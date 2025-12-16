Cẩn thận 3 ngày tới (17, 18 và 19/12), 3 con giáp có nguy cơ mất tiền, mưu sự bấp bênh, đề phòng tai ương, cẩn thận với các khoản đầu tư

Cẩn thận 3 ngày tới (17, 18 và 19/12), Kiếp tài cản trở, hôm nay Thìn mệt mỏi với đống công việc chồng chất, bạn nổi nóng với đồng nghiệp, khách hàng, chốt thương vụ bất thành. Vào ngày xui xẻo này, mọi thứ sẽ thay đổi liên tục và không thể nào vượt qua một cách suôn sẻ, tốt nhất là Thìn nên về nhà nghỉ ngơi, đi ngủ sớm để lấy lại tinh thần.

Về chuyện tiền bạc, càng về cuối ngày bạn sẽ càng rơi vào tình trạng bế tắc, gặp phải nhiều chuyện nhỏ nhặt và bị những người nhỏ nhen cản trở, dẫn đến thất bại và tâm trạng cáu kỉnh. Giảm bớt các hoạt động xã hội không cần thiết sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền, không phải cuộc chơi nào bạn cũng nên góp mặt.

Cẩn thận 3 ngày tới (17, 18 và 19/12), Thiên Quan xuất hiện, người tuổi Mùi có xu hướng lý tưởng hóa mọi việc, khăng khăng làm mọi thứ theo ý mình, không chấp nhận được những điều trái ý. Thái độ của bạn khá cực đoan, biến mong muốn của mình thành khuôn mẫu và ép mọi người phải tuân theo, khiến người xung quanh cảm thấy rất bức bối, khó chịu.

Ảnh minh họa: Internet

Trong mọi vấn đề, con giáp này luôn soi xét từng chút một, điều này chính là bạn đang tự gây áp lực cho bản thân và cũng khiến người hợp tác với mình cảm thấy ngột ngạt và mệt mỏi. Quá trình làm việc chung gặp nhiều sự va vấp, tranh cãi, tiến độ chung cũng vì thế mà bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Con giáp tuổi Dậu

Cẩn thận 3 ngày tới (17, 18 và 19/12), Tương Phá gây họa, người tuổi Dậu nên hạn chế dốc vốn đầu tư trong thời điểm này. Thay vào đó, bạn nên dành thêm thời gian để kiểm chứng thông tin, đồng thời chuẩn bị kĩ càng hơn các yếu tố nhân lực, vật lực. Người làm công ăn lương nên tập trung vào các công việc của mình, tránh thái độ chủ quan, lơ là ngay cả trong những công việc quen thuộc.

Ảnh minh họa: Internet

Kim sinh Thủy, con giáp này luôn nhận được sự quan tâm và bao dung từ nửa kia, chính vì vậy mà bạn luôn được làm chính mình khi ở bên người ấy. Đối phương cũng truyền cho bạn nhiều động lực vươn lên.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!