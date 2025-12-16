Nằm võng chờ thi sát hạch lái xe, một người bị tường đè tử vong

Đời sống 16/12/2025 16:11

Ngày 16/12, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ sập tường tại căn-tin Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Nam Cao Nguyên (xã Cư Jút) khiến 2 học viên thương vong.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 16/12, lãnh đạo UBND xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng xác nhận: Tại Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Nam Cao Nguyên trên địa bàn vừa xảy ra vụ sập tường, khiến một học viên tử vong.

Sáng cùng ngày, ông K. (49 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) đến Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Nam Cao Nguyên tại xã Cư Jút để dự thi sát hạch lái xe. Trong lúc chờ đến lượt, ông K. cùng một số học viên vào khu căn tin trong khuôn viên trung tâm nghỉ ngơi. Tại đây, ông K. nằm lên một chiếc võng có một đầu móc vào bờ tường.

Khi ông K. đung đưa võng thì bờ tường bất ngờ đổ sập, đè trúng nhiều người. Ông K. bị tường sập đè vào vùng đầu, gây chấn thương nặng.

 

Nằm võng chờ thi sát hạch lái xe, một người bị tường đè tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ sập tường làm học viên tử vong - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, các nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng anh Đặng Văn Kiên (SN 1976, trú tại tỉnh Đắk Lắk) tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Vạch trần màn kịch 'lạnh người' của kẻ sát hại em ruột ở Tây Ninh

Vạch trần màn kịch 'lạnh người' của kẻ sát hại em ruột ở Tây Ninh

Khi đòn tung hỏa mù khiến bà con dòng họ tin là thật, anh ta về quê đòi mẹ sang tên toàn bộ nhà đất cho mình, nhưng khi bà chỉ đáp ứng một phần, còn lại định chia đều cho những người trong gia đình thì Thành đe dọa, khiêu khích và đỉnh điểm là lái xe tông thẳng vào chị gái để trả thù.

Xem thêm
Từ khóa:   tường đè tử vong tin moi tử vong

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 17/12/2025, 3 con giáp vươn mình đón tài lộc, quý nhân phù trợ hết mình, phước báu tụ về đầy nhà

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 17/12/2025, 3 con giáp vươn mình đón tài lộc, quý nhân phù trợ hết mình, phước báu tụ về đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Danh tính nhóm đối tượng đánh 1 người tử vong trên đường ở TP.HCM

Danh tính nhóm đối tượng đánh 1 người tử vong trên đường ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Bức xúc bé gái 2 tuổi chi chít vết cắn, giáo viên nói 'cô bao nhiêu là việc'

Bức xúc bé gái 2 tuổi chi chít vết cắn, giáo viên nói 'cô bao nhiêu là việc'

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Bức ảnh gây chú ý của Vương Tổ Hiền được chụp cách đây 32 năm trước

Bức ảnh gây chú ý của Vương Tổ Hiền được chụp cách đây 32 năm trước

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước
Nằm võng chờ thi sát hạch lái xe, một người bị tường đè tử vong

Nằm võng chờ thi sát hạch lái xe, một người bị tường đè tử vong

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 17/12/2025, biến vận rủi thành may mắn, 3 con giáp 'hóa phượng hoàng lửa sải cánh', đón nhận nhiều phúc khí, tài lộc xán lạn

Kể từ ngày mai, thứ Tư 17/12/2025, biến vận rủi thành may mắn, 3 con giáp 'hóa phượng hoàng lửa sải cánh', đón nhận nhiều phúc khí, tài lộc xán lạn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Bệnh nhi 14 tuổi mắc ung thư buồng trứng, hay gặp ở người lớn tuổi

Bệnh nhi 14 tuổi mắc ung thư buồng trứng, hay gặp ở người lớn tuổi

Sức khỏe 2 giờ 29 phút trước
Vạch trần màn kịch 'lạnh người' của kẻ sát hại em ruột ở Tây Ninh

Vạch trần màn kịch 'lạnh người' của kẻ sát hại em ruột ở Tây Ninh

Đời sống 2 giờ 54 phút trước
Giải mã sức hút Age Skin – Bước tiến mới trong chăm sóc da tăng sắc tố cho phụ nữ Việt sau tuổi 30

Giải mã sức hút Age Skin – Bước tiến mới trong chăm sóc da tăng sắc tố cho phụ nữ Việt sau tuổi 30

Chăm sóc da 3 giờ 15 phút trước
Giải cứu cô gái 20 tuổi phá két sắt gia đình, trốn vào nhà nghỉ

Giải cứu cô gái 20 tuổi phá két sắt gia đình, trốn vào nhà nghỉ

Đời sống 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 17/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

Tử vi thứ Tư 17/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi sặc thức ăn tại lớp mẫu giáo

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi sặc thức ăn tại lớp mẫu giáo

Đúng ngày mai, thứ Tư 17/12/2025, càn khôn xoay chuyển, vận trình thịnh vượng, 3 con giáp nhận phúc khí nhà trời, tình tiền đỏ như son, vận may hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Tư 17/12/2025, càn khôn xoay chuyển, vận trình thịnh vượng, 3 con giáp nhận phúc khí nhà trời, tình tiền đỏ như son, vận may hanh thông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nữ sinh lớp 8 bị bạn học đâm tử vong, tiết lộ nguyên nhân sự việc

Nữ sinh lớp 8 bị bạn học đâm tử vong, tiết lộ nguyên nhân sự việc

Danh tính nhóm đối tượng đánh 1 người tử vong trên đường ở TP.HCM

Danh tính nhóm đối tượng đánh 1 người tử vong trên đường ở TP.HCM

Bức xúc bé gái 2 tuổi chi chít vết cắn, giáo viên nói 'cô bao nhiêu là việc'

Bức xúc bé gái 2 tuổi chi chít vết cắn, giáo viên nói 'cô bao nhiêu là việc'

Vạch trần màn kịch 'lạnh người' của kẻ sát hại em ruột ở Tây Ninh

Vạch trần màn kịch 'lạnh người' của kẻ sát hại em ruột ở Tây Ninh

Giải cứu cô gái 20 tuổi phá két sắt gia đình, trốn vào nhà nghỉ

Giải cứu cô gái 20 tuổi phá két sắt gia đình, trốn vào nhà nghỉ

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi sặc thức ăn tại lớp mẫu giáo

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi sặc thức ăn tại lớp mẫu giáo