Chân dung nữ diễn viên chuyên trị vai 'tiểu tam' nhưng lại được yêu thích trong Cbiz

Sao quốc tế 15/05/2026 11:20

Trong bộ phim Hoa ngữ “Mật ngữ kỷ”, nhân vật Lỗ Trinh Trinh do Lý Mộng thủ vai là hình mẫu “người thứ ba” điển hình, chen chân vào hôn nhân của người khác, một vai diễn vốn rất dễ gây tranh cãi.

Trong bộ phim Hoa ngữ “Mật ngữ kỷ”, nhân vật Lỗ Trinh Trinh do Lý Mộng thủ vai là hình mẫu “người thứ ba” điển hình, chen chân vào hôn nhân của người khác, một vai diễn vốn rất dễ gây tranh cãi. Thông thường, những nhân vật như vậy khi lên sóng sẽ bị khán giả công kích dữ dội trên phần bình luận và mạng xã hội. Chính Lý Mộng cũng hiểu rất rõ điều đó. Trước khi phim phát sóng, nữ diễn viên đã quay sẵn nhiều video xin lỗi, dự định tung ra khi dư luận bùng nổ, để xoa dịu cảm xúc khán giả và cứu vãn hình tượng. Nhưng điều cô dự đoán lại không xảy ra.

Giữa hàng loạt chủ đề bàn luận về phim, người được quan tâm nhất không phải nam - nữ chính Chung Hán Lương và Chu Châu, mà lại là nữ phụ Lý Mộng.

Chân dung nữ diễn viên chuyên trị vai 'tiểu tam' nhưng lại được yêu thích trong Cbiz - Ảnh 1

Trong phim, nhân vật Lỗ Trinh Trinh có nếp nhăn khóe miệng, đường chân tóc khá rõ, vẻ ngoài hơi mệt mỏi. Hầu hết khán giả cho rằng, Lỗ Trinh Trinh hoàn toàn lép vế về nhan sắc so với nữ chính Hứa Mật Ngữ (Chu Châu thủ vai) - người bị cô “cướp chồng”. Nhưng càng theo dõi, nhiều người càng đồng cảm, thậm chí thương xót nhân vật này. Màn “lật ngược dư luận” mạnh mẽ ấy đã trở thành chủ đề được bàn luận nhiều nhất của phim “Mật ngữ kỷ”.

Theo QQ, vai “tiểu tam” của Lý Mộng khiến nhiều người đứng về phía mình bởi hình tượng “phá vỡ mô-típ cũ”. Đến khoảng tập 10, hướng bình luận hoàn toàn thay đổi. Khán giả không còn bàn về nhan sắc Lỗ Trinh Trinh nữa, mà bắt đầu phân tích về nhân vật này.

Trên thực tế, không phải mọi vụ ngoại tình đều do “người thứ ba” quá đẹp. Đạo diễn Vương Nghênh giao vai này cho Lý Mộng vì điều ông nhìn trúng chính là khí chất “xa cách nhưng bướng bỉnh” mà cô mang lại.

Chân dung nữ diễn viên chuyên trị vai 'tiểu tam' nhưng lại được yêu thích trong Cbiz - Ảnh 2

Lỗ Trinh Trinh là “tiểu tam cao tay” điển hình. Cô không yêu mù quáng, không ganh đua kiểu phụ nữ với phụ nữ, cũng không dựa dẫm vào đàn ông, thậm chí còn đặt sự nghiệp lên vị trí ưu tiên tuyệt đối trong đời.

Mang thai nhưng cô vẫn đi làm bình thường, bụng bầu vẫn cố gắng chạy KPI, tranh giành tài nguyên công việc. Cô tiếp cận Nhiếp Dư Thành không phải vì tình yêu thật sự, mà để dựa thế leo lên, thay đổi địa vị của mình. Khi Nhiếp Dư Thành mắc ung thư, Lỗ Trinh Trinh từ chối bị ràng buộc cảm xúc, lạnh lùng đề xuất “mỗi người làm đúng trách nhiệm của mình”, không vào viện chăm sóc cũng không nấu cháo hầu hạ.

Những nghĩa vụ vốn thường bị áp đặt lên phụ nữ trong hôn nhân, cô không muốn thực hiện bất kỳ điều nào. Những câu thoại nổi tiếng của Lỗ Trinh Trinh như: “Đàn ông gây ra lỗi thì nên tìm đàn ông mà tính sổ”, “Đứa trẻ liên quan gì đến nhà các người?” đã đánh trúng tâm lý nhạy cảm của khán giả hiện đại về hôn nhân, công việc và vai trò giới tính.

Trương Mạn Ngọc 'gây bão' cõi mạng nhờ làm nông dân

Trương Mạn Ngọc 'gây bão' cõi mạng nhờ làm nông dân

Theo truyền thông Trung Quốc, ở tuổi 61, nữ diễn viên Trương Mạn Ngọc không cạnh tranh danh tiếng, không mua từ khóa hot trên mạng, vậy mà chỉ trong 9 tháng đã thu hút tới 1,6 triệu người theo dõi nhờ… trồng rau.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Mộng sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Trương Mạn Ngọc 'gây bão' cõi mạng nhờ làm nông dân

Trương Mạn Ngọc 'gây bão' cõi mạng nhờ làm nông dân

Nhậm Mẫn và Đổng Tư Thành gây sốt vì phản ứng hóa học quá bùng nổ trong Lương Thần Mỹ Cẩm

Nhậm Mẫn và Đổng Tư Thành gây sốt vì phản ứng hóa học quá bùng nổ trong Lương Thần Mỹ Cẩm

Tiêu Chiến 'gây sốt' với 2 dự án phim mới giữa lúc thị trường Hoa ngữ ảm đạm

Tiêu Chiến 'gây sốt' với 2 dự án phim mới giữa lúc thị trường Hoa ngữ ảm đạm

Vì sao Triệu Vy vẫn sống sung túc dù bị cấm sóng nhiều năm?

Vì sao Triệu Vy vẫn sống sung túc dù bị cấm sóng nhiều năm?

Chương trình giải trí có Bạch Lộc gây tranh cãi khi phản hồi việc rating giảm

Chương trình giải trí có Bạch Lộc gây tranh cãi khi phản hồi việc rating giảm

Lý Á Bằng cùng vợ cũ đưa con đi chơi, để con cảm nhận được tình yêu từ cả hai

Lý Á Bằng cùng vợ cũ đưa con đi chơi, để con cảm nhận được tình yêu từ cả hai

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc liên tiếp đúng 2 ngày tới (16/5-17/5), 3 con giáp khôn khéo hết phần thiên hạ, sự nghiệp phát tài phát lộc, của nả đầy tay

Trúng số độc đắc liên tiếp đúng 2 ngày tới (16/5-17/5), 3 con giáp khôn khéo hết phần thiên hạ, sự nghiệp phát tài phát lộc, của nả đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đừng bỏ qua "vị thuốc đại bổ" ẩn mình trong hình dáng một loại quả: Bí quyết khỏe tim, bền xương ngay sạp chợ

Đừng bỏ qua "vị thuốc đại bổ" ẩn mình trong hình dáng một loại quả: Bí quyết khỏe tim, bền xương ngay sạp chợ

Dinh dưỡng 1 giờ 21 phút trước
Danh tính nữ tài xế nước ngoài tông sập quán nước, chủ quán tử vong

Danh tính nữ tài xế nước ngoài tông sập quán nước, chủ quán tử vong

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Chân dung nữ diễn viên chuyên trị vai 'tiểu tam' nhưng lại được yêu thích trong Cbiz

Chân dung nữ diễn viên chuyên trị vai 'tiểu tam' nhưng lại được yêu thích trong Cbiz

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 16/5/2026, 3 con giáp 'kết thân với thần Tài', công danh bừng sáng, tiền tài tràn vào nhà, nhập hội đại gia bạc tỷ

Sau ngày mai, thứ Bảy 16/5/2026, 3 con giáp 'kết thân với thần Tài', công danh bừng sáng, tiền tài tràn vào nhà, nhập hội đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
NÓNG: Danh tính ba mẹ con bị điều tra sản xuất cà phê giả quy mô lớn

NÓNG: Danh tính ba mẹ con bị điều tra sản xuất cà phê giả quy mô lớn

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
NÓNG: Thu hồi khẩn lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% của Pharmedic

NÓNG: Thu hồi khẩn lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% của Pharmedic

Đời sống 2 giờ 11 phút trước
Cháy nhà lúc rạng sáng ở Hà Nội, 1 người tử vong thương tâm

Cháy nhà lúc rạng sáng ở Hà Nội, 1 người tử vong thương tâm

Đời sống 2 giờ 25 phút trước
Miu Lê: “Nếu dính thị phi sẽ bị mẹ cấm đi hát”

Miu Lê: “Nếu dính thị phi sẽ bị mẹ cấm đi hát”

Hậu trường 2 giờ 27 phút trước
Thần Tài mang đến điềm lành sau ngày 15/5/2026, 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, tiền bạc dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Thần Tài mang đến điềm lành sau ngày 15/5/2026, 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, tiền bạc dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi khẩn lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% của Pharmedic

NÓNG: Thu hồi khẩn lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% của Pharmedic

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 15/5/2026, 3 con giáp khôn khéo hết phần thiên hạ, sự nghiệp phát tài phát lộc, của nả đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 15/5/2026, 3 con giáp khôn khéo hết phần thiên hạ, sự nghiệp phát tài phát lộc, của nả đầy tay

NÓNG: Từ 20/5, Petrolimex dừng bán RON95 chuyển sang xăng sinh học E10

NÓNG: Từ 20/5, Petrolimex dừng bán RON95 chuyển sang xăng sinh học E10

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạch Lộc nhận được lời khen vì hành động tinh tế ở Keep Running

Bạch Lộc nhận được lời khen vì hành động tinh tế ở Keep Running

Dương Mịch năm 17 tuổi từng được Thành Long trích cát xê gửi tặng

Dương Mịch năm 17 tuổi từng được Thành Long trích cát xê gửi tặng

Triệu Lộ Tư bị chê ăn mặc phản cảm trong concert ở Thái Lan

Triệu Lộ Tư bị chê ăn mặc phản cảm trong concert ở Thái Lan

Trương Mạn Ngọc 'gây bão' cõi mạng nhờ làm nông dân

Trương Mạn Ngọc 'gây bão' cõi mạng nhờ làm nông dân

Nhậm Mẫn và Đổng Tư Thành gây sốt vì phản ứng hóa học quá bùng nổ trong Lương Thần Mỹ Cẩm

Nhậm Mẫn và Đổng Tư Thành gây sốt vì phản ứng hóa học quá bùng nổ trong Lương Thần Mỹ Cẩm

Tiêu Chiến 'gây sốt' với 2 dự án phim mới giữa lúc thị trường Hoa ngữ ảm đạm

Tiêu Chiến 'gây sốt' với 2 dự án phim mới giữa lúc thị trường Hoa ngữ ảm đạm