Ca sĩ Siu Black được xuất viện sau 5 ngày điều trị

Trưa 1/11, ca sĩ Siu Black đã được Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho xuất viện sau 5 ngày điều trị bệnh tại đây.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 1/11, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết ca sĩ Siu Black đã hồi phục sức khỏe, được xuất viện sau 5 ngày điều trị.

Bác sĩ CKII Bùi Trường Giang, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn, Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, cho biết khi nhập viện, ca sĩ Siu Black mắc nhiều bệnh nền trong tình trạng nặng. Các bác sĩ đã thăm khám, chẩn đoán và điều trị tích cực cho bà theo phác đồ phù hợp.

Trong suốt thời gian nằm viện, sức khỏe của nữ ca sĩ này được theo dõi sát sao. Bà nhận được sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y tế.

Khi xuất viện, ca sĩ Siu Black và gia đình bày tỏ sự hài lòng và biết ơn đối với Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Bà cho biết những ngày bị bệnh tật dày vò, nhờ sự điều trị tích cực, tận tâm, chuyên nghiệp và gần gũi của đội ngũ y bác sĩ nên bệnh tình đã phục hồi nhanh chóng hơn mong đợi.

Đại diện Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết không chỉ những người nổi tiếng như ca sĩ Siu Blacl mà tất cả bệnh nhân khi vào bệnh viện này đều được đội ngũ y bác sĩ tận tình chữa trị. Bệnh viện sẵn sàng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Ca sĩ Siu Black tươi tắn sau 5 ngày điều trị và được xuất viện - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Trước đó, theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, trưa 27/10 Siu Black nhập viện cấp cứu trong tình trạng phù phổi, suy hô hấp do suy thận, suy tim trên nền bệnh tiểu đường.

Trước khi chuyển vào Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, nữ ca sĩ đã điều trị nhiều ngày tại một bệnh viện ở phường Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi) nhưng không thuyên giảm.

Bác sĩ Bùi Trường Giang cho hay lúc nhập viện bệnh nhân có dấu hiệu tím tái do suy hô hấp vì phù phổi, tình trạng khá nặng. Dù vậy sau khi áp dụng các phương pháp điều trị, sử dụng thuốc và các thủ thuật phù hợp, tình trạng sức khỏe ca sĩ đã tạm ổn, các chỉ số sinh tồn đã trở lại ổn định.

Với ca bệnh đặc biệt, lãnh đạo Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã chỉ đạo bệnh viện huy động những trang thiết bị tốt nhất, các bác sĩ giỏi nhất để điều trị cho nữ ca sĩ.

