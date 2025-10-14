4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

Dưới đây là 4 tác dụng phụ phổ biến nhất khi bạn ăn dứa sai cách:

Dứa (còn gọi là thơm) là loại trái cây nhiệt đới thơm ngon, giàu Vitamin C, Mangan và enzyme Bromelain, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa và chống viêm. Tuy nhiên, nếu ăn sai thời điểm, sai cách hoặc với số lượng quá nhiều, dứa có thể gây ra những tác dụng phụ không mong muốn.

Nguyên nhân: Dứa chứa hàm lượng axit hữu cơ cao (như Axit Citric) cùng với enzyme Bromelain có khả năng phân giải protein mạnh. Khi dạ dày đang đói, niêm mạc dạ dày không được thức ăn bảo vệ.

Kích ứng niêm mạc dạ dày và Nôn nao khi đói: Đây là tác dụng phụ thường gặp nhất khi ăn dứa sai cách, đặc biệt là ăn khi bụng rỗng.

Hậu quả: Axit và enzyme Bromelain sẽ tác động trực tiếp lên niêm mạc, gây kích ứng, nóng rát, cồn cào hoặc nôn nao, khó chịu trong bụng. Đối với người có tiền sử viêm loét dạ dày, việc này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng viêm loét.

Ảnh minh họa: Internet

Cách khắc phục: Luôn ăn dứa sau bữa ăn (khoảng 30 phút - 1 giờ) hoặc kết hợp với các thực phẩm khác để làm giảm tác động của axit lên dạ dày.

Dị ứng và Hội chứng Tê rát miệng: Dứa là một trong những loại quả dễ gây dị ứng cho một số người có cơ địa nhạy cảm.

Nguyên nhân: Thủ phạm chính là enzyme Bromelain và một số hoạt chất khác trong dứa. Phản ứng dị ứng có thể xảy ra ở những người nhạy cảm với mủ cao su, phấn hoa, hoặc một số loại thực phẩm khác.

Hậu quả nhẹ (Hội chứng Tê rát miệng): Cảm giác ngứa ran, tê dại hoặc rát ở môi, lưỡi, vòm miệng, và cổ họng. Hiện tượng này thường tự hết sau vài giờ.

Ảnh minh họa: Internet

Hậu quả nghiêm trọng: Trong trường hợp dị ứng nặng, có thể xuất hiện các triệu chứng như phát ban, nổi mề đay, sưng tấy mặt/môi, đau bụng, tiêu chảy, hoặc nguy hiểm hơn là khó thở (sốc phản vệ).

Cách khắc phục: Để giảm tê rát miệng, nên ngâm dứa đã gọt vào nước muối nhạt khoảng 10 phút trước khi ăn. Nếu có tiền sử dị ứng nặng, cần tránh xa loại quả này.

Nguy cơ Ngộ độc do nấm mốc (Nếu ăn dứa dập, thối): Ăn dứa bị dập nát hoặc hư hỏng tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc nghiêm trọng, không liên quan đến bản thân quả dứa.

Nguyên nhân: Dứa mọc sát mặt đất, vỏ xù xì, dễ bị nhiễm nấm mốc. Khi dứa bị dập, dịch bào thấm ra ngoài là môi trường thuận lợi cho nấm độc, đặc biệt là nấm Candida tropicalis, phát triển và xâm nhập sâu vào bên trong thịt quả.

Ảnh minh họa: Internet

Hậu quả: Ngộ độc nấm có thể gây ra các triệu chứng như mệt mỏi, nhức đầu, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, ngứa ngáy dữ dội và nổi mẩn toàn thân. Trường hợp nặng có thể dẫn đến tụt huyết áp.

Cách khắc phục: Tuyệt đối không ăn dứa bị dập nát, có dấu hiệu hư hỏng, hoặc có màu sắc, mùi vị bất thường.

Tác động tiêu cực đến men răng và răng nhạy cảm: Ăn quá nhiều dứa trong thời gian dài có thể gây hại cho sức khỏe răng miệng.

Nguyên nhân: Dứa có tính axit khá cao (pH thấp). Việc tiếp xúc thường xuyên và lâu dài với axit sẽ gây ra hiện tượng xói mòn men răng (dental erosion).

Ảnh minh họa: Internet

Hậu quả: Men răng bị bào mòn làm cho răng trở nên nhạy cảm, dễ bị ê buốt khi ăn đồ nóng, lạnh hoặc quá ngọt. Axit cũng có thể gây kích ứng các vết lở loét hoặc viêm nướu trong khoang miệng.

Cách khắc phục: Hạn chế ăn quá nhiều dứa cùng một lúc. Sau khi ăn, nên súc miệng kỹ bằng nước lọc (tránh đánh răng ngay vì lúc này men răng đang yếu do tác động của axit).