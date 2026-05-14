Đang đưa con đi dạo, người phụ nữ lạ mặt lao đến cầu xin vài sợi tóc của con trai tôi rồi bỏ chạy, kết quả xét nghiệm sau đó khiến tôi rụng rời

Tâm sự gia đình 14/05/2026 22:38

Ngày trước khi đã 35 tuổi mà vẫn không tìm được người ưng ý lấy làm chồng, tôi quyết định tìm người đàn ông đẹp trai, thông minh để kiếm một đứa con. Người đàn ông trước mặt tôi lúc này chính là người đó.

Tôi là mẹ đơn thân nuôi con một mình. Có thời gian rảnh là tôi dành vài ngày để đưa con lên thành phố chơi, vì dì của tôi có nhà ở đó. Gia đình dì lúc nào cũng yêu quý mẹ con tôi, thằng nhóc nhà tôi cũng đặc biệt chơi thân với hai con của dì.

Sau mấy tháng dài cuối tuần nào cũng không thể dành cho con, cuối cùng tôi cũng có hai ngày thư thả dẫn con lên nhà dì chơi. Hôm đó biết mẹ con tôi lên chơi nên dì dượng mở một bữa tiệc nhỏ mời bạn bè đến đông vui.

 

 

Khi tiệc tan, mọi người về hết thì chỉ còn một người phụ nữ xinh đẹp ở lại nói chuyện với con trai của tôi. Suốt bữa tiệc tôi cũng để ý thấy cô ấy thường xuyên nhìn con trai mình, hình như muốn nói điều gì đó.

Khi ra về, cô ấy ngượng ngùng một lúc rồi hỏi tôi: “Chị có thể cho em xin vài sợi tóc của con trai chị được không? Em biết yêu cầu của mình hơi kì lạ, nhưng… quả thật con trai chị rất giống chồng sắp cưới của em. Em chỉ muốn…”.

Tôi nghe thế thì cực kì sốc nhưng chỉ nói có lẽ cô ấy nghĩ nhiều quá rồi, người với người giống nhau cũng là chuyện bình thường. Tôi cứ ngỡ lời từ chối này của mình đã đủ cho người phụ nữ lạ ấy. Nhưng vài tuần sau thì cô ấy tìm đến tận nhà tôi, đi bên cạnh còn có một người đàn ông . Khi thấy người đàn ông đó, tôi bàng hoàng vô cùng.

Đang đưa con đi dạo, người phụ nữ lạ mặt lao đến cầu xin vài sợi tóc của con trai tôi rồi bỏ chạy, kết quả xét nghiệm sau đó khiến tôi rụng rời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày trước khi đã 35 tuổi mà vẫn không tìm được người ưng ý lấy làm chồng, tôi quyết định tìm người đàn ông đẹp trai, thông minh để kiếm một đứa con. Người đàn ông trước mặt tôi lúc này chính là người đó.

Anh lúc ấy chỉ là một sinh viên mới ra trường. Anh cần tiền còn tôi thì cần con, đó là một giao dịch của chúng tôi. Sau khi tôi mang thai thì cả tôi và anh cũng sẽ không gặp nhau nữa. Tôi làm theo đúng giao dịch và không hề tìm cách gặp lại anh lần nào nữa.

Tôi cứ nghĩ cha ruột của con trai mình sẽ không thể bị ai phát hiện, lại chẳng ngờ trái đất tròn đến thế. Khi người đàn ông này xuất hiện thì quá khứ của tôi cũng bị lộ ra ngoài.

Tôi đã chọn làm mẹ đơn thân, và khi đứng trước mặt anh lúc này tôi thật sự thấy e ngại. Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của anh. Người phụ nữ xinh đẹp kia có quyền có cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn cùng chồng sắp cưới của mình. Cô ấy không nên biết về sự tồn tại của con trai tôi.

Bẵng đi vài tháng sau đó, anh tìm đến mẹ con tôi và đề nghị muốn cưới tôi làm vợ, vì anh đã chia tay với người phụ nữ kia. Tôi hơn anh ấy 10 tuổi, tôi vẫn thấy anh xứng đáng có người vợ trẻ đẹp hơn. Có lẽ bây giờ anh đã chín chắn hơn, dù anh không yêu tôi nhưng muốn cho con mình một gia đình đủ đầy cha mẹ. Tôi có nên đồng ý hay không?

Tò mò mở danh sách chặn trên Zalo, cô gái sốc ngất khi đọc loạt tin nhắn "vạch trần" của người từng làm người yêu ‘vui vẻ

Tò mò mở danh sách chặn trên Zalo, cô gái sốc ngất khi đọc loạt tin nhắn "vạch trần" của người từng làm người yêu ‘vui vẻ

Em giận tới mức run người, nước mắt cứ chảy ra. Người yêu em từ nhà tắm bước ra mà ngỡ ngàng nhìn em. Em hỏi đây là cái gì, “vui vẻ” là làm cái gì? Anh ấy cứ chối đây đẩy, bảo bị con gái chọc ghẹo, nói em cứ đi tin mấy tin nhắn bậy bạ đó.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm mặn nồng "gượng ép", chồng vứt vào mặt tôi sấp tiền dày cộp kèm một lời đề nghị khiến tôi chết lặng vì nhục nhã

Sau đêm mặn nồng "gượng ép", chồng vứt vào mặt tôi sấp tiền dày cộp kèm một lời đề nghị khiến tôi chết lặng vì nhục nhã

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Bế con khóc ngằn ngặt ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi "hóa đá" khi nghe thấy bí mật của chồng

Bế con khóc ngằn ngặt ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi "hóa đá" khi nghe thấy bí mật của chồng

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Triệu Lộ Tư bị chê ăn mặc phản cảm trong concert ở Thái Lan

Triệu Lộ Tư bị chê ăn mặc phản cảm trong concert ở Thái Lan

Sao quốc tế 1 giờ 16 phút trước
Vợ mất chưa đầy 1 tháng đã rước phụ nữ khác về phòng ngủ, chồng bị cả họ sỉ nhục nhưng bí mật phía sau khiến ai cũng nghẹn ngào

Vợ mất chưa đầy 1 tháng đã rước phụ nữ khác về phòng ngủ, chồng bị cả họ sỉ nhục nhưng bí mật phía sau khiến ai cũng nghẹn ngào

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Gặp lại hỏi chồng cũ vì sao chưa cưới vợ mới, anh mỉm cười đáp đúng một câu khiến tôi "hóa đá", đánh rơi ly nước vỡ nát

Gặp lại hỏi chồng cũ vì sao chưa cưới vợ mới, anh mỉm cười đáp đúng một câu khiến tôi "hóa đá", đánh rơi ly nước vỡ nát

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Đang đưa con đi dạo, người phụ nữ lạ mặt lao đến cầu xin vài sợi tóc của con trai tôi rồi bỏ chạy, kết quả xét nghiệm sau đó khiến tôi rụng rời

Đang đưa con đi dạo, người phụ nữ lạ mặt lao đến cầu xin vài sợi tóc của con trai tôi rồi bỏ chạy, kết quả xét nghiệm sau đó khiến tôi rụng rời

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Tò mò mở danh sách chặn trên Zalo, cô gái sốc ngất khi đọc loạt tin nhắn "vạch trần" của người từng làm người yêu ‘vui vẻ

Tò mò mở danh sách chặn trên Zalo, cô gái sốc ngất khi đọc loạt tin nhắn "vạch trần" của người từng làm người yêu ‘vui vẻ

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Thấy vợ vào nhà tắm suốt 1 tiếng không ra, tôi lo lắng ngó qua khe cửa thì "hóa đá" trước hành động của cô ấy

Thấy vợ vào nhà tắm suốt 1 tiếng không ra, tôi lo lắng ngó qua khe cửa thì "hóa đá" trước hành động của cô ấy

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Vô tình thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo của chồng, tôi run rẩy choáng váng vì đoán ra thứ bên trong, sự thật sau đó còn sốc hơn

Vô tình thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo của chồng, tôi run rẩy choáng váng vì đoán ra thứ bên trong, sự thật sau đó còn sốc hơn

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Mua điện thoại đôi để hâm nóng tình cảm, vợ "hóa đá" khi nhận cuộc gọi từ anh shipper vạch trần bí mật động trời của chồng

Mua điện thoại đôi để hâm nóng tình cảm, vợ "hóa đá" khi nhận cuộc gọi từ anh shipper vạch trần bí mật động trời của chồng

Ngoại tình 2 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bí quyết đi chợ của "dân sành ăn": 4 phần thịt lợn ngon nhất, cứ thấy là phải mua ngay vì vừa mềm vừa thơm

Bí quyết đi chợ của "dân sành ăn": 4 phần thịt lợn ngon nhất, cứ thấy là phải mua ngay vì vừa mềm vừa thơm

Đúng ngày mai, thứ Sáu 15/5/2026, 3 con giáp gom niềm vui, hút hết tiền tài về túi, sự nghiệp thành công mỹ mãn, mọi điều hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Sáu 15/5/2026, 3 con giáp gom niềm vui, hút hết tiền tài về túi, sự nghiệp thành công mỹ mãn, mọi điều hanh thông

Tử vi thứ Sáu 15/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Sáu 15/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm mặn nồng "gượng ép", chồng vứt vào mặt tôi sấp tiền dày cộp kèm một lời đề nghị khiến tôi chết lặng vì nhục nhã

Sau đêm mặn nồng "gượng ép", chồng vứt vào mặt tôi sấp tiền dày cộp kèm một lời đề nghị khiến tôi chết lặng vì nhục nhã

Tò mò mở danh sách chặn trên Zalo, cô gái sốc ngất khi đọc loạt tin nhắn "vạch trần" của người từng làm người yêu ‘vui vẻ

Tò mò mở danh sách chặn trên Zalo, cô gái sốc ngất khi đọc loạt tin nhắn "vạch trần" của người từng làm người yêu ‘vui vẻ

Nửa đêm, cô hàng xóm nóng bỏng sang gõ cửa xin vào nhà làm một việc, tôi chết lặng không dám hé răng

Nửa đêm, cô hàng xóm nóng bỏng sang gõ cửa xin vào nhà làm một việc, tôi chết lặng không dám hé răng

Nghe con gái kể nhà cô giáo có một bạn "giống con như đúc", tôi âm thầm xét nghiệm ADN thì bần thần nhận kết quả rúng động

Nghe con gái kể nhà cô giáo có một bạn "giống con như đúc", tôi âm thầm xét nghiệm ADN thì bần thần nhận kết quả rúng động

Người yêu cũ lên sân khấu đám cưới bạn chung xin quay lại, tôi cười khẩy đáp đúng một câu khiến cả hội trường vỗ tay rần rần

Người yêu cũ lên sân khấu đám cưới bạn chung xin quay lại, tôi cười khẩy đáp đúng một câu khiến cả hội trường vỗ tay rần rần

Nằng nặc ép con dâu phải giao sạch vàng cưới, vài ngày sau mẹ chồng bỗng "xanh mặt" mang trả lại

Nằng nặc ép con dâu phải giao sạch vàng cưới, vài ngày sau mẹ chồng bỗng "xanh mặt" mang trả lại