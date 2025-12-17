Giá vàng hôm nay, ngày 17/12/2025: Bật tăng trở lại, vàng SJC bán ra 156,2 triệu đồng

Đời sống 17/12/2025 09:12

Hôm nay, ngày 17/12/2025 giá vàng đã bật tăng khi kinh tế Mỹ tăng trưởng không quá nóng, cũng không hạ nhiệt quá nhanh. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC bật tăng trở lại, vượt mức 156 triệu đồng mỗi lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tăng giá vàng miếng SJC 600.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 154,7 triệu đồng, bán ra 156,2 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá mua thêm 100.000 đồng, lên 154,4 triệu đồng, bán ra đứng yên ở mức 155,6 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng mỗi lượng vàng 600.000 đồng, lên 154,2 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 156,2 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng tăng giá mua lên 153,2 triệu đồng, bán ra 156,2 triệu đồng…

Vàng nhẫn tăng giá thêm 300.000 - 500.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 150,3 triệu đồng, bán ra 153,4 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 151,3 triệu đồng, bán ra 154,3 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 17/12/2025: Bật tăng trở lại, vàng SJC bán ra 156,2 triệu đồng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tăng trở lại. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 17/12 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao dịch tại 4.303 USD/ounce, tăng 27 USD so với mức giá thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.270 USD/oune.

Giá vàng hôm nay đã phục hồi khi các nhà đầu tư đón nhận loạt dữ liệu cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đang tăng trưởng ở mức vừa phải, không quá nóng cũng không hạ nhiệt quá nhanh.

Những tín hiệu này được thị trường đánh giá là vừa đủ để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) duy trì lộ trình cắt giảm lãi suất trong năm 2026, hỗ trợ mạnh mẽ cho vàng – tài sản không sinh lãi nhưng được xem là công cụ trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn kinh tế.

Trên các thị trường tài chính khác, chỉ số đồng USD giảm nhẹ, giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác. Giá dầu thô lao dốc chạm mức thấp nhất 8 tháng và giao dịch xoay quanh 55 USD/thùng, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4,16% đã củng cố đà tăng giá vàng hôm nay

Các nhà phân tích dự báo giá vàng có thể tiếp tục dao động ở vùng cao trong thời gian tới nếu FED tiếp tục xu hướng giảm lãi suất. Tuy nhiên, rủi ro từ đàm phán hòa bình Nga-Ukraine và biến động địa chính trị có thể làm giảm nhu cầu trú ẩn, gây áp lực lên thị trường vàng.

Giá vàng hôm nay, ngày 15/12/2025: Vừa mở cửa tiếp đà tăng, vàng SJC neo ở mức cao kỷ lục

Giá vàng hôm nay, ngày 15/12/2025: Vừa mở cửa tiếp đà tăng, vàng SJC neo ở mức cao kỷ lục

Hôm nay, ngày 15/12/2025 giá vàng tăng tiếp khi vừa mở cửa giao dịch trên thị trường quốc tế, giá vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn đang ở vùng đỉnh lịch sử.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng trong nước giá vàng SJC

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp tới (17/12-18/12), 3 con giáp 'bứt phá như phượng hoàng lửa', nhận lộc vàng lộc bạc, hưởng trọn ân sủng từ đất trời

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp tới (17/12-18/12), 3 con giáp 'bứt phá như phượng hoàng lửa', nhận lộc vàng lộc bạc, hưởng trọn ân sủng từ đất trời

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Không ngờ loại quả rẻ tiền nhưng mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe

Không ngờ loại quả rẻ tiền nhưng mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe

Dinh dưỡng 32 phút trước
Cô gái chi gần 30 tỷ đồng để sở hữu gương mặt giống minh tinh Phạm Băng Băng

Cô gái chi gần 30 tỷ đồng để sở hữu gương mặt giống minh tinh Phạm Băng Băng

Sao quốc tế 1 giờ 2 phút trước
Kết hôn muộn và ít con: Lựa chọn của người trẻ hay thách thức của quốc gia?

Kết hôn muộn và ít con: Lựa chọn của người trẻ hay thách thức của quốc gia?

Bài học làm mẹ 1 giờ 6 phút trước
Chồng đi làm xa, người phụ nữ trẻ rơi vào chuỗi ngày mất ngủ và khủng hoảng tâm lý

Chồng đi làm xa, người phụ nữ trẻ rơi vào chuỗi ngày mất ngủ và khủng hoảng tâm lý

Bài học làm mẹ 1 giờ 11 phút trước
Gió mùa Đông Bắc tăng cường: Đất liền mưa dông, biển nổi sóng lớn

Gió mùa Đông Bắc tăng cường: Đất liền mưa dông, biển nổi sóng lớn

Xã hội 1 giờ 19 phút trước
Thần Tài ghé thăm nhà sau ngày 17/12/2025, 3 con giáp vận trình thăng tiến như 'rồng cưỡi mây', công danh lẫn tiền tài đều hanh thông mỹ mãn

Thần Tài ghé thăm nhà sau ngày 17/12/2025, 3 con giáp vận trình thăng tiến như 'rồng cưỡi mây', công danh lẫn tiền tài đều hanh thông mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Ở đỉnh cao sự nghiệp vẫn đi học: Loạt nghệ sĩ Việt tốt nghiệp ĐH tuổi 40

Ở đỉnh cao sự nghiệp vẫn đi học: Loạt nghệ sĩ Việt tốt nghiệp ĐH tuổi 40

Hậu trường 1 giờ 48 phút trước
Uống nhầm dầu hỏa, bệnh nhi 3 tuổi được cứu sống thần kỳ sau 6 tháng điều trị

Uống nhầm dầu hỏa, bệnh nhi 3 tuổi được cứu sống thần kỳ sau 6 tháng điều trị

Tin y tế 1 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ngồi mát ăn bát vàng, 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ vây quanh, vơ Lộc Lá hết phần Thiên Hạ

Qua đêm nay, 3 con giáp ngồi mát ăn bát vàng, 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ vây quanh, vơ Lộc Lá hết phần Thiên Hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi sặc thức ăn tại lớp mẫu giáo

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi sặc thức ăn tại lớp mẫu giáo

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 17/12/2025, 3 con giáp vươn mình đón tài lộc, quý nhân phù trợ hết mình, phước báu tụ về đầy nhà

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 17/12/2025, 3 con giáp vươn mình đón tài lộc, quý nhân phù trợ hết mình, phước báu tụ về đầy nhà

Nằm võng chờ thi sát hạch lái xe, một người bị tường đè tử vong

Nằm võng chờ thi sát hạch lái xe, một người bị tường đè tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tàu cá bốc cháy rồi chìm, 55 người nhảy xuống biển thoát thân

Tàu cá bốc cháy rồi chìm, 55 người nhảy xuống biển thoát thân

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể 2 học sinh mất tích dưới kênh ở TP.HCM

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể 2 học sinh mất tích dưới kênh ở TP.HCM

Bàng hoàng bé gái 6 tuổi nhập viện cấp cứu vì nuốt kẹp tóc kim loại

Bàng hoàng bé gái 6 tuổi nhập viện cấp cứu vì nuốt kẹp tóc kim loại

Nữ sinh lớp 8 bị bạn học đâm tử vong, tiết lộ nguyên nhân sự việc

Nữ sinh lớp 8 bị bạn học đâm tử vong, tiết lộ nguyên nhân sự việc

Danh tính nhóm đối tượng đánh 1 người tử vong trên đường ở TP.HCM

Danh tính nhóm đối tượng đánh 1 người tử vong trên đường ở TP.HCM

Bức xúc bé gái 2 tuổi chi chít vết cắn, giáo viên nói 'cô bao nhiêu là việc'

Bức xúc bé gái 2 tuổi chi chít vết cắn, giáo viên nói 'cô bao nhiêu là việc'