Bàng hoàng nữ sinh bị nhóm bạn túm tóc kéo lê trên sàn ở trường học

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện clip dài hơn 1 phút, ghi lại cảnh bạo lực học đường nghiêm trọng, xảy ra ngay tại cầu thang trong khuôn viên trường học.

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, tối 16/12, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video dài hơn 1 phút ghi lại hình ảnh một nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng tại khu vực cầu thang, nằm trong trường học. Xung quanh có rất đông học sinh chứng kiến nhưng không ai can ngăn.

Trong clip, nữ sinh này liên tục bị 3 nữ sinh khác túm tóc và giật ngược giật xuôi, kéo lê trên mặt đất, đồng thời liên tục dùng chân và tay đạp, đánh vào người và đầu nữ sinh. Nữ sinh không thể phản kháng, chỉ biết ôm đầu chịu trận.

Đáng chú ý, xung quanh có rất đông học sinh chứng kiến nhưng không vào can ngăn, thậm chí có học sinh đứng cổ vũ và vỗ tay.

Hình ảnh nữ sinh bị túm tóc kéo lê trên sàn - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sự việc xảy ra tại Trường THCS Lim, xã Tiên Du, Bắc Ninh.

Xem video này, nữ sinh bị đánh hội đồng ngay trong trường học, nhiều người xem bày tỏ sự bất bình, "nóng mắt", không nghĩ rằng những hành vi thể hiện tính chất côn đồ có thể tồn tại trong trường học.

"Mong các cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi bạo lực học đường. Nhìn các con bị bạo lực vô cùng xót",

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 17-12, bà Đào Thị Lan - Hiệu trưởng Trường THCS Lim, xã Tiên Du, Bắc Ninh - xác nhận clip lan truyền trên xảy ra tại trường. Vụ việc xảy ra trong giờ ra chơi của học sinh hôm 12/12.

Theo bà Lan, nhà trường đã làm việc, hòa giải 3 bên và báo chính quyền. Hiện công an vào cuộc điều tra và xác minh sự việc để xử lý theo đúng pháp luật.

Bà Lan cho biết gia đình đã đưa cháu N.A. (lớp 8) đi khám bệnh tại Hà Nội, sức khỏe không có dấu hiệu bất thường.

Ngay khi nắm bắt sự việc, nhà trường đã làm việc ngay với các gia đình học sinh. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn trẻ con và sự bột phát nên nữ sinh lớp 8 đã bị các nữ sinh lớp 9 đánh.

"Sau sự việc, các học sinh đã nhận ra lỗi của mình do bốc đồng. Gia đình của học sinh bị đánh cũng mong muốn giải quyết theo góc độ tình cảm, quan trọng nhất là sức khỏe của cháu N.A. và mong cháu sớm đi học trở lại", bà Lan nói.

