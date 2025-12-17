Giá vàng hôm nay, ngày 17/12/2025: Bật tăng trở lại, vàng SJC bán ra 156,2 triệu đồng

Hôm nay, ngày 17/12/2025 giá vàng đã bật tăng khi kinh tế Mỹ tăng trưởng không quá nóng, cũng không hạ nhiệt quá nhanh. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC bật tăng trở lại, vượt mức 156 triệu đồng mỗi lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tăng giá vàng miếng SJC 600.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 154,7 triệu đồng, bán ra 156,2 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá mua thêm 100.000 đồng, lên 154,4 triệu đồng, bán ra đứng yên ở mức 155,6 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng mỗi lượng vàng 600.000 đồng, lên 154,2 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 156,2 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng tăng giá mua lên 153,2 triệu đồng, bán ra 156,2 triệu đồng…

Vàng nhẫn tăng giá thêm 300.000 - 500.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 150,3 triệu đồng, bán ra 153,4 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 151,3 triệu đồng, bán ra 154,3 triệu đồng…

Giá vàng trong nước tăng trở lại. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 17/12 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao dịch tại 4.303 USD/ounce, tăng 27 USD so với mức giá thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.270 USD/oune.

Giá vàng hôm nay đã phục hồi khi các nhà đầu tư đón nhận loạt dữ liệu cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đang tăng trưởng ở mức vừa phải, không quá nóng cũng không hạ nhiệt quá nhanh.

Những tín hiệu này được thị trường đánh giá là vừa đủ để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) duy trì lộ trình cắt giảm lãi suất trong năm 2026, hỗ trợ mạnh mẽ cho vàng – tài sản không sinh lãi nhưng được xem là công cụ trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn kinh tế.

Trên các thị trường tài chính khác, chỉ số đồng USD giảm nhẹ, giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác. Giá dầu thô lao dốc chạm mức thấp nhất 8 tháng và giao dịch xoay quanh 55 USD/thùng, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4,16% đã củng cố đà tăng giá vàng hôm nay

Các nhà phân tích dự báo giá vàng có thể tiếp tục dao động ở vùng cao trong thời gian tới nếu FED tiếp tục xu hướng giảm lãi suất. Tuy nhiên, rủi ro từ đàm phán hòa bình Nga-Ukraine và biến động địa chính trị có thể làm giảm nhu cầu trú ẩn, gây áp lực lên thị trường vàng.

Giá vàng hôm nay, ngày 15/12/2025: Vừa mở cửa tiếp đà tăng, vàng SJC neo ở mức cao kỷ lục Hôm nay, ngày 15/12/2025 giá vàng tăng tiếp khi vừa mở cửa giao dịch trên thị trường quốc tế, giá vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn đang ở vùng đỉnh lịch sử.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-vang-hom-nay-ngay-17122025-bat-tang-tro-lai-vang-sjc-ban-ra-1562-trieu-ong-748747.html