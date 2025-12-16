Nữ sinh lớp 8 bị bạn học đâm tử vong, tiết lộ nguyên nhân sự việc

Đời sống 16/12/2025 17:26

Sự việc xảy ra vào chiều 16/12, trên địa bàn xã Bình Minh.

Theo thông tin từ báo Lao Động, sự việc xảy ra vào chiều 16/12, trên địa bàn xã Bình Minh. Do mâu thuẫn cá nhân nên 2 nữ sinh đã hẹn gặp nhau bên ngoài để giải quyết. Trong quá trình gặp nhau, một nữ sinh đã rút dao đâm đối phương tử vong.

Nạn nhân được xác định là V.T.T, sinh năm 2012 (học sinh lớp 8 tại một trường THCS trên địa bàn xã Bình Minh. Nữ sinh đâm V.T.T tử vong cùng là học sinh lớp 8, nhưng học khác trường.

Đại diện lãnh đạo xã Bình Minh cũng xác nhận về sự việc trên và cho biết, hiện lực lượng công an đang tiến hành điều tra, làm rõ.

Đại diện Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình cho biết đã nhận được thông tin về việc 2 nữ sinh trên có mâu thuẫn dẫn đến sô xát khiến một bạn tử vong.

"Hiện Sở đang cử cán bộ trực tiếp xuống hiện trường để nắm sự việc và phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý" - đại diện Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình cho hay.

Nữ sinh lớp 8 bị bạn học đâm tử vong, tiết lộ nguyên nhân sự việc - Ảnh 1
Con dao nhọn được cho là nữ sinh lớp 8 tại Ninh Bình đã dùng để đâm bạn dẫn đến tử vong - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 6/10, lãnh đạo Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa cho biết, em N.T.A.T. (SN 2010, học lớp 10 Giáo dục thường xuyên) đã tử vong sau gần 1 tuần điều trị kể từ khi bị nhóm bạn cùng trường hành hung.

Trước đó, sáng 31/10, trong giờ ra chơi, em N.T.A.T. đang ngồi xem điện thoại tại phòng học thì bị một nhóm học sinh lớp 11 cùng trường lao vào hành hung.

Khi sự việc xảy ra, một số thầy cô đã đưa em T. xuống phòng y tế của trường để sơ cứu. Nhận thấy tình trạng học sinh nguy kịch, lãnh đạo nhà trường liên hệ bệnh viện đề nghị cử xe cấp cứu, thông báo cho gia đình em T.. Nam sinh sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa song tiên lượng xấu nên thông báo gia đình đưa về nhà chăm sóc.

Phía nhà trường cũng vận động các giáo viên đóng góp được 50 triệu đồng để hỗ trợ gia đình điều trị cho nạn nhân.

Tuy nhiên, đến chiều 5/11, nam sinh đã không qua khỏi khi đang trên đường ra bệnh viện ở Hà Nội điều trị.

Danh tính nhóm đối tượng đánh 1 người tử vong trên đường ở TP.HCM

Danh tính nhóm đối tượng đánh 1 người tử vong trên đường ở TP.HCM

Chiều ngày 14/12, người dân tại khu vực đường HL608, đoạn đối diện trường THCS Phú An, phường Tây Nam, TP.HCM (trước là TP.Bến Cát, tỉnh Bình Dương), chứng kiến hai nhóm thanh niên đứng nói chuyện và sau đó xảy ra xô xát.

