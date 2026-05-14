Mua điện thoại đôi để hâm nóng tình cảm, vợ 'hóa đá' khi nhận cuộc gọi từ anh shipper vạch trần bí mật động trời của chồng

Ngoại tình 14/05/2026 22:04

Đợt rồi chồng được thưởng, tôi và chồng cùng sắm điện thoại đôi, cùng mẫu cùng màu. Tôi từ trước đến nay không có thói quen coi điện thoại của chồng, vì tôi chẳng nghi ngờ anh ấy chút nào.

Tôi lấy chồng tròn 4 năm, con gái đầu lòng đã 3 tuổi. Chồng tôi làm nhân viên kinh doanh bánh kẹo. Kinh tế gia đình khá vững nên hai vợ chồng cũng thư thả chuyện tiền bạc.

Ngày trước tôi quen chồng là vì anh từng làm cùng công ty với tôi, đi đâu chúng tôi cũng có nhau. Sáng cả hai đi làm thì chiều cả hai cùng về. Chồng tôi luôn được lòng đồng nghiệp của tôi, khiến ai cũng khen tôi may mắn lấy được người chồng vừa thương vợ vừa giàu có, đẹp trai. 

Vì vài lý do, tôi sinh con đầu lòng được 6 tháng thì chồng chuyển công tác để có tương lai hơn. Đến công ty mới, anh cũng được thăng chức cao hơn, lương bổng cũng nhiều hơn. Không còn chồng đón đưa, tôi cũng chẳng than phiền gì.

Nhưng nhiều người nói với tôi nên cẩn thận chồng ngoại tình khi không có vợ ở bên. Tôi lại nghĩ có phải chồng đi làm xa đâu, cũng cùng một thành phố. Huống hồ, chồng tôi hiền lành, mẫu mực như vậy, sao có chuyện vụng trộm bên ngoài. Tôi lúc nào cũng quan tâm, chiều chuộng chồng, có vợ đẹp con ngoan thì anh ấy cần gì phải ngoại tình?

Đợt rồi chồng được thưởng, tôi và chồng cùng sắm điện thoại đôi, cùng mẫu cùng màu. Tôi từ trước đến nay không có thói quen coi điện thoại của chồng, vì tôi chẳng nghi ngờ anh ấy chút nào. Với lại, sau giờ làm, tôi chăm con, chuẩn bị cơm nước cũng đã hết thời gian. Vì thế chồng xài điện thoại ra sao, để điện thoại ở đâu tôi cũng không để ý. Nhưng đến một hôm, cả hai vợ chồng cùng để điện thoại trên đầu giường. Con gái nhỏ của tôi táy máy thế nào lại đổi vị trí hai chiếc điện thoại.

Mua điện thoại đôi để hâm nóng tình cảm, vợ 'hóa đá' khi nhận cuộc gọi từ anh shipper vạch trần bí mật động trời của chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cả tôi và chồng tôi đều không biết chuyện này, cứ lên giường đi ngủ đến sáng. Hôm sau thức dậy tôi vẫn có thói quen chuẩn bị xong hết cho chồng con thì vớ lấy điện thoại rồi đi làm. Chẳng ngờ vì hành động nhầm lẫn này mà phát hiện ra bí mật của chồng.

Khi tôi đến chỗ làm thì điện thoại đổ chuông, màn hình có tên người gọi là “BAN SUA”. Tôi đã thấy là lạ vì tôi chưa bao giờ lưu ai với tên này trong danh bạ. Tôi vội bắt máy thì nghe đầu bên kia:

“Dạ em chào anh Quốc, sữa bầu bên em có rồi, em vẫn chuyển 5 hộp đến địa chỉ A như lần trước phải không?”.

Tôi sững sờ ngơ ngác: “Cô có nhầm số không?”.

“Cho em hỏi đây có phải số của anh Quốc, làm ở X không ạ?”.

“Đúng rồi, tôi là vợ anh ấy đây”.

Bên kia vui vẻ hơn hẳn trả lời: “Dạ vậy là chị đúng rồi, anh Quốc hay đặt sữa bầu bên chỗ em cho chị đấy ạ. Lần này anh ấy đặt 5 hộp mà bên em chưa về kịp, hôm nay mới có để giao. Em gọi hỏi có ship liền được không để chị dùng ạ!”.

Nghe vậy tôi đơ hết cả người, vài giây sau tôi vẫn kêu shipper đúng giờ nghỉ trưa giao đến địa chỉ kia. Tôi cứ nhìn cái điện thoại đang cầm mà chết lặng. Tôi mở màn hình điện thoại của chồng thì thấy một tin nhắn Facebook hiện lên:

“Hôm nay em nấu canh chua anh thích, trưa qua ăn cơm với mẹ con em nhé!”.

Điện thoại của chồng tôi đặt mật khẩu, tôi thử đủ cách cũng không mở được. Nhưng tôi chợt nhớ tới địa chỉ của bên bán sữa nói lúc nãy, bèn tìm kiếm thông tin. Đến giờ nghỉ trưa, tôi phi xe tới gần địa chỉ đó dò la thì mới biết hóa ra chủ nhà là một người phụ nữ đơn thân. Cô ấy từng làm cùng công ty của chồng tôi hiện giờ, nhưng giờ đã nghỉ ở nhà.

Tôi cứ đứng gần nhà cô nhân tình của chồng để đợi shipper giao sữa tới. Tôi muốn tận mắt xem chồng mình có tới không. Không để tôi đợi lâu, quả thật chồng tôi đã đến. Giây phút thấy chồng dắt xe vào, vui vẻ cưng nựng nhân tình, trái tim tôi vừa đau vừa hận. Ngay lúc đó, tôi cầm chiếc điện thoại khác của mình, gọi điện vào số của chiếc điện thoại kia:

“Anh ra nhận sữa bầu đi kìa chồng ơi!”.

Nghe có thế, người chồng ngoại tình của tôi giật thót người chạy ra bê mấy hộp sữa mà ngó nghiêng bốn phía. Tôi chẳng còn sức lên tiếng, chạy thẳng về nhà.

Tối hôm đó, chồng tôi chối đây đẩy một hồi rồi mới chịu thú nhận ngoại tình. Ngay trong đêm, tôi xếp hành lý, dẫn con gái về thẳng nhà mẹ đẻ, quyết định ly hôn. Dù chồng có van xin thế nào, tôi cũng không thể tha thứ. Sự phản bội này quá tàn nhẫn với mẹ con tôi, chồng tôi phải trả giá cho những gì anh ấy đã làm.

Tại sao chồng lại "nhiệt tình lạ lùng" mỗi khi chị hàng xóm nhờ trông con? Sự thật khiến người vợ ngã quỵ ngay tại chỗ

Tại sao chồng lại "nhiệt tình lạ lùng" mỗi khi chị hàng xóm nhờ trông con? Sự thật khiến người vợ ngã quỵ ngay tại chỗ

Chồng tôi săn sóc thằng bé chu đáo lắm, tôi nhìn còn cảm thấy khó chịu. Anh ấy chăm từng bữa cơm, đến tắm rửa chơi cùng thằng bé. Thậm chí, từ khi có thằng bé, tôi thấy chồng chẳng còn ngó ngàng gì đến tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Dương Mịch năm 17 tuổi từng được Thành Long trích cát xê gửi tặng

Dương Mịch năm 17 tuổi từng được Thành Long trích cát xê gửi tặng

Sao quốc tế 45 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 15/5/2026, 3 con giáp được sách Trời gọi tên 'chuyển mình giàu có', tài khí xông thẳng vào nhà, tiền bạc đầy két

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 15/5/2026, 3 con giáp được sách Trời gọi tên 'chuyển mình giàu có', tài khí xông thẳng vào nhà, tiền bạc đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày mai, 15/5/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày mai, 15/5/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Sáu 15/5/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Sáu 15/5/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Trương Mạn Ngọc 'gây bão' cõi mạng nhờ làm nông dân

Trương Mạn Ngọc 'gây bão' cõi mạng nhờ làm nông dân

Sao quốc tế 1 giờ 28 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 15/5/2026, vượng vận bùng cháy, 3 con giáp được thần May Mắn 'đỡ đầu', công việc làm gì cũng thuận lợi, tiền vào két chất đầy

Sau ngày mai, thứ Sáu 15/5/2026, vượng vận bùng cháy, 3 con giáp được thần May Mắn 'đỡ đầu', công việc làm gì cũng thuận lợi, tiền vào két chất đầy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 15/5/2026, 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Đúng ngày mai, thứ Sáu 15/5/2026, 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
3 con giáp được thần May Mắn 'đỡ đầu', công việc làm gì cũng thuận lợi, tiền vào két chất đầy sau ngày 15/5/2026

3 con giáp được thần May Mắn 'đỡ đầu', công việc làm gì cũng thuận lợi, tiền vào két chất đầy sau ngày 15/5/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 15/5/2026, 3 con giáp được sách Trời gọi tên 'chuyển mình giàu có', tài khí xông thẳng vào nhà, tiền bạc đầy két

Đúng hôm nay, thứ Sáu 15/5/2026, 3 con giáp được sách Trời gọi tên 'chuyển mình giàu có', tài khí xông thẳng vào nhà, tiền bạc đầy két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Nửa cuối tháng 5 dương lịch, 3 con giáp nhận hỉ tín bất ngờ, giàu sang ập đến, tiền của dồi dào, phúc khí vây quanh

Nửa cuối tháng 5 dương lịch, 3 con giáp nhận hỉ tín bất ngờ, giàu sang ập đến, tiền của dồi dào, phúc khí vây quanh

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bí quyết đi chợ của "dân sành ăn": 4 phần thịt lợn ngon nhất, cứ thấy là phải mua ngay vì vừa mềm vừa thơm

Bí quyết đi chợ của "dân sành ăn": 4 phần thịt lợn ngon nhất, cứ thấy là phải mua ngay vì vừa mềm vừa thơm

Đúng ngày mai, thứ Sáu 15/5/2026, 3 con giáp gom niềm vui, hút hết tiền tài về túi, sự nghiệp thành công mỹ mãn, mọi điều hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Sáu 15/5/2026, 3 con giáp gom niềm vui, hút hết tiền tài về túi, sự nghiệp thành công mỹ mãn, mọi điều hanh thông

Tử vi thứ Sáu 15/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Sáu 15/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tại sao chồng lại "nhiệt tình lạ lùng" mỗi khi chị hàng xóm nhờ trông con? Sự thật khiến người vợ ngã quỵ ngay tại chỗ

Tại sao chồng lại "nhiệt tình lạ lùng" mỗi khi chị hàng xóm nhờ trông con? Sự thật khiến người vợ ngã quỵ ngay tại chỗ

Vứt bỏ vợ tào khang vì bồ hứa sinh "quý tử", chồng nhục nhã khóc hận khi nghe nhân tình thú nhận 1 câu

Vứt bỏ vợ tào khang vì bồ hứa sinh "quý tử", chồng nhục nhã khóc hận khi nghe nhân tình thú nhận 1 câu

Tiếng động lạ bên nhà hàng xóm lúc rạng sáng, tôi "ngã quỵ" thấy hành động xấu xa của gã chồng giám đốc bấy lâu nay

Tiếng động lạ bên nhà hàng xóm lúc rạng sáng, tôi "ngã quỵ" thấy hành động xấu xa của gã chồng giám đốc bấy lâu nay

Bắt quả tang chồng và nhân tình trốn dưới gầm giường, vợ bình thản nói đúng 1 câu khiến cả hai "mặt cắt không còn giọt máu"

Bắt quả tang chồng và nhân tình trốn dưới gầm giường, vợ bình thản nói đúng 1 câu khiến cả hai "mặt cắt không còn giọt máu"

Bạo gan mua nhà cho nhân tình ngay sát vách, chồng "ngã quỵ" trước món quà đáp lễ của người vợ hiền lành

Bạo gan mua nhà cho nhân tình ngay sát vách, chồng "ngã quỵ" trước món quà đáp lễ của người vợ hiền lành

Điếng người trước thủ đoạn của nhân tình: Tự hủy hoại bản thân để đưa chính thất vào tù

Điếng người trước thủ đoạn của nhân tình: Tự hủy hoại bản thân để đưa chính thất vào tù