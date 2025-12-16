Hiện trường 6 ô tô va chạm liên hoàn trên quốc lộ 1A, 2 người bị thương

Đời sống 16/12/2025 11:21

Xe đầu kéo va chạm ôtô 5 chỗ đang dừng chờ đèn đỏ trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Bỉm Sơn, gây tai nạn liên hoàn giữa 6 phương tiện, làm 2 người bị thương, sáng 16/12.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 7h sáng nay (16/12), tại khu vực gần ngã tư phường Bỉm Sơn, trên tuyến Quốc lộ 1A theo hướng Thanh Hóa – Hà Nội, đã xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 6 ô tô.

Hiện trường 6 ô tô va chạm liên hoàn trên quốc lộ 1A, 2 người bị thương - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn - Ảnh: VietNamNet

Tại hiện trường, các phương tiện đều bị hư hỏng, trong đó có một xe ô tô con bị biến dạng nghiêm trọng.

 

Theo người chứng kiến, vào thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô mang biển kiểm soát 36A-320.xx bất ngờ bị xe đầu kéo tông từ phía sau. Cú va chạm mạnh khiến xe con mất lái, lao vào các phương tiện khác, gây ra vụ tai nạn liên hoàn.

Hiện trường 6 ô tô va chạm liên hoàn trên quốc lộ 1A, 2 người bị thương - Ảnh 2
Xe Honda 5 chỗ vỡ nát sau cú tông của xe đầu kéo - Ảnh: VnExpress

 

Theo thông tin từ VnExpress, vụ việc làm nhiều xe hư hỏng nặng, trong đó ôtô 5 chỗ bị biến dạng phần đầu, đuôi và sườn. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe này có 2 người, đều bị thương nhẹ.

Tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm sáng khiến quốc lộ 1A qua phường Bỉm Sơn ùn tắc kéo dài. Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Vợ chồng chủ thẩm mỹ viện Mailisa nộp 300 tỷ đồng để khắc phục hậu quả

Vợ chồng chủ thẩm mỹ viện Mailisa nộp 300 tỷ đồng để khắc phục hậu quả

Theo Cục C03 Bộ Công an, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn giám định chất lượng các sản phẩm của thẩm mỹ viện Mailisa.

