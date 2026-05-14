Giá vàng hôm nay, ngày 14/5/2026: Bật tăng trở lại sau phiên giảm mạnh, trong nước vàng SJC về 165 triệu đồng/lượng

Đời sống 14/05/2026 09:23

Hôm nay, ngày 14/5/2026 giá vàng thế giới đã bật tăng khi quan hệ Mỹ-Iran trở nên căng thẳng, tiến trình ngoại giao ngừng bắn bị đình trệ.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng nay (14/5), giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tiếp tục được mua vào 162 triệu đồng, bán ra 165 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vàng miếng SJC ở mức 162 triệu đồng, bán ra 165 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng mua vào 162 triệu đồng và bán ra 165 triệu đồng…

Tương tự, giá vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng được mua vào 161,8 triệu đồng, bán ra 164,9 triệu đồng như hôm qua. Trong khi đó, nhiều công ty mua bán vàng nhẫn bằng giá vàng miếng SJC như Công ty Phú Quý mua vào 162 triệu đồng, bán ra 165 triệu đồng; Công ty PNJ cũng mua vào 162 triệu đồng, bán ra 165 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 14/5/2026: Bật tăng trở lại sau phiên giảm mạnh, trong nước vàng SJC về 165 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước giá vàng miếng SJC còn 165 triệu đồng/lượng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 14/5 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.699 USD/ounce, tăng 29 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.670 USD/ounce.

Thế nhưng, nếu so với mức giá cùng thời điểm hôm trước là 4.720 USD, thì giá vàng hôm nay lại giảm 21 USD/ounce

Sự bật tăng của giá vàng hôm nay nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng giữa bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran leo thang và tiến trình ngoại giao ngừng bắn rơi vào bế tắc.

Tuy vậy, đà tăng của giá vàng thế giới có phần bị kìm hãm khi chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 4 của Mỹ tăng mạnh 1,4% so với tháng trước, cao hơn mức tăng 0,7% của tháng 3. Dữ liệu PPI được công bố ngay sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chuỗi số liệu lạm phát nóng lên trong hai ngày liên tiếp đã làm giảm kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất sớm, đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì ở mức gần 4,5% và hỗ trợ đồng USD tăng giá. Những yếu tố này đã khiến đà tăng của giá khựng lại.

Theo giới phân tích, xung đột tại Trung Đông tạo ra tác động kép: một mặt thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn và phòng ngừa rủi ro địa chính trị; mặt khác, cú sốc giá năng lượng làm gia tăng kỳ vọng lạm phát, đẩy lãi suất trái phiếu và đồng USD lên cao, từ đó tác động đến xu hướng của giá vàng.

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