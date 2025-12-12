Tía tô xanh và tía tô đỏ loại nào tốt hơn?

12/12/2025

Tía tô là loại rau gia vị quen thuộc trong ẩm thực châu Á, không chỉ giúp tăng hương vị món ăn mà còn chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Trong đó, tía tô xanh và tía tô đỏ là hai loại phổ biến nhất, mỗi loại lại mang đến những đặc tính riêng.

Tía tô xanh và tía tô đỏ

Tía tô xanh thuộc họ bạc hà, có mùi thơm đặc trưng pha giữa cam quýt và quế. Lá chứa nhiều vitamin A, C, E cùng các khoáng chất như sắt, canxi và kali. Nhờ vậy, tía tô xanh vừa được dùng làm rau gia vị, vừa đem lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Tía tô xanh và tía tô đỏ loại nào tốt hơn? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong ẩm thực, tía tô xanh thường xuất hiện trong các món cuốn, salad, sushi hay dùng làm sốt. Một số đầu bếp còn sử dụng để trang trí món ăn hoặc chiết xuất dầu tía tô nhằm tạo mùi thơm nhẹ cho món chiên, nướng. Về mùi vị, tía tô xanh được đánh giá cao hơn tía tô đỏ nhờ hương thơm dịu và vị cay nhẹ.

Bên cạnh tía tô xanh, tía tô đỏ (hay tía tô tím) cũng được sử dụng rộng rãi. Tía tô đỏ có hai mặt lá màu tím đậm, mép lá răng cưa, hương vị mạnh hơn và thường được dùng trong ẩm thực Nhật Bản để tạo màu tự nhiên cho các món ăn, đặc biệt là món mơ muối Umeboshi.

Tía tô đỏ chứa nhiều anthocyanin - chất chống oxy hóa mạnh giúp kháng khuẩn, thải độc và làm đẹp da. Trong khi đó, tía tô xanh lại nổi bật bởi mùi thơm thanh và khả năng khử mùi tanh, nhất là khi ăn kèm hải sản sống.

Tía tô xanh và tía tô đỏ loại nào tốt hơn? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cả hai loại tía tô đều giàu omega-3, omega-6, omega-9 và các vitamin A, B2, C. Do đó, lựa chọn loại nào tốt hơn phụ thuộc vào mục đích sử dụng: tía tô xanh phù hợp làm gia vị, còn tía tô đỏ phù hợp cho nhu cầu tạo màu, làm thuốc hoặc hỗ trợ làm đẹp.

Công dụng của lá tía tô đối với sức khỏe 

Làm đẹp da: Hoạt chất Priseril ở lá tía tô có vai trò cải thiện sắc tố và loại bỏ tế bào chết trên da tương đối hiệu quả. Xét trên phương diện này thì lá tía tô giúp cho da trở nên đều màu và tươi sáng hơn. Mặt khác, thành phần vitamin E trong lá tía tô còn tăng cường độ ẩm và giúp da trở nên mịn màng.

Phòng bệnh ung thư: Một lượng lớn luteolin, axit rosmarinic và triterpene trong lá tía tô đã được chứng minh có khả năng chống lại các tế bào ung thư đang tiềm ẩn bên trong cơ thể.

Tía tô xanh và tía tô đỏ loại nào tốt hơn? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chữa bệnh về da: Uống nước lá tía tô có thể cải thiện tình trạng mẩn ngứa, mề đay trên da. Việc dùng loại nước này hàng ngày đặc biệt hiệu quả với việc đẩy lùi các triệu chứng buồn bực, ngứa ngáy ở người bị nổi mề đay.

Hỗ trợ giảm cân: Nước từ lá tía tô có nhiều protein thực vật, khoáng chất, chất xơ và vitamin nên sẽ đẩy nhanh quá trình tiêu hóa của dạ dày từ đó giảm nguy cơ bị thừa cân và béo phì.







