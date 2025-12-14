Giá vàng hôm nay, ngày 14/12/2025: Tiếp tục tăng vọt, vàng SJC lập kỷ lục mới nhưng người mua sau một tuần vẫn bị thua lỗ

Hôm nay, ngày 14/12/2025 giá vàng tăng vọt cả ở thị trường trong nước và quốc tế. Giá vàng miếng SJC ở mốc cao nhất từ trước tới nay.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Sáng 14/12, giá vàng miếng được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 154,3 triệu đồng/lượng và bán ra 156,3 triệu đồng. Đây là mức giá cao kỷ lục từ trước đến nay của vàng miếng SJC. Tổng cộng sau một tuần, mỗi lượng vàng miếng tăng 2,1 triệu đồng. Tuy nhiên, người mua sau một tuần vẫn lỗ 100.000 đồng một lượng do chênh lệch giá mua bán vàng miếng tiếp tục giữ ở mức 2 triệu đồng. Trong khi đó, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC được mua vào 151,1 triệu đồng, bán ra 153,6 triệu đồng, tăng 1,6 triệu đồng so với cuối tuần trước. Với mức chênh lệch mua bán vàng nhẫn SJC là 2,5 triệu đồng/lượng thì người mua sau một tuần bị lỗ 900.000 đồng/lượng. Tương tự, Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 1,8 triệu đồng sau một tuần khi mua vàng nhẫn lên 152,3 triệu đồng, bán ra 155,3 triệu đồng - đây là giá bán vàng nhẫn cao nhất thị trường. Tuy nhiên, chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu là 3 triệu đồng nên người mua sau một tuần vẫn lỗ 1,2 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa: Internet Theo thông tin báo Người Lao Động, trên thị trường quốc tế, giá kim loại quý chốt tuần giao dịch ở mức 4.300 USD/ounce, tăng khoảng 100 USD/ounce so với cuối tuần trước. Một diễn biến khá bất ngờ là dù liên tục tăng mạnh và đang hướng tới mốc đỉnh mọi thời đại vùng 4.380 USD/ounce lập hồi giữa tháng 10 vừa qua nhưng không chuyên gia hay nhà đầu tư nào cho rằng giá vàng sẽ hạ nhiệt để giảm sức nóng.

Kết quả khảo sát về xu hướng giá vàng tuần tới của Kitco cho thấy cả nhà đầu tư lẫn giới phân tích đều dự báo giá vàng tăng tiếp. Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở phố Wall, có 13 chuyên gia phân tích tham gia trả lời và có tới 85% tin rằng giá vàng sẽ tăng tiếp; không ai dự đoán giá sẽ giảm; và 15% cho rằng giá đi ngang. Tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, các nhà đầu tư cũng duy trì sự lạc quan với xu hướng đi lên của giá vàng. Có 237 nhà đầu tư tham gia trả lời và có tới 71% ý kiến cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng lên những mốc cao mới, chỉ 11% dự báo giá vàng giảm và 18% còn lại kỳ vọng giá đi ngang. Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, trả lời Kitco với quan điểm, việc giá vàng ổn định chứng tỏ là tích cực và giá vàng giao ngay có thời điểm lên tới gần 4.340 USD vào cuối tuần trước. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) mua trái phiếu kho bạc có thể đã khuyến khích hoạt động mua vào vàng nhiều hơn là việc cắt giảm lãi suất. Chưa kể, đồng USD mạnh hơn cũng có thể hỗ trợ giá kim loại quý. Giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết ở thời điểm hiện tại là khoảng 136,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC trên 19 triệu đồng/lượng.

