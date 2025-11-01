Chồng H'Hen Niê nhận chỉ trích khi lấy sữa của vợ pha cà phê cho bạn bè uống

Hậu trường 01/11/2025 17:07

Mới đây, mạng xã hội không ngừng bàn tán về hành động của chồng H'Hen Niê khi anh bất ngờ dùng sữa của vợ để pha cà phê cho bạn bè uống.

Mới đây, Tuấn Khôi - ông xã H'Hen Niê đăng tải một đoạn video ngắn lên trang cá nhân, ghi lại hành động anh lấy sữa của vợ để pha cà phê cho bạn bè uống. Anh đính kèm tên bạn bè cùng dòng trạng thái: "Đã nhớ lại mùi vị tuổi thơ chưa".

Trong đoạn video, Tuấn Khôi lấy sữa trong tủ lạnh, sau đó tự tay pha vào ly cà phê để mời bạn bè. Tuy nhiên hành động này của anh gây ra nhiều tranh cãi trên các trang mạng xã hội. Nhiều người cho rằng việc lấy sữa của vợ cho bạn bè uống là điều khá nhạy cảm. Trong khi đó cũng có ý kiến lên tiếng bênh vực vợ chồng nàng Hậu. Hiện phía H'Hen Niê và ông xã đều chưa lên tiếng sau ồn ào.

Chồng H'Hen Niê nhận chỉ trích khi lấy sữa của vợ pha cà phê cho bạn bè uống - Ảnh 1Chồng H'Hen Niê nhận chỉ trích khi lấy sữa của vợ pha cà phê cho bạn bè uống - Ảnh 2
Chồng H'Hen Niê gây tranh cãi khi lấy sữa của vợ pha cà phê cho bạn bè uống

Sau đó nàng hậu đã lên tiếng về hành động của chồng. H'Hen Niê thừa nhận có thể chồng xem những người chồng nước ngoài lấy sữa thừa pha cà phê nên bị mê. Cô còn cho biết phần sữa dư đó đã được con gái uống cách đây 4 ngày trước. Cô nói thêm: “Anh Khôi lầy quá đi ạ, mấy anh làm chung hy vọng vẫn đủ tỉnh táo để làm việc”. 

Tuy nhiên, lời giải thích của H'Hen Niê dường như vẫn chưa làm hài lòng số đông công chúng. Dưới phần bình luận, không ít cư dân mạng thể hiện sự bức xúc và cho rằng hành động của Tuấn Khôi là “phản cảm” và “vượt quá giới hạn riêng tư”.

Chồng H'Hen Niê nhận chỉ trích khi lấy sữa của vợ pha cà phê cho bạn bè uống - Ảnh 3Chồng H'Hen Niê nhận chỉ trích khi lấy sữa của vợ pha cà phê cho bạn bè uống - Ảnh 4
H'Hen Niê ra sức bênh vực chồng trong bài viết mới nhất

Trước làn sóng chỉ trích, Tuấn Khôi vẫn giữ im lặng, không có bất kỳ động thái phản hồi nào trên mạng xã hội. Về phía H'Hen Niê, cô chỉ dừng lại ở việc đăng tải lời thanh minh cho chồng, đồng thời không tiếp tục nhắc đến câu chuyện sau đó.

Tuy nhiên, không lâu sau, H’Hen Niê đã xoá bài viết thanh minh. Sau khi xoá bài viết gây tranh cãi, H'Hen Niê ngay lập tức chia sẻ: "Cảm ơn tất cả cả nhà đã để lại bình luận và chia sẻ cảm xúc của mình để Hen hiểu là mỗi người đều có cảm xúc riêng

Chân thành và biết ơn vì đã luôn góp ý và thật tình chia sẻ cảm xúc của mình đến Hen".

Trang cá nhân của Trương Ngọc Ánh bị tấn công, nhận nhiều bình luận công kích

Trang cá nhân của Trương Ngọc Ánh bị tấn công, nhận nhiều bình luận công kích

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh do có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu H'Hen Niê chồng H'Hen Niê sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Sập giàn giáo ở Hải Phòng, 2 công nhân tử vong, 1 người bị thương

Sập giàn giáo ở Hải Phòng, 2 công nhân tử vong, 1 người bị thương

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, hỷ tín đến nhà, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', tiền tài hội tụ tứ phía

Sau đêm nay, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, hỷ tín đến nhà, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', tiền tài hội tụ tứ phía

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
4 lợi ích của cá hồi và điều cần lưu ý khi ăn cá hồi

4 lợi ích của cá hồi và điều cần lưu ý khi ăn cá hồi

Dinh dưỡng 1 giờ 29 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 2/11/2025, 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, sự nghiệp hanh thông suôn sẻ, tiêu xài phủ phê, trả hết nợ nần

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 2/11/2025, 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, sự nghiệp hanh thông suôn sẻ, tiêu xài phủ phê, trả hết nợ nần

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết giữ dáng nhờ làm việc nhà thường xuyên

'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết giữ dáng nhờ làm việc nhà thường xuyên

Sao quốc tế 3 giờ 27 phút trước
Diễn viên Trương Ngọc Ánh vừa bị bắt tạm giam, khởi tố có thể đối diện mức án nào?

Diễn viên Trương Ngọc Ánh vừa bị bắt tạm giam, khởi tố có thể đối diện mức án nào?

Đời sống 3 giờ 57 phút trước
Trong 55 ngày cuối năm 2025, Thần Tài vẫy gọi 3 con giáp số đỏ, tiền chắn cửa trước, vàng chặn cửa sau, Lộc Lá bay đầy nhà, mọi điều hanh thông

Trong 55 ngày cuối năm 2025, Thần Tài vẫy gọi 3 con giáp số đỏ, tiền chắn cửa trước, vàng chặn cửa sau, Lộc Lá bay đầy nhà, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Danh tính cô gái tử vong trong cốp ô tô đậu ven đường ở TP.HCM

Danh tính cô gái tử vong trong cốp ô tô đậu ven đường ở TP.HCM

Đời sống 4 giờ 8 phút trước
Vương Gia Vệ lộ ghi âm 'bí mật động trời': Phát ngôn nhạy cảm, quấy rối nhiều sao nữ nổi tiếng Cbiz

Vương Gia Vệ lộ ghi âm 'bí mật động trời': Phát ngôn nhạy cảm, quấy rối nhiều sao nữ nổi tiếng Cbiz

Sao quốc tế 4 giờ 17 phút trước
1.458 lượng vàng của diễn viên Trương Ngọc Ánh chiếm đoạt là bao nhiêu tiền?

1.458 lượng vàng của diễn viên Trương Ngọc Ánh chiếm đoạt là bao nhiêu tiền?

Đời sống 4 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng

NÓNG: Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt: Từ biểu tượng nhan sắc một thời đến 'bà trùm' quyền lực của showbiz Việt

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt: Từ biểu tượng nhan sắc một thời đến 'bà trùm' quyền lực của showbiz Việt

Lật tẩy thủ đoạn Trương Ngọc Ánh qua mặt, chiếm đoạt tiền của công ty và bạn bè

Lật tẩy thủ đoạn Trương Ngọc Ánh qua mặt, chiếm đoạt tiền của công ty và bạn bè

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ca sĩ Siu Black được xuất viện sau 5 ngày điều trị

Ca sĩ Siu Black được xuất viện sau 5 ngày điều trị

Trang cá nhân của Trương Ngọc Ánh bị tấn công, nhận nhiều bình luận công kích

Trang cá nhân của Trương Ngọc Ánh bị tấn công, nhận nhiều bình luận công kích

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt: Từ biểu tượng nhan sắc một thời đến 'bà trùm' quyền lực của showbiz Việt

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt: Từ biểu tượng nhan sắc một thời đến 'bà trùm' quyền lực của showbiz Việt

Quách Ngọc Tuyên gặp tai nạn giao thông khi đang trên đường đi quay

Quách Ngọc Tuyên gặp tai nạn giao thông khi đang trên đường đi quay

Nữ diễn viên Việt cầu cứu trong livestream khi bị chồng cũ đánh: Nạn nhân bị vỡ mũi, gãy răng

Nữ diễn viên Việt cầu cứu trong livestream khi bị chồng cũ đánh: Nạn nhân bị vỡ mũi, gãy răng

Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh gây chú ý sau ồn ào liên quan Shark Bình

Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh gây chú ý sau ồn ào liên quan Shark Bình