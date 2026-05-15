Ngôi nhà xảy ra cháy được xây dựng với quy mô hai tầng có diện tích khoảng 120m²/sàn. Khu vực xảy ra cháy tại tầng lửng có diện tích khoảng 20m².

Theo thông tin từ VietNamNet, vào lúc 1h40 ngày 15/5, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 - Công an TP nhận tin báo xảy ra cháy nhà dân tại địa chỉ xóm 10, thôn Phượng Cách 3, xã Quốc Oai.

Ngay sau khi nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP đã khẩn trương điều động Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 23, 29 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) với 3 xe chữa cháy, hơn 18 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường.

Cùng với đó, Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng nhanh chóng xuất 2 xe chỉ huy khẩn trương xuống hiện trường, chỉ đạo công tác chữa cháy và CNCH.

Lực lượng chức năng xác định ngôi nhà xảy ra cháy gồm 2 tầng chính với diện tích khoảng 120m²/ sàn; khu vực cháy tại tầng lửng rộng khoảng 20m2.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khi các chiến sĩ tiếp cận hiện trường, đám cháy đã phát triển lớn, bên trong ngôi nhà còn người mắc kẹt.

Chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm, cứu người bị nạn; đồng thời triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng tiếp giáp của công trình, ngăn chặn cháy lan sang nhà dân lân cận.

Sau thời gian nỗ lực chữa cháy và CNCH của lực lượng chức năng, đến khoảng 2h05 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các khu vực nhà dân lân cận.

Trong quá trình tổ chức chữa cháy, cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện 1 nạn nhân đã tử vong.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được tiếp tục làm rõ.

Ca sĩ Miu Lê 'cúi đầu xin lỗi', chấp hành nộp phạt hành chính, quản lý tại địa phương trong 1 năm VKSND khu vực 4 TP Hải Phòng vừa phê chuẩn quyết định khởi tố ba bị can liên quan vụ án Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khu du lịch Cát Bà. Tài liệu điều tra ban đầu xác định Miu Lê cùng hai người khác là Vũ Khương An và Trần Minh Trang thuộc nhóm đối tượng được thụ hưởng, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự ở thời điểm này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chay-nha-luc-rang-sang-o-ha-noi-1-nguoi-tu-vong-thuong-tam-759746.html