NÓNG: Hoàng Hường bị điều tra thêm hành vi buôn lậu, sản xuất hàng giả

Đời sống 16/12/2025 05:15

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành giám định chất lượng hàng loạt sản phẩm trong hệ sinh thái Hoàng Hường, đồng thời mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của hệ thống này.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 15/12, tại họp báo Bộ Công an, đại diện Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đã thông tin liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường.

Theo đại diện Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, đơn vị đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm khác như buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả. Đồng thời, C01 đang cho giám định các sản phẩm trong hệ sinh thái Hoàng Hường.

 

Trước đó, ngày 1/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng ngày, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 bị can cùng về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có Hoàng Thị Hường (tức Hoàng Hường).

Những bị can còn lại gồm: Nguyễn Hoài Nam (em rể Hường, Giám đốc Công ty TNHH Cavipha); Nguyễn Thị Thoa (trợ lý Hoàng Hường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư K&B); Hoàng Anh Dũng (nguyên Giám đốc Marketing Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường); Nguyễn Duy Khánh (em rể Hường, Thủ quỹ Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư K&B) và Nguyễn Thị Hường (nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường).

Đến ngày 29/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Tường An (32 tuổi, ở phường Tây Hồ, Hà Nội) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

 

NÓNG: Hoàng Hường bị điều tra thêm hành vi buôn lậu, sản xuất hàng giả - Ảnh 1
Bị can Hoàng Thị Hường

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Cơ quan Cảnh sát điều tra, để thực hiện hành vi trốn thuế, Hoàng Thị Hường đã chỉ đạo nhân viên phân tán doanh thu, hạch toán doanh thu bán hàng vào các hộ kinh doanh và cá nhân đứng tên đăng ký kinh doanh thay vì ghi nhận đầy đủ tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái. Qua điều tra ban đầu, từ tháng 1/2021 đến tháng 6 năm nay, Hoàng Thị Hường bị cáo buộc đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, đồng thời kê khai sai quy định thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu gần 2.100 tỷ đồng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.

Cơ quan điều tra đánh giá, hành vi trên không chỉ vi phạm nghiêm trọng các quy định về kế toán, thuế mà còn có dấu hiệu tổ chức, chỉ đạo có hệ thống, kéo dài trong nhiều năm, với quy mô đặc biệt lớn.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã áp dụng các biện pháp tố tụng cần thiết, trong đó có kê biên tài sản của Hoàng Thị Hường với tổng giá trị ước tính trên 320 tỷ đồng nhằm phục vụ công tác khắc phục hậu quả vụ án, bảo đảm thu hồi tài sản cho Nhà nước theo quy định pháp luật.

Cùng với việc điều tra hành vi vi phạm quy định về kế toán, Bộ Công an cho biết đang tiếp tục mở rộng xác minh các dấu hiệu vi phạm pháp luật khác, trong đó có việc giám định chất lượng, nguồn gốc, tiêu chuẩn của các sản phẩm do hệ sinh thái Hoàng Hường sản xuất, kinh doanh.

Việc giám định này nhằm làm rõ các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm, tính hợp pháp trong sản xuất, lưu hành, cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, làm căn cứ xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện vi phạm.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng bị can và các cá nhân, tổ chức liên quan.

