Chân dung nữ diễn viên chuyên trị vai 'tiểu tam' nhưng lại được yêu thích trong Cbiz

Giữa hàng loạt chủ đề bàn luận về phim, người được quan tâm nhất không phải nam - nữ chính Chung Hán Lương và Chu Châu, mà lại là nữ phụ Lý Mộng.

Trong bộ phim Hoa ngữ “Mật ngữ kỷ”, nhân vật Lỗ Trinh Trinh do Lý Mộng thủ vai là hình mẫu “người thứ ba” điển hình, chen chân vào hôn nhân của người khác, một vai diễn vốn rất dễ gây tranh cãi. Thông thường, những nhân vật như vậy khi lên sóng sẽ bị khán giả công kích dữ dội trên phần bình luận và mạng xã hội. Chính Lý Mộng cũng hiểu rất rõ điều đó. Trước khi phim phát sóng, nữ diễn viên đã quay sẵn nhiều video xin lỗi, dự định tung ra khi dư luận bùng nổ, để xoa dịu cảm xúc khán giả và cứu vãn hình tượng. Nhưng điều cô dự đoán lại không xảy ra.

Trong phim, nhân vật Lỗ Trinh Trinh có nếp nhăn khóe miệng, đường chân tóc khá rõ, vẻ ngoài hơi mệt mỏi. Hầu hết khán giả cho rằng, Lỗ Trinh Trinh hoàn toàn lép vế về nhan sắc so với nữ chính Hứa Mật Ngữ (Chu Châu thủ vai) - người bị cô “cướp chồng”. Nhưng càng theo dõi, nhiều người càng đồng cảm, thậm chí thương xót nhân vật này. Màn “lật ngược dư luận” mạnh mẽ ấy đã trở thành chủ đề được bàn luận nhiều nhất của phim “Mật ngữ kỷ”.

Theo QQ, vai “tiểu tam” của Lý Mộng khiến nhiều người đứng về phía mình bởi hình tượng “phá vỡ mô-típ cũ”. Đến khoảng tập 10, hướng bình luận hoàn toàn thay đổi. Khán giả không còn bàn về nhan sắc Lỗ Trinh Trinh nữa, mà bắt đầu phân tích về nhân vật này.

Trên thực tế, không phải mọi vụ ngoại tình đều do “người thứ ba” quá đẹp. Đạo diễn Vương Nghênh giao vai này cho Lý Mộng vì điều ông nhìn trúng chính là khí chất “xa cách nhưng bướng bỉnh” mà cô mang lại.

Lỗ Trinh Trinh là “tiểu tam cao tay” điển hình. Cô không yêu mù quáng, không ganh đua kiểu phụ nữ với phụ nữ, cũng không dựa dẫm vào đàn ông, thậm chí còn đặt sự nghiệp lên vị trí ưu tiên tuyệt đối trong đời.

Mang thai nhưng cô vẫn đi làm bình thường, bụng bầu vẫn cố gắng chạy KPI, tranh giành tài nguyên công việc. Cô tiếp cận Nhiếp Dư Thành không phải vì tình yêu thật sự, mà để dựa thế leo lên, thay đổi địa vị của mình. Khi Nhiếp Dư Thành mắc ung thư, Lỗ Trinh Trinh từ chối bị ràng buộc cảm xúc, lạnh lùng đề xuất “mỗi người làm đúng trách nhiệm của mình”, không vào viện chăm sóc cũng không nấu cháo hầu hạ.

Những nghĩa vụ vốn thường bị áp đặt lên phụ nữ trong hôn nhân, cô không muốn thực hiện bất kỳ điều nào. Những câu thoại nổi tiếng của Lỗ Trinh Trinh như: “Đàn ông gây ra lỗi thì nên tìm đàn ông mà tính sổ”, “Đứa trẻ liên quan gì đến nhà các người?” đã đánh trúng tâm lý nhạy cảm của khán giả hiện đại về hôn nhân, công việc và vai trò giới tính.