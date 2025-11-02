Chồng H'Hen Niê xin lỗi khi lấy sữa của vợ pha cà phê cho bạn bè uống

Hậu trường 02/11/2025 05:30

Sau khi vấp phản ứng của dân mạng khi đăng tải clip dùng sữa trữ trong tủ lạnh của vợ để pha cà phê rồi mời bạn bè uống, chồng H'Hen Niê lên tiếng xin lỗi.

Tối 1/11, sau khi vấp phản ứng của dân mạng khi đăng tải clip dùng sữa trữ trong tủ lạnh của vợ để pha cà phê rồi mời bạn bè uống, chồng H'Hen Niê lên tiếng xin lỗi. Theo nhiếp ảnh gia, ban đầu anh chỉ xem đó là "khoảnh khắc nghịch ngợm giữa những người anh em". Sau khi nhận được góp ý và thấy có thể ảnh hưởng đến H'Hen Niê, Tuấn Khôi đã chủ động gỡ clip này.

"Clip này chỉ là chuyện vui cá nhân, không mang mục đích truyền thông hay quảng cáo nào cả. Tôi xin lỗi vì sự thiếu cân nhắc và cảm ơn mọi người đã góp ý thẳng thắn, tử tế. Tôi sẽ rút kinh nghiệm để cẩn trọng hơn với những gì chia sẻ công khai", chồng hoa hậu bày tỏ.

Bài đăng của Tuấn Khôi hút hàng nghìn lượt tương tác và chia sẻ chỉ trong thời gian ngắn đăng tải. Dưới bình luận, hàng trăm khán giả tiếp tục để lại phản ứng với vợ chồng H'Hen Niê.

Ít giờ trước, hoa hậu cũng bày tỏ xin lỗi vì khiến mọi người thấy khó chịu. "Cảm ơn cả nhà đã để lại bình luận và chia sẻ để Hen hiểu là mỗi người đều có cảm xúc riêng. Chân thành biết ơn vì đã luôn góp ý và thật tình chia sẻ cảm xúc đến Hen", cô viết.

Hành động của vợ chồng H'Hen Niê đang gây tranh cãi trên mạng xã hội

Trước đó, Tuấn Khôi đăng clip lấy sữa trữ trong tủ lạnh của vợ để pha cà phê cho bạn uống. Trong đoạn clip, Tuấn Khôi lấy phần sữa thừa trong bình của con pha với cà phê. Kèm theo clip, Tuấn Khôi viết: “Reaction cà phê sữa mẹ Harley”. Theo như clip, Tuấn Khôi không chia sẻ với những người bạn việc cốc cà phê được pha như thế nào.

 

Sau đó, H’Hen Niê chia sẻ clip kèm theo bài đăng: "Anh Khôi lầy quá đi, mấy anh làm chung chuyến này hy vọng vẫn đủ tỉnh táo để làm việc".

Ở phần bình luận, cô viết: "Ở nước ngoài các anh chồng cũng hay lấy sữa vợ dư pha cà phê đó. Chắc ảnh xem nhiều nên mê rồi. Anh bảo chờ ngày em dư sữa anh sẽ không đặt sữa bò nữa. Nên anh hào hứng lắm".

Các bài đăng của H’Hen Niê và chồng cô lập tức gây tranh cãi, bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng hành động đùa của ông xã H’Hen Niê là kém duyên. H’Hen Niê hùa theo việc làm của chồng khiến nhiều khán giả không đồng tình.

Chồng H'Hen Niê gây tranh cãi khi lấy sữa của vợ pha đồ uống cho bản thân và đồng nghiệp

H’Hen Niê sinh con gái đầu lòng vào 20/9. Sau khoảng 10 ngày sinh con, cô giảm được 9 kg, sức khỏe, tinh thần ổn định, ăn ngủ tốt. Gần đây, H’Hen Niê chia sẻ hình ảnh chụp gương mặt sưng phù vì bị nổi mề đay. Theo hoa hậu, thời điểm mới bị nổi mề đay, cô lo lắng đến mức thẫn thờ.

H’Hen Niê và Tuấn Khôi trải qua mối tình nhiều năm trước khi về chung một nhà. Hai người đăng ký kết hôn năm nay song chưa tổ chức lễ cưới.

