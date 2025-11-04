Một sao nam nhận chỉ trích khi đăng bài 'gây sốc' về Trương Ngọc Ánh

Hậu trường 04/11/2025 12:33

Tối 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP. HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trương Ngọc Ánh là người từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc công ty, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng.

Mới đây, Vũ Khắc Tiệp gây chú ý khi đăng tải đoạn clip tổng hợp những khoảnh khắc thân thiết với Trương Ngọc Ánh, kèm theo đó là dòng trạng thái dài bày tỏ sự cảm thông và ngưỡng mộ dành cho nữ diễn viên giữa thời điểm cô vừa bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trong clip là khoảnh khắc xuất hiện chung của Vũ Khắc Tiệp với Trương Ngọc Ánh trong một sự kiện. "Ông bầu Vbiz" còn đính kèm dòng trạng thái: "Có những biến cố trong cuộc sống ập tới mà chúng ta không thể lường trước được, mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình. Trong bất cứ hoàn cảnh nào thì với em chị luôn là người chị mà em kính trọng. Một người chị tử tế, thông minh và sống chất với tất cả mọi người. Em và những người yêu quý chị luôn ở đây và cầu mong chị vượt qua được khó khăn này 'Đại Minh Tinh của Việt Nam'".

Một sao nam nhận chỉ trích khi đăng bài 'gây sốc' về Trương Ngọc Ánh - Ảnh 1
Vũ Khắc Tiệp từng cùng Trương Ngọc Ánh xuất hiện nhiều ở các sự kiện

Ngay lập tức, bài đăng của Vũ Khắc Tiệp vấp phải làn sóng phản đối. Việc Vũ Khắc Tiệp gọi Trương Ngọc Ánh là "người chị tự tin, thông minh và sống chất với tất cả mọi người", là "Đại Minh Tinh của Việt Nam" đồng thời dùng cụm từ "biến cố" để nói về vụ việc lần này khiến cư dân mạng bức xúc.

Nhiều ý kiến cho rằng việc Vũ Khắc Tiệp dùng những từ ngữ mang tính ca ngợi và bao biện cho người đang vướng vòng lao lý là vô cùng phản cảm, thiếu nhạy cảm với bối cảnh nghiêm trọng của vụ việc. Cách gọi "biến cố" được cho là đang làm nhẹ đi bản chất pháp lý của hành vi phạm tội mà cơ quan chức năng đang xử lý. Không ít khán giả thẳng thắn phê phán rằng Vũ Khắc Tiệp thiếu sự nhạy cảm và đặt nghi vấn phải chăng "ông bầu Vbiz" đang mượng vụ việc để gây chú ý cho mình. 

Một sao nam nhận chỉ trích khi đăng bài 'gây sốc' về Trương Ngọc Ánh - Ảnh 2
Trương Ngọc Ánh bị bắt giam để điều tra về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Ngoài ra, trong quá trình điều hành doanh nghiệp, bà Ánh đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Từ khóa:   Trương Ngọc Ánh sao Việt Vũ Khắc Tiệp

