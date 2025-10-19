Top 5 thực phẩm càng đắng càng tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dưới đây là 5 loại thực phẩm vị đắng nên có trong thực đơn lành mạnh:

Thực phẩm có vị đắng thường gây khó ăn nhưng lại bổ dưỡng và chứa nhiều loại hóa chất có nguồn gốc thực vật có lợi ích đáng kể cho sức khỏe, bao gồm bảo vệ chống lại ung thư, bệnh tim và đái tháo đường, cũng như giảm viêm và cải thiện sức khỏe đường ruột, mắt, gan.

Khổ qua còn được biết đến với tên gọi là mướp đắng. Chất gây ra vị đắng của thực phẩm này chính là saponin và terpenoid. Tuy nhiên, chính những chất này lại có vai trò giảm đường huyết nên cực tốt cho bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường. Ăn mướp đắng còn có những tác dụng như: Phòng ngừa sỏi thận, phòng ngừa nhiều loại ung thư, làm đẹp da, thanh lọc cơ thể, giảm cân giữ dáng, cải thiện khả năng miễn dịch.

Cacao

Cacao nguyên chất có vị rất đắng, nhưng lại chứa nhiều polyphenol và flavonoid, có khả năng cải thiện sức khỏe tim mạch bằng cách giãn mạch, giảm viêm và chống oxy hóa.

Một nghiên cứu chỉ ra rằng, người ăn chocolate ít nhất 5 lần/tuần giảm 56% nguy cơ mắc bệnh tim. Cacao còn là nguồn khoáng chất vi lượng phong phú như đồng, mangan, magiê và sắt. Chocolate đen hoặc bột cacao nguyên chất ít đường nên được ưu tiên khi bổ sung vào chế độ ăn.

Cà phê

Nhắc đến những thực phẩm có vị đắng được dùng phổ biến nhất, chúng ta không thể không nhắc đến cà phê. Trong hạt cà phê có một chất acid hữu cơ đồng thời cũng là chất chống oxy hóa cực mạnh có tên chlorogenic.

Trải qua quá trình rang xay ở nhiệt độ cao, nó bị phân hủy và chuyển đổi thành acid quinic có vị đắng đặc trưng. Uống cà phê có tác dụng hỗ trợ giảm cân, cải thiện trí nhớ, tăng sự tỉnh táo, phòng ngừa bệnh tiểu đường, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, ung thư, giải tỏa căng thẳng thần kinh...

Trà xanh

Trà xanh là một loại đồ uống phổ biến khác được tiêu thụ trên toàn thế giới. Trà xanh có vị đắng tự nhiên do chứa catechin và polyphenol. Loại catechin nổi tiếng nhất trong số này là epigallocatechin gallate hay EGCG. Các nghiên cứu cho thấy EGCG có thể làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng những người thường xuyên uống trà xanh có nguy cơ mắc một số loại ung thư thấp hơn, nhưng không phải tất cả các nghiên cứu đều cho thấy lợi ích.

Trà xanh cũng chứa nhiều loại polyphenol có tác dụng như chất chống oxy hóa và chống viêm. Cùng nhau, các hợp chất này làm giảm tổn thương do các gốc tự do và giảm viêm, có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Trên thực tế, chỉ cần uống một tách trà xanh mỗi ngày có thể giúp giảm gần 20% nguy cơ đau tim.

Vỏ cam quýt

Dù phần ruột chua ngọt dễ ăn, lớp vỏ trắng và vỏ ngoài của cam, chanh, bưởi lại khá đắng, do chứa lượng lớn flavonoid, đặc biệt là hesperidin và naringin. Các nghiên cứu trên động vật cho thấy, flavonoid trong vỏ cam quýt giúp chống viêm, giảm độc tố, ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Vỏ cam quýt có thể được sử dụng dưới dạng sấy khô, làm bột gia vị hoặc thêm vào món tráng miệng, bánh kẹo.

Lưu ý khi sử dụng các thực phẩm có vị đắng

Ngoài những ví dụ trên đây, có thể còn nhiều loại thực phẩm ăn thì đắng nhưng lại rất tốt cho sức khỏe khác. Tuy nhiên, khi dùng những thực phẩm này bạn cần lưu ý:

Thực phẩm đắng tuy tốt nhưng không có nghĩa là sử dụng càng nhiều càng tốt. Sử dụng quá nhiều một thực phẩm nào đó đều tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tác dụng phụ. Ngoài ra, khi chúng ta ăn quá nhiều một loại thực phẩm nào đó chúng ta sẽ giảm tiêu thụ các thực phẩm khác. Điều này sẽ dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng.

Một số thực phẩm được coi như một loại dược liệu. Vì vậy, nếu có ý định sử dụng thực phẩm đó làm bài thuốc, bạn nên tham khảo ý kiến của thầy thuốc.

Một số người có thể không phù hợp với những thực phẩm nhất định. Khi sử dụng có thể gây dị ứng thực phẩm. Nếu bạn chưa từng sử dụng, hãy dùng một lượng nhỏ và đảm bảo mình không bị dị ứng trước khi dùng một lượng lớn thực phẩm đó bạn nhé!