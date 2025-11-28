Điều gì xảy ra với cơ thể nếu ăn nhiều nội tạng động vật? Ăn như thế nào là đúng cách?

Sống khỏe 28/11/2025 11:30

Các món ăn từ nội tạng động vật đều rất hấp dẫn và được đánh giá là giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, ăn những bộ phận trong cơ thể con vật vẫn tiềm ẩn những rủi ro nhất định.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, thông tin từ Viện dinh dưỡng quốc gia, xét về mặt dinh dưỡng, nội tạng động vật có hàm lượng calo tương tự thịt nạc (từ 100-150 calo/100 gram), hàm lượng protein khoảng 16-22% trọng lượng (trừ não và tủy) và hàm lượng chất béo trung bình từ 5-7%, trong đó chủ yếu là chất béo bão hòa và lượng cholesterol rất cao. Do đó, người tiêu thụ nhiều thực phẩm này sẽ làm tăng mỡ máu có hại cho tim mạch.

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu ăn nhiều nội tạng động vật? Ăn như thế nào là đúng cách? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mối nguy khi ăn nội tạng động vật

Ngoài ra, theo Viện dinh dưỡng, thường xuyên ăn nội tạng động vật sẽ khiến chúng ta đối mặt với nhiều mối cho sức khỏe. Nếu như ăn phải nội tạng động vật không rõ nguồn gốc sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhiễm vi khuẩn, virus, ký sinh trùng (giun, sán) lây bệnh sang người như bệnh liên cầu khuẩn lợn do ăn tiết canh, lòng lợn bị nhiễm bệnh. Người bệnh có triệu chứng viêm não, xuất huyết, viêm phổi, viêm cơ tim và viêm khớp. Tỷ lệ tử vong khoảng 7%.

Bên cạnh đó, một số ruột động vật có chứa lượng lớn vi khuẩn E.Coli và các vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn. Ngoài ra, nội tạng động vật còn có thể là nguồn lây các bệnh nhiễm khuẩn khác như lao, than, lợn đóng dấu... các bệnh ký sinh trùng như sán dây, sán chó và giun xoắn cho người. Người mắc các bệnh này thông thường để lại hậu quả nặng nề về sức khỏe và thậm chí có thể tử vong.

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu ăn nhiều nội tạng động vật? Ăn như thế nào là đúng cách? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ăn nội tạng động vật, sao cho an toàn?

Chia sẻ trên VTC News, ThS.BS Trần Đức Cảnh, Bệnh viện K cho biết, nội tạng động vật bao gồm các cơ quan như tim, gan, phổi, dạ dày, bầu dục, ruột... thường được sử dụng trong chế độ ăn hằng ngày. Những loại phổ biến nhất là nội tạng bò, lợn, gà, cừu, dê và vịt.

Bác sĩ Cảnh cho biết, nội tạng động vật chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như sắt, đạm, choline – giúp duy trì khối cơ, tạo cảm giác no lâu và hỗ trợ chuyển hóa năng lượng. Tuy nhiên, loại thực phẩm này cũng giàu axit béo bão hòa và cholesterol. Việc tiêu thụ quá nhiều có thể làm xơ cứng thành mạch, tăng huyết áp và ảnh hưởng đến tim mạch, đặc biệt là mạch vành.

Vì vậy, chuyên gia khuyến cáo người trưởng thành chỉ nên ăn 2-3 bữa nội tạng mỗi tuần, tương đương 50-70 g mỗi lần; trẻ em nên ăn 1-2 bữa/tuần, khoảng 30-50 g. Người mắc gout cần đặc biệt hạn chế vì nội tạng chứa nhiều purin, có thể làm tăng axit uric và khiến bệnh nặng hơn.

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu ăn nhiều nội tạng động vật? Ăn như thế nào là đúng cách? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mang thai cũng cần thận trọng. Một số nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ quá 10.000 IU vitamin A mỗi ngày từ thực phẩm, đặc biệt là gan, có thể làm tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh ở thai nhi so với mức 5.000 IU hoặc thấp hơn. Người cao tuổi, béo phì, hoặc mắc bệnh tim mạch cũng nên tránh ăn loại thực phẩm này.

