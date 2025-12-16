2.010 suất tầm soát và xét nghiệm vi-rút HPV miễn phí dành cho phụ nữ yếu thế

Sống khỏe 16/12/2025 11:22

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Mastercard và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt (Payoo) vừa tổ chức lễ trao tặng suất tầm soát miễn phí 3 loại ung thư phổ biến ở nữ giới; gói xét nghiệm vi-rút HPV cho phụ nữ yếu thế. Chương trình nằm trong khuôn khổ an sinh xã hội “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng”.

2.010 suất tầm soát và xét nghiệm vi-rút HPV miễn phí dành cho phụ nữ yếu thế - Ảnh 1

Theo đó, tại buổi lễ, NAPAS, Mastercard và Payoo đã trao tặng 2.010 suất tầm soát và xét nghiệm vi-rút HPV - phương pháp tầm soát hiện đại giúp phát hiện sớm nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung.

2.010 suất tầm soát được phân bổ cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 1.000 suất; Đoàn Thanh niên Ban Quản lý các Khu chế xuất & Công nghiệp TP.HCM 1.010 suất để trao cho những phụ nữ yếu thế đang công tác tại các Khu chế xuất, Khu công nghiệp tại TP. HCM, TP. Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh và lao động tự do ngoại tỉnh đang sinh sống, làm việc tại các địa phương trên.

Sau buổi lễ, 400 chị em phụ nữ sẽ được thực hiện các dịch vụ khám tầm soát ung thư tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Các chị em thụ hưởng còn lại sẽ lần lượt được tầm soát từ tháng 12/2025 đến hết tháng 01/2026 tại các bệnh viện: Bệnh viện Thanh Nhàn, Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh và Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

2.010 suất tầm soát và xét nghiệm vi-rút HPV miễn phí dành cho phụ nữ yếu thế - Ảnh 2

Trong 3 tháng triển khai, chương trình “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2025” đã thu hút sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng thông qua hai chuỗi hoạt động trọng tâm:

-Hoạt động chạm thẻ thanh toán: Mỗi giao dịch thành công được quy đổi thành 2.010 đồng đóng góp cho dự án tầm soát ung thư. Xuyên suốt hoạt động, hơn 2,2 triệu lượt chạm thẻ NAPAS, Mastercard để thanh toán được ghi nhận tại các cửa hàng tham gia chương trình.

-Hoạt động “Bước chạy Sống khỏe”: Quy đổi 2.010 đồng/km chạy trực tuyến và 20.100 đồng/km chạy tại sự kiện trực tiếp, trở thành điểm nhấn gắn kết người trẻ với hoạt động thiện nguyện. Các sự kiện chạy bộ trực tiếp đã thu hút gần 3.000 người tham gia, hoàn thành gần 12.000 km chạy bộ. Sự kiện chạy bộ trực tuyến cũng đã thu hút hơn 4.400 lượt đăng ký, với hơn 240.000 km hợp lệ và hơn 32.000 cuộc chạy phát sinh trong 30 ngày.

Bên cạnh việc trao tặng các gói tầm soát miễn phí, chương trình cũng đã tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Tầm soát ung thư sớm - Hành trình chủ động vì sức khỏe” với sự tham gia của các chuyên gia y khoa, đại diện truyền cảm hứng và người thụ hưởng của chương trình.

Buổi tọa đàm thu hút hơn 2 triệu lượt xem trên các nền tảng số, mang đến kiến thức y khoa chính thống và lan tỏa thông điệp tích cực về phát hiện sớm bệnh ung thư, đồng thời truyền cảm hứng sống lành mạnh, nhân ái và chủ động chăm sóc sức khỏe cho hàng trăm nghìn phụ nữ Việt Nam.

Chương trình còn để lại nhiều dấu ấn lan tỏa tích cực trên các nền tảng truyền thông xã hội với hàng chục triệu lượt tiếp cận và tương tác, hơn 100 bài viết, phóng sự từ các cơ quan báo chí, hàng trăm bài chia sẻ từ cộng đồng thiện nguyện, các nhóm chạy bộ, nhóm hoạt động sinh viên và fanpage chính thức của các trường đại học, các đơn vị đồng hành.

Sự hưởng ứng quan tâm sâu rộng của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, đã giúp chương trình “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2025” gây quỹ thành công hơn 4 tỷ đồng.

Toàn bộ nguồn ngân sách này sẽ được sử dụng để trao tặng 2.010 suất tầm soát ung thư và xét nghiệm HPV miễn phí.

Bên cạnh đó, năm nay, hoạt động “Gian hàng 0 đồng” tiếp tục được triển khai tại các bệnh viện, cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, nước mắm, muối, dầu gội, sữa tắm… nhằm phục vụ cuộc sống hàng ngày và giảm nỗi lo tài chính cho nhóm phụ nữ thụ hưởng.

