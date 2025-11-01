Chồng H'Hen Niê nhận chỉ trích khi lấy sữa của vợ pha cà phê cho bạn bè uống

Mới đây, mạng xã hội không ngừng bàn tán về hành động của chồng H'Hen Niê khi anh bất ngờ dùng sữa của vợ để pha cà phê cho bạn bè uống.

Mới đây, Tuấn Khôi - ông xã H'Hen Niê đăng tải một đoạn video ngắn lên trang cá nhân, ghi lại hành động anh lấy sữa của vợ để pha cà phê cho bạn bè uống. Anh đính kèm tên bạn bè cùng dòng trạng thái: "Đã nhớ lại mùi vị tuổi thơ chưa". Trong đoạn video, Tuấn Khôi lấy sữa trong tủ lạnh, sau đó tự tay pha vào ly cà phê để mời bạn bè. Tuy nhiên hành động này của anh gây ra nhiều tranh cãi trên các trang mạng xã hội. Nhiều người cho rằng việc lấy sữa của vợ cho bạn bè uống là điều khá nhạy cảm. Trong khi đó cũng có ý kiến lên tiếng bênh vực vợ chồng nàng Hậu. Hiện phía H'Hen Niê và ông xã đều chưa lên tiếng sau ồn ào.

Chồng H'Hen Niê gây tranh cãi khi lấy sữa của vợ pha cà phê cho bạn bè uống Sau đó nàng hậu đã lên tiếng về hành động của chồng. H'Hen Niê thừa nhận có thể chồng xem những người chồng nước ngoài lấy sữa thừa pha cà phê nên bị mê. Cô còn cho biết phần sữa dư đó đã được con gái uống cách đây 4 ngày trước. Cô nói thêm: “Anh Khôi lầy quá đi ạ, mấy anh làm chung hy vọng vẫn đủ tỉnh táo để làm việc”. Tuy nhiên, lời giải thích của H'Hen Niê dường như vẫn chưa làm hài lòng số đông công chúng. Dưới phần bình luận, không ít cư dân mạng thể hiện sự bức xúc và cho rằng hành động của Tuấn Khôi là “phản cảm” và “vượt quá giới hạn riêng tư”.

H'Hen Niê ra sức bênh vực chồng trong bài viết mới nhất Trước làn sóng chỉ trích, Tuấn Khôi vẫn giữ im lặng, không có bất kỳ động thái phản hồi nào trên mạng xã hội. Về phía H'Hen Niê, cô chỉ dừng lại ở việc đăng tải lời thanh minh cho chồng, đồng thời không tiếp tục nhắc đến câu chuyện sau đó. Tuy nhiên, không lâu sau, H’Hen Niê đã xoá bài viết thanh minh. Sau khi xoá bài viết gây tranh cãi, H'Hen Niê ngay lập tức chia sẻ: "Cảm ơn tất cả cả nhà đã để lại bình luận và chia sẻ cảm xúc của mình để Hen hiểu là mỗi người đều có cảm xúc riêng Chân thành và biết ơn vì đã luôn góp ý và thật tình chia sẻ cảm xúc của mình đến Hen".

