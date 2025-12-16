Thông tin bất ngờ về vụ người đàn ông sát hại 4 người ở Đắk Lắk

Đời sống 16/12/2025 11:29

Nguyễn Nam Đại Thuận là đối tượng giết 3 người, đâm trọng thương 1 người trong một gia đình ở Đắk Lắk từng gây rúng động dư luận.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 16/12, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố thêm tội danh đối với bị can Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, ngụ phường Ea Kao). Trước đó, đối tượng này đã bị khởi tố về các tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 13/9, Thuận mang dao bầu xông vào nhà chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992, vợ chưa cưới) đâm chết 3 người và khiến 1 người bị thương. Sau khi giết người, Thuận cướp một điện thoại di động và số tiền 6 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Trên đường bỏ trốn, Thuận dùng dao khống chế, đe dọa tấn công, cướp xe máy và 2 điện thoại di động của một phụ nữ ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk xác định Thuận sử dụng dao thuộc danh mục có tính sát thương cao để xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác là hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đủ yếu tố cấu thành tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo Điều 304 Bộ luật Hình sự. 

Trên cơ sở đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Thuận về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và VKSND tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn.

Thông tin bất ngờ về vụ người đàn ông sát hại 4 người ở Đắk Lắk - Ảnh 1
Nguyễn Nam Đại Thuận sau khi bị bắt giữ - Ảnh: VietNamNet

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, khoảng 1 giờ ngày 13/9, Thuận đến nhà vợ chưa cưới là chị H. ở tổ dân phố 10, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi được em chị H. mở cửa, Thuận lao vào đâm chém loạn xạ các thành viên trong gia đình chị.

Vụ thảm án khiến chị H., bà Trần Thị D. (SN 1970, mẹ chị), anh Bùi Văn N. (SN 2002, em chị H.) tử vong. Cháu Trần Tấn P. (SN 2012, con trai riêng chị H.) bị thương nặng. Riêng cháu gái 3 tuổi con chung của Thuận và chị H. không bị sát hại.

Công an vào cuộc vụ lái xe buýt ở Hà Nội bị hành hung dã man

Công an vào cuộc vụ lái xe buýt ở Hà Nội bị hành hung dã man

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lái xe buýt Phạm Tiến Vịnh tuyến số 67 (của Tổng Công ty vận tải Hà Nội) đã bị người đi đường hành hung, phải nhập viện cấp cứu.

Xem thêm
Từ khóa:   thảm án 3 người chết án mạng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Nhà nuôi yến ở An Giang bị cháy rụi hoàn toàn trong đêm, ước thiệt hại hơn 2 tỉ đồng

Nhà nuôi yến ở An Giang bị cháy rụi hoàn toàn trong đêm, ước thiệt hại hơn 2 tỉ đồng

Đời sống 42 phút trước
Đậu Kiêu thể hiện tình cảm công khai với vợ sau ồn ào hôn nhân rạn nứt

Đậu Kiêu thể hiện tình cảm công khai với vợ sau ồn ào hôn nhân rạn nứt

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (17/12-18/12), 3 con giáp nghênh đón Thần Tài, phát lộc sung túc, giàu có thăng hoa, vạn sự như ý

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (17/12-18/12), 3 con giáp nghênh đón Thần Tài, phát lộc sung túc, giàu có thăng hoa, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau món gan ngỗng đắt đỏ có thật sự tốt cho sức khỏe?

Sự thật đằng sau món gan ngỗng đắt đỏ có thật sự tốt cho sức khỏe?

Sống khỏe 1 giờ 30 phút trước
Thông tin bất ngờ về vụ người đàn ông sát hại 4 người ở Đắk Lắk

Thông tin bất ngờ về vụ người đàn ông sát hại 4 người ở Đắk Lắk

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
Công an vào cuộc vụ lái xe buýt ở Hà Nội bị hành hung dã man

Công an vào cuộc vụ lái xe buýt ở Hà Nội bị hành hung dã man

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
2.010 suất tầm soát và xét nghiệm vi-rút HPV miễn phí dành cho phụ nữ yếu thế

2.010 suất tầm soát và xét nghiệm vi-rút HPV miễn phí dành cho phụ nữ yếu thế

Sống khỏe 1 giờ 37 phút trước
Hiện trường 6 ô tô va chạm liên hoàn trên quốc lộ 1A, 2 người bị thương

Hiện trường 6 ô tô va chạm liên hoàn trên quốc lộ 1A, 2 người bị thương

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Vợ chồng chủ thẩm mỹ viện Mailisa nộp 300 tỷ đồng để khắc phục hậu quả

Vợ chồng chủ thẩm mỹ viện Mailisa nộp 300 tỷ đồng để khắc phục hậu quả

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 17/12/2025, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 17/12/2025, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xe buýt chở học sinh đi dã ngoại lao xuống vực, 16 người tử vong, 20 người bị thương

Xe buýt chở học sinh đi dã ngoại lao xuống vực, 16 người tử vong, 20 người bị thương

Ô tô đang di chuyển trên đường bất ngờ mất lái lao xuống mương, 2 giáo viên tử vong thương tâm

Ô tô đang di chuyển trên đường bất ngờ mất lái lao xuống mương, 2 giáo viên tử vong thương tâm

Cháy chung cư ở Hà Nội, khói đen đặc cuồn cuộn bốc lên, hàng trăm cư dân hoảng loạn sơ tán

Cháy chung cư ở Hà Nội, khói đen đặc cuồn cuộn bốc lên, hàng trăm cư dân hoảng loạn sơ tán

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhà nuôi yến ở An Giang bị cháy rụi hoàn toàn trong đêm, ước thiệt hại hơn 2 tỉ đồng

Nhà nuôi yến ở An Giang bị cháy rụi hoàn toàn trong đêm, ước thiệt hại hơn 2 tỉ đồng

Công an vào cuộc vụ lái xe buýt ở Hà Nội bị hành hung dã man

Công an vào cuộc vụ lái xe buýt ở Hà Nội bị hành hung dã man

Hiện trường 6 ô tô va chạm liên hoàn trên quốc lộ 1A, 2 người bị thương

Hiện trường 6 ô tô va chạm liên hoàn trên quốc lộ 1A, 2 người bị thương

Vợ chồng chủ thẩm mỹ viện Mailisa nộp 300 tỷ đồng để khắc phục hậu quả

Vợ chồng chủ thẩm mỹ viện Mailisa nộp 300 tỷ đồng để khắc phục hậu quả

NÓNG: Shark Bình bị khởi tố thêm tội trốn thuế

NÓNG: Shark Bình bị khởi tố thêm tội trốn thuế

NÓNG: Hoàng Hường bị điều tra thêm hành vi buôn lậu, sản xuất hàng giả

NÓNG: Hoàng Hường bị điều tra thêm hành vi buôn lậu, sản xuất hàng giả