Hé lộ của hồi môn tặng con gái, Lý Liên Kiệt bị nói keo kiệt

Sao quốc tế 11/08/2025 20:47

Ngày 8/8, Lý Liên Kiệt thông báo con gái lớn của ông sắp kết hôn.

Lý Liên Kiệt có cuộc hôn nhân đầu tiên với nữ diễn viên Hoàng Thu Yến, sau đó ly hôn và đến với cựu Hoa hậu Lợi Trí. Kết quả của 2 cuộc hôn nhân này là 4 cô con gái, đều khá nổi tiếng và sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp. Trước đây, Lý Liên Kiệt thường khoe 2 con gái sau, kết quả tình yêu của ông và Lợi Trí. Hai con gái riêng của tài tử họ Lý ít được ông nhắc đến. Tuy nhiên, nam diễn viên khẳng định, tình cảm của ông với 4 con gái đều rất sâu sắc. 

Ngày 8/8, Lý Liên Kiệt hạnh phúc thông báo con gái lớn, Lý Tư, sắp kết hôn. Nam diễn viên gửi lời chúc phúc con gái và khẳng định đây là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của gia đình ông. 

Theo Sina, Lý Liên Kiệt vừa tặng con gái Lý Tư (37 tuổi) chiếc xe hơi trị giá khoảng 300.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng) làm của hồi môn. Lý Tư là con gái của Lý Liên Kiệt với vợ cũ Hoàng Thu Yến.

Nói về lý do tặng xe hơi cho con gái, Lý Liên Kiệt cho biết, Lý Tư rất thích chiếc xe này. “Tôi mong sớm được nhận chiếc xe để cặp vợ chồng trẻ có thể đưa ông cụ này đi dạo”, nam diễn viên chia sẻ thêm.

Hé lộ của hồi môn tặng con gái, Lý Liên Kiệt bị nói keo kiệt - Ảnh 1

Ngay khi thông tin Lý Liên Kiệt tặng quà hồi môn cho con gái được chia sẻ trên truyền thông, nam diễn viên đã trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc. 

 

Bên cạnh những lời chúc mừng hạnh phúc gia đình, cũng có những ý kiến cho rằng, với khối tài sản lớn, quà hồi môn của Lý Liên Kiệt cho con gái khá khiêm tốn. Ý kiến này lập tức đối mặt với sự phản ứng của một số người, họ lập luận, người hâm mộ không nên can thiệp hay bình luận về cuộc sống riêng của nghệ sĩ. Trước những phản ứng của khán giả, Lý Liên Kiệt không lên tiếng. 

Hé lộ của hồi môn tặng con gái, Lý Liên Kiệt bị nói keo kiệt - Ảnh 2

Năm 1987, Lý Liên Kiệt và Hoàng Thu Yến kết hôn kín tiếng. Cả hai có với nhau 2 con gái là Lý Tư và Lý Đài Mật. Song sau khi kết hôn, Hoàng Thu Yến sang Mỹ sinh sống, còn Lý Liên Kiệt ở châu Á đóng phim. Việc xa cách khiến tình cảm vợ chồng Lý Liên Kiệt rạn nứt, dẫn đến quyết định ly hôn vào năm 1991. Hai con gái ban đầu do Hoàng Thu Yến nuôi. Nhưng vì bà chưa tìm được việc làm phù hợp, theo thỏa thuận, các con được đưa về Bắc Kinh để mẹ của Lý Liên Kiệt chăm sóc.

Sau đó, Lý Liên Kiệt tích cực hàn gắn quan hệ cha con. Ông không chỉ cho các con học tại trường tư thục đắt đỏ, mà dù bận quay phim cũng tranh thủ bay về Bắc Kinh dự họp phụ huynh, thậm chí nhờ Hoàng Thu Yến hỗ trợ kết nối. Cuối cùng, ông nhận được sự thấu hiểu và đón nhận từ hai con gái.

'Vua võ thuật' Lý Liên Kiệt trở lại đóng phim võ thuật sau 14 năm vắng bóng

'Vua võ thuật' Lý Liên Kiệt trở lại đóng phim võ thuật sau 14 năm vắng bóng

Sau nhiều năm ở ẩn vì bệnh tật, Lý Liên Kiệt chính thức trở lại với điện ảnh trong bộ phim võ hiệp "Phiêu Nhân: Phong khởi đại mạc", hợp tác cùng Tạ Đình Phong và đạo diễn Viên Hòa Bình.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Liên Kiệt sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

'Vua võ thuật' Lý Liên Kiệt trở lại đóng phim võ thuật sau 14 năm vắng bóng

'Vua võ thuật' Lý Liên Kiệt trở lại đóng phim võ thuật sau 14 năm vắng bóng

Lý Liên Kiệt và khoản từ thiện 1.200 tỷ đồng chưa bao giờ được sao kê

Lý Liên Kiệt và khoản từ thiện 1.200 tỷ đồng chưa bao giờ được sao kê

Loạt sao Cbiz sự nghiệp 'điêu đứng' vì làm từ thiện: Lý Liên Kiệt bị tố biển thủ tiền quyên góp, từ chối sao kê, Dương Mịch bị tố quỵt tiền

Loạt sao Cbiz sự nghiệp 'điêu đứng' vì làm từ thiện: Lý Liên Kiệt bị tố biển thủ tiền quyên góp, từ chối sao kê, Dương Mịch bị tố quỵt tiền

Lý Liên Kiệt lộ mặt già nua nhưng vẻ ngoài bà xã gây chú ý vì điều này

Lý Liên Kiệt lộ mặt già nua nhưng vẻ ngoài bà xã gây chú ý vì điều này

'Ngôi sao võ thuật' Lý Liên Kiệt tín ngưỡng Phật giáo nhiều năm là để cứu sống con gái

'Ngôi sao võ thuật' Lý Liên Kiệt tín ngưỡng Phật giáo nhiều năm là để cứu sống con gái

Sao võ thuật Lý Liên Kiệt sắp xếp tang lễ cho mình: Nhiều năm qua bị bệnh tật hành hạ, cơ thể bị tổn hại nặng nề

Sao võ thuật Lý Liên Kiệt sắp xếp tang lễ cho mình: Nhiều năm qua bị bệnh tật hành hạ, cơ thể bị tổn hại nặng nề

TIN MỚI NHẤT

Chồng đi biệt tăm 4 năm rồi bất ngờ trở về đưa một hộp đầy vàng rồi nói một câu khiến tôi kinh hồn bạc vía

Chồng đi biệt tăm 4 năm rồi bất ngờ trở về đưa một hộp đầy vàng rồi nói một câu khiến tôi kinh hồn bạc vía

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Lao vào khách sạn đánh ghen chồng ngoại tình, tôi chết đứng khi thấy mẹ đẻ ngồi ngay dưới bậc thang

Lao vào khách sạn đánh ghen chồng ngoại tình, tôi chết đứng khi thấy mẹ đẻ ngồi ngay dưới bậc thang

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Ngày ra tòa, tôi đi cùng một người khiến cả nhà chồng ‘đứng hình’ còn chồng thì âm thầm rút đơn ly hôn

Ngày ra tòa, tôi đi cùng một người khiến cả nhà chồng ‘đứng hình’ còn chồng thì âm thầm rút đơn ly hôn

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Ly hôn 8 năm không một đồng chu cấp, chồng cũ vừa mất thì tôi nhận đều 10 triệu một tháng và sự thật khiến tôi bất ngờ

Ly hôn 8 năm không một đồng chu cấp, chồng cũ vừa mất thì tôi nhận đều 10 triệu một tháng và sự thật khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Cùng bạn thân đi đánh ghen, tôi chết lặng khi nhìn thấy mặt nhân tình của anh ta

Cùng bạn thân đi đánh ghen, tôi chết lặng khi nhìn thấy mặt nhân tình của anh ta

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Tình cờ thấy anh trai lén vào trong phòng người giúp việc, tôi báo ngay cho chị dâu nhưng chị đáp một câu khiến tôi chết lặng

Tình cờ thấy anh trai lén vào trong phòng người giúp việc, tôi báo ngay cho chị dâu nhưng chị đáp một câu khiến tôi chết lặng

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Em chồng giành hết đất đai, tôi cắn răng ra đi trắng tay, 6 năm sau cô ta bất ngờ xin trả lại tôi toàn bộ

Em chồng giành hết đất đai, tôi cắn răng ra đi trắng tay, 6 năm sau cô ta bất ngờ xin trả lại tôi toàn bộ

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Đau lòng: Đã tìm thấy thi thể bé trai 5 tuổi ở Sơn La bị mất tích

Đau lòng: Đã tìm thấy thi thể bé trai 5 tuổi ở Sơn La bị mất tích

Đời sống 2 giờ 50 phút trước
Vợ bỏ về nhà mẹ đẻ, tôi chán đời đi nhậu đến khuya, sáng mở mắt ra thì hoảng hồn phát hiện người nằm cạnh

Vợ bỏ về nhà mẹ đẻ, tôi chán đời đi nhậu đến khuya, sáng mở mắt ra thì hoảng hồn phát hiện người nằm cạnh

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Người đàn ông Nghệ An nuôi và bán gà lôi trắng lĩnh 6 năm tù, vợ con lao đao khi nghe tin

Người đàn ông Nghệ An nuôi và bán gà lôi trắng lĩnh 6 năm tù, vợ con lao đao khi nghe tin

Đời sống 3 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đứt cáp treo ở khu nghỉ dưỡng, 8 người bị thương và 13 người khác phải bám víu để giữ mạng sống giữa địa hình hiểm trở

Đứt cáp treo ở khu nghỉ dưỡng, 8 người bị thương và 13 người khác phải bám víu để giữ mạng sống giữa địa hình hiểm trở

Bảo vệ kể lại phút lao ra cứu cô gái bị người đàn ông xăm trổ hành hung

Bảo vệ kể lại phút lao ra cứu cô gái bị người đàn ông xăm trổ hành hung

Tử vi thứ Ba 12/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Tử vi thứ Ba 12/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Thái Thiếu Phân 'thoát cửa tử' sau cơn đau tim đột ngột, sao nữ phải hủy nhiều công việc để chăm sóc

Chồng Thái Thiếu Phân 'thoát cửa tử' sau cơn đau tim đột ngột, sao nữ phải hủy nhiều công việc để chăm sóc

Địch Lệ Nhiệt Ba gây tranh cãi nhưng vẫn hưởng lợi khi tái xuất trong phim mới

Địch Lệ Nhiệt Ba gây tranh cãi nhưng vẫn hưởng lợi khi tái xuất trong phim mới

Ứng xử tinh tế của Dương Dương khi được khen sau 'Phàm nhân tu tiên'

Ứng xử tinh tế của Dương Dương khi được khen sau 'Phàm nhân tu tiên'

Ngô Lỗi nỗ lực thay đổi hình tượng nhưng phim mới đối mặt nguy cơ 'thảm họa phòng vé'

Ngô Lỗi nỗ lực thay đổi hình tượng nhưng phim mới đối mặt nguy cơ 'thảm họa phòng vé'

Dương Dương chấn thương nặng, phải phẫu thuật sau khi quay phim Phàm nhân tu tiên

Dương Dương chấn thương nặng, phải phẫu thuật sau khi quay phim Phàm nhân tu tiên

Vì sao nói Triệu Lộ Tư mang lại nguồn tiếp cận lớn cho nhiều doanh nghiệp?

Vì sao nói Triệu Lộ Tư mang lại nguồn tiếp cận lớn cho nhiều doanh nghiệp?