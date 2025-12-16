Nguyễn Nam Đại Thuận là đối tượng giết 3 người, đâm trọng thương 1 người trong một gia đình ở Đắk Lắk từng gây rúng động dư luận.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 16/12, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố thêm tội danh đối với bị can Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, ngụ phường Ea Kao). Trước đó, đối tượng này đã bị khởi tố về các tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 13/9, Thuận mang dao bầu xông vào nhà chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992, vợ chưa cưới) đâm chết 3 người và khiến 1 người bị thương. Sau khi giết người, Thuận cướp một điện thoại di động và số tiền 6 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Trên đường bỏ trốn, Thuận dùng dao khống chế, đe dọa tấn công, cướp xe máy và 2 điện thoại di động của một phụ nữ ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk xác định Thuận sử dụng dao thuộc danh mục có tính sát thương cao để xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác là hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đủ yếu tố cấu thành tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Trên cơ sở đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Thuận về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và VKSND tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn.

Nguyễn Nam Đại Thuận sau khi bị bắt giữ - Ảnh: VietNamNet

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, khoảng 1 giờ ngày 13/9, Thuận đến nhà vợ chưa cưới là chị H. ở tổ dân phố 10, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi được em chị H. mở cửa, Thuận lao vào đâm chém loạn xạ các thành viên trong gia đình chị.

Vụ thảm án khiến chị H., bà Trần Thị D. (SN 1970, mẹ chị), anh Bùi Văn N. (SN 2002, em chị H.) tử vong. Cháu Trần Tấn P. (SN 2012, con trai riêng chị H.) bị thương nặng. Riêng cháu gái 3 tuổi con chung của Thuận và chị H. không bị sát hại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-bat-ngo-ve-vu-nguoi-an-ong-sat-hai-4-nguoi-o-ak-lak-748687.html