Không ngờ quả trám lại có nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cây trám được trồng nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta như Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang,... và Bắc Trung Bộ. Ngoài ra, trám còn được trồng ở một số quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á như Trung Quốc, Lào và Campuchia.

Trám đen: màu đen hoặc tím đậm khi chín, vị ngọt bùi. Loại trám này thường được dùng để nấu chè, làm mứt, ngâm rượu.

Trám trắng: màu xanh nhạt khi còn non và xanh nhưng chuyển sang màu vàng nhạt khi chín, vị chua và hơi đắng. Trám trắng thường được dùng trong các món ăn mặn như canh, gỏi.

Ăn trám có tác dụng gì?

Hầu hết chúng ta đều ăn trám vì nhớ nhung hương vị đặc biệt của thức quà quê này. Ít người biết rằng, trái trám nhỏ xinh, không bóng bẩy cũng không đắt đỏ lại có vô vàn lợi ích với sức khỏe. Cụ thể là:

Giúp bệnh nhân tiểu đường cân bằng đường huyết

Quả trám tuy nhỏ nhưng cũng cung cấp cho chúng ta một phần tinh bột. Tinh bột trong quả trám là loại tinh bột kháng tannin. Loại tinh bột này có tác dụng kiểm soát quá trình chuyển hóa đường vào máu đồng thời giảm kháng insulin. Nhờ đó, đường huyết ở những bệnh nhân tiểu đường sẽ được kiểm soát tốt. Có thể nói trám là thực phẩm phù hợp với bệnh nhân tiểu đường.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ phòng ngừa bệnh ung thư

Chỉ cần đọc đến đây, chắc chắn bạn sẽ không còn thắc mắc ăn trám có tốt không nữa. Trong thành phần của quả trám có chứa các hoạt chất thực vật gồm alkaloid và flavonoid. Những chất chống oxy hóa này có tác dụng kháng khuẩn, kháng viêm, ngăn chặn sự tấn công của các gốc tự do. Vì thế, nó giúp giảm nguy cơ mắc ung thư ở người thường xuyên ăn trám.

Tốt cho họng, chữa viêm, sưng, đau họng

Trong Đông y có nhiều bài thuốc chữa đau họng, viêm họng cấp, viêm amidan, ho khan, ho có đờm,... bằng quả trám. Cách đơn giản nhất là dùng trám đen muối ngậm trong miệng hoặc dùng quả trám thái nhỏ, hãm với nước sôi như hãm trà để uống. Bạn cũng có thể nấu quả trám, trà xanh, mật ong hay vỏ đậu nành làm nước thuốc trị bệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn trám giúp trị đau khớp

Trong quả trám có các vitamin và khoáng chất tốt cho xương khớp, đặc biệt là canxi. Thường xuyên ăn trám sẽ giúp cải thiện một số vấn đề về đau nhức xương khớp hoặc góp phần phòng ngừa loãng xương.

Một vài lưu ý khi dùng quả trám

Mặc dù quả trám có nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng khi sử dụng cần lưu ý một số điểm sau:

Quả trám có tính mát, nếu ăn quá nhiều có thể gây lạnh bụng, đau dạ dày, đặc biệt là ở những người có cơ địa nhạy cảm. Vì vậy, cần ăn với liều lượng vừa phải, tránh lạm dụng.

Mặc dù có thể dùng quả trám trị ho và viêm họng, nhưng tùy vào từng trường hợp cụ thể mà cần lựa chọn bài thuốc, nguyên liệu kết hợp sao cho phù hợp.

Trám tươi nên được rửa sạch, ngâm nước muối trước khi chế biến để loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn.