tiền kiếm được cho bà xã. Có nguồn tin cho rằng, dưới sự quản lý tài chính của Lợi Trí, tài sản của Lý Liên Kiệt đã tăng lên 2 tỉ NDT, nhưng Lợi Trí luôn rất kín tiếng, chưa từng phô trương.

Vấn đề sức khỏe của Lý Liên Kiệt nhiều lần gây xôn xao. Từng có thời gian ông bị đồn là “thay máu”, “thay tim”, nhưng ông phủ nhận. Gần đây, khi tham dự các sự kiện ở Mỹ, trạng thái tinh thần của Lý Liên Kiệt rất tốt.