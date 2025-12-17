Một vụ tai nạn hy hữu xảy ra trên đường liên xã thuộc thôn Long Hưng 2, xã Bình Tân (Đồng Nai) khi một xe lu đang dừng bất ngờ mất thắng, trôi tự do xuống dốc tông chết một người đi bộ và nhiều tài sản vào chiều 16/12.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 17/12, lực lượng chức năng Đồng Nai đang điều tra vụ xe lu trôi tự do tông chết người đi đường. Nạn nhân là bà H.T.L., 75 tuổi, ngụ xã Bình Tân, tỉnh Đồng Nai.

Vào chiều 16/12, tài xế Trần Trí Tài (19 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe lu dừng ở đường liên xã, hướng từ xã Bình Tân đi tỉnh Tây Ninh (đoạn thuộc thôn Long Hưng 2, xã Bình Tân).

Khi xe đang dừng thì bất ngờ mất thắng trôi tự do xuống dốc tông vào bà H.T.L. đi bộ bên lề đường bên phải. Sau đó, xe lu này tiếp tục lao lên lề đường đụng vào trước nhà bà Thủy (59 tuổi, thôn 3, xã Bình Tân) mới dừng lại.

Vụ tai nạn hy hữu khiến bà H.T.L. tử vong sau đó. Một số tài sản trước nhà bà Thủy bị xe lu cán nát, hư hỏng.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an đã đến hiện trường khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe lu cán chết cụ già - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Lao Động, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 29/11, nhiều người dân tại khu phố Hàm Tiến 3, phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) chứng kiến khoảnh khắc thót tim khi một xe tải bất ngờ mất phanh trong lúc đổ dốc trên đường Hồ Quang Cảnh.

Thời điểm trên, xe tải mang biển số 37H-078.75 đang lưu thông xuống dốc, hướng về ngã tư giao với đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Hòa Bình.

Đây là khu vực có đông người dân và du khách. Khi xe vừa xuống dốc, có thể hệ thống phanh của xe gặp sự cố khiến tài xế không thể dừng phương tiện. Các nhân chứng kể lại, chiếc xe lao thẳng qua ngã tư. Tài xế đã đánh lái đưa xe chạy vào đường Hòa Bình để tránh va chạm với người đi đường.

Trên đoạn đường này, xe tải đã tông vào các thùng rác ven đường nhằm giảm tốc, đồng thời né được một em nhỏ đi xe đạp điện. Xe chỉ dừng lại sau khi chạy khoảng 500m và qua một khúc cua.

Tại hiện trường, một xe đạp điện bị ngã, nhưng may mắn không có thương vong về người.

Người dân xung quanh cho biết, con dốc này từng xảy ra vụ việc tương tự, nhất là với các tài xế lạ đường hoặc xe chở nặng, dễ gặp tình trạng “mất phanh” khi xuống dốc.

