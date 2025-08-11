Hé lộ của hồi môn tặng con gái, Lý Liên Kiệt bị nói keo kiệt

Ngày 8/8, Lý Liên Kiệt thông báo con gái lớn của ông sắp kết hôn.

Lý Liên Kiệt có cuộc hôn nhân đầu tiên với nữ diễn viên Hoàng Thu Yến, sau đó ly hôn và đến với cựu Hoa hậu Lợi Trí. Kết quả của 2 cuộc hôn nhân này là 4 cô con gái, đều khá nổi tiếng và sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp. Trước đây, Lý Liên Kiệt thường khoe 2 con gái sau, kết quả tình yêu của ông và Lợi Trí. Hai con gái riêng của tài tử họ Lý ít được ông nhắc đến. Tuy nhiên, nam diễn viên khẳng định, tình cảm của ông với 4 con gái đều rất sâu sắc. Ngày 8/8, Lý Liên Kiệt hạnh phúc thông báo con gái lớn, Lý Tư, sắp kết hôn. Nam diễn viên gửi lời chúc phúc con gái và khẳng định đây là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của gia đình ông.

Theo Sina, Lý Liên Kiệt vừa tặng con gái Lý Tư (37 tuổi) chiếc xe hơi trị giá khoảng 300.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng) làm của hồi môn. Lý Tư là con gái của Lý Liên Kiệt với vợ cũ Hoàng Thu Yến. Nói về lý do tặng xe hơi cho con gái, Lý Liên Kiệt cho biết, Lý Tư rất thích chiếc xe này. “Tôi mong sớm được nhận chiếc xe để cặp vợ chồng trẻ có thể đưa ông cụ này đi dạo”, nam diễn viên chia sẻ thêm.

Ngay khi thông tin Lý Liên Kiệt tặng quà hồi môn cho con gái được chia sẻ trên truyền thông, nam diễn viên đã trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc. Bên cạnh những lời chúc mừng hạnh phúc gia đình, cũng có những ý kiến cho rằng, với khối tài sản lớn, quà hồi môn của Lý Liên Kiệt cho con gái khá khiêm tốn. Ý kiến này lập tức đối mặt với sự phản ứng của một số người, họ lập luận, người hâm mộ không nên can thiệp hay bình luận về cuộc sống riêng của nghệ sĩ. Trước những phản ứng của khán giả, Lý Liên Kiệt không lên tiếng. Năm 1987, Lý Liên Kiệt và Hoàng Thu Yến kết hôn kín tiếng. Cả hai có với nhau 2 con gái là Lý Tư và Lý Đài Mật. Song sau khi kết hôn, Hoàng Thu Yến sang Mỹ sinh sống, còn Lý Liên Kiệt ở châu Á đóng phim. Việc xa cách khiến tình cảm vợ chồng Lý Liên Kiệt rạn nứt, dẫn đến quyết định ly hôn vào năm 1991. Hai con gái ban đầu do Hoàng Thu Yến nuôi. Nhưng vì bà chưa tìm được việc làm phù hợp, theo thỏa thuận, các con được đưa về Bắc Kinh để mẹ của Lý Liên Kiệt chăm sóc. Sau đó, Lý Liên Kiệt tích cực hàn gắn quan hệ cha con. Ông không chỉ cho các con học tại trường tư thục đắt đỏ, mà dù bận quay phim cũng tranh thủ bay về Bắc Kinh dự họp phụ huynh, thậm chí nhờ Hoàng Thu Yến hỗ trợ kết nối. Cuối cùng, ông nhận được sự thấu hiểu và đón nhận từ hai con gái.

