Bí quyết đi chợ của 'dân sành ăn': 4 phần thịt lợn ngon nhất, cứ thấy là phải mua ngay vì vừa mềm vừa thơm

Thịt lợn có thể đem nướng, luộc, hấp, nấu canh, làm nhân bánh, rang, xào, kho... mỗi món ăn đem lại hương vị hấp dẫn riêng. Phần thịt lợn nào cũng ngon và có thể nấu thành món ăn tuy nhiên, theo bí quyết của những người bán hàng, ở con lợn có 4 phần thịt ngon nhất mà các bạn đừng dại bỏ qua nhé.

Thịt lợn là một trong những thực phẩm quen thuộc, giàu dinh dưỡng, thường xuyên xuất hiện trong các bữa cơm gia đình. So với các loại thịt khác, thịt lợn cũng rẻ hơn nên thường xuyên xuất hiện trong bữa ăn hàng ngày của nhiều gia đình. Tuy nhiên, dù ăn thịt lợn hàng ngày, chúng ta thường không biết phần nào của thịt lợn là ngon nhất.

Thịt nạc vai là phần thịt lấy từ cổ lợn, chủ yếu là thịt nạc với hàm lượng chất béo chỉ khoảng 10%. Do những miếng thịt nạc lớn màu đỏ nhạt xen kẽ với những miếng mỡ trắng như hoa mận nở, phần thịt này còn được gọi là thịt hoa mận. Vì cổ lợn có ít thịt, nên mỗi con lợn chỉ có khoảng năm đến sáu kg thịt nạc vai, làm cho nó trở nên quý hiếm hơn.

Hơn nữa, thịt nạc vai rất mềm và có hương vị tươi ngon, thường được bán sớm bởi những người am hiểu. Vì vậy, nếu muốn mua thịt nạc vai, bạn nên đến các cửa hàng, siêu thị hoặc chợ từ sớm để đảm bảo có thể mua được.

Thịt thăn chuột

Thăn chuột là một phần cơ ở phía trong của cột sống, thường ít vận động nên thịt ở phần này rất mềm, hầu như không có mỡ, khi ăn sẽ có bị ngọt và thơm đặc biệt. Đó là phần dải thịt dài tuy nhiên 1 con lợn cũng chỉ có 2 dải thăn chuột này thôi. Nếu gặp phần thăn này các bạn đừng bỏ qua nhé. Phần thăn chuột này luộc hay xào đều ngon.

Ảnh minh họa: Internet

Chân giò trước

Cả con lợn sẽ có 4 cái chân giò, 2 chân giò trước và 2 chân giò sau. Tuy nhiên, chân giò trước của con lợn hoạt động nhiều hơn chân sau vì thế có nhiều gân hơn. Điều đó đồng nghĩa thịt nó mỏng và ít hơn chân sau nhưng hương vị lại có chút tinh thế hơn, thanh hơn, ngọt và hơi giòn. Phần thịt chân giò trước này phù hợp để nấu các món ăn như luộc, hầm, làm các món chạo, giả cầy, nấu cháo.

Thịt ba chỉ

Thịt ba chỉ có thể dùng để chế biến nhiều món ăn ngon như thịt ba chỉ om, ba chỉ rán, ba chỉ heo chiên giòn… Khi xào cũng có vị rất thơm nên hầu hết mọi người đều chọn thịt ba chỉ khi mua thịt lợn. Nhưng đôi khi chúng ta cảm thấy ba chỉ lợn quá béo. Điều này xảy ra là do chúng ta không mua đúng loại thịt bụng.

Thịt ba chỉ được chia làm ba chỉ trên và dưới. Tốt nhất bạn nên mua thịt ba chỉ dưới (phần nhiều lớp nạc hơn). Phần bụng lợn phía dưới nằm trong bụng lợn. Thịt ở đây có lớp thịt trong hơn, tỷ lệ thịt nạc và thịt mỡ tương đương nhau, ăn có vị béo hơn nhưng không béo ngậy, sảng khoái hơn. Ba chỉ lợn phía trên có nhiều mỡ hơn.

Cách chọn thịt ngon khi đi chợ mà chị em cần biết

Đi chợ mua thịt, bạn nên quan sát kỹ, thịt con lợn không sử dụng chất tạo nạc thường có tỉ lệ mỡ giắt cao hơn (mỡ xen kẽ trong thịt nạc nhiều hơn) so với thịt những con lợn được cho dùng chất tạo nạc.

Ảnh minh họa: Internet

Một lưu ý nữa là đừng mua thịt lợn chỉ vì màu đỏ hấp dẫn, lớp thịt nạc dày mà chỉ nên mua từ những nơi có nguồn gốc rõ ràng, thương hiệu uy tín từ người, cơ sở tin cậy.

Chọn thịt lợn bạn nên chọn phần thịt nạc vai (nhất là phần vai giòn).

Sau khi mua về, nếu không được bảo quản đúng cách, thịt lợn vẫn có thể bị kém chất lượng, thậm chí là gây ngộ độc cho người dùng. Do đó để bảo quản thịt lợn tươi, tốt nhất bạn nên bọc thịt lợn kỹ lưỡng và cho vào tủ lạnh. Cần lưu ý thịt lợn tươi cần được đặt xa những thực phẩm đã chính hoặc ăn sống (rau, trái cây) khác.

Nếu không chế biến thịt ngay, bạn nên đặt thịt trên ngăn đá. Còn nếu cần chế biến trong thời gian ngắn, bạn nên để thịt ở ngăn mát để tiết kiệm thời gian chờ rã đông.