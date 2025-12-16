Ngày 16/12, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ sập tường tại căn-tin Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Nam Cao Nguyên (xã Cư Jút) khiến 2 học viên thương vong.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 16/12, lãnh đạo UBND xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng xác nhận: Tại Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Nam Cao Nguyên trên địa bàn vừa xảy ra vụ sập tường, khiến một học viên tử vong.

Sáng cùng ngày, ông K. (49 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) đến Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Nam Cao Nguyên tại xã Cư Jút để dự thi sát hạch lái xe. Trong lúc chờ đến lượt, ông K. cùng một số học viên vào khu căn tin trong khuôn viên trung tâm nghỉ ngơi. Tại đây, ông K. nằm lên một chiếc võng có một đầu móc vào bờ tường.

Khi ông K. đung đưa võng thì bờ tường bất ngờ đổ sập, đè trúng nhiều người. Ông K. bị tường sập đè vào vùng đầu, gây chấn thương nặng.

Hiện trường vụ sập tường làm học viên tử vong - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, các nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng anh Đặng Văn Kiên (SN 1976, trú tại tỉnh Đắk Lắk) tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

