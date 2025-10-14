4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

Sống khỏe 14/10/2025 05:30

Dứa (quả thơm) là một loại quả được nhiều người ưa thích vì ngon và giàu chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết là có những thực phẩm 'đại kỵ' với dứa, không nên ăn cùng bởi có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Dứa (còn gọi là thơm) là loại trái cây nhiệt đới thơm ngon, giàu Vitamin C, Mangan và enzyme Bromelain, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa và chống viêm. Tuy nhiên, nếu ăn sai thời điểm, sai cách hoặc với số lượng quá nhiều, dứa có thể gây ra những tác dụng phụ không mong muốn. 

4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là 4 tác dụng phụ phổ biến nhất khi bạn ăn dứa sai cách:

Kích ứng niêm mạc dạ dày và Nôn nao khi đói: Đây là tác dụng phụ thường gặp nhất khi ăn dứa sai cách, đặc biệt là ăn khi bụng rỗng.

Nguyên nhân: Dứa chứa hàm lượng axit hữu cơ cao (như Axit Citric) cùng với enzyme Bromelain có khả năng phân giải protein mạnh. Khi dạ dày đang đói, niêm mạc dạ dày không được thức ăn bảo vệ.

Hậu quả: Axit và enzyme Bromelain sẽ tác động trực tiếp lên niêm mạc, gây kích ứng, nóng rát, cồn cào hoặc nôn nao, khó chịu trong bụng. Đối với người có tiền sử viêm loét dạ dày, việc này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng viêm loét.

4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cách khắc phục: Luôn ăn dứa sau bữa ăn (khoảng 30 phút - 1 giờ) hoặc kết hợp với các thực phẩm khác để làm giảm tác động của axit lên dạ dày.

Dị ứng và Hội chứng Tê rát miệng: Dứa là một trong những loại quả dễ gây dị ứng cho một số người có cơ địa nhạy cảm.

Nguyên nhân: Thủ phạm chính là enzyme Bromelain và một số hoạt chất khác trong dứa. Phản ứng dị ứng có thể xảy ra ở những người nhạy cảm với mủ cao su, phấn hoa, hoặc một số loại thực phẩm khác.

Hậu quả nhẹ (Hội chứng Tê rát miệng): Cảm giác ngứa ran, tê dại hoặc rát ở môi, lưỡi, vòm miệng, và cổ họng. Hiện tượng này thường tự hết sau vài giờ.

4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hậu quả nghiêm trọng: Trong trường hợp dị ứng nặng, có thể xuất hiện các triệu chứng như phát ban, nổi mề đay, sưng tấy mặt/môi, đau bụng, tiêu chảy, hoặc nguy hiểm hơn là khó thở (sốc phản vệ).

Cách khắc phục: Để giảm tê rát miệng, nên ngâm dứa đã gọt vào nước muối nhạt khoảng 10 phút trước khi ăn. Nếu có tiền sử dị ứng nặng, cần tránh xa loại quả này.

Nguy cơ Ngộ độc do nấm mốc (Nếu ăn dứa dập, thối): Ăn dứa bị dập nát hoặc hư hỏng tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc nghiêm trọng, không liên quan đến bản thân quả dứa.

Nguyên nhân: Dứa mọc sát mặt đất, vỏ xù xì, dễ bị nhiễm nấm mốc. Khi dứa bị dập, dịch bào thấm ra ngoài là môi trường thuận lợi cho nấm độc, đặc biệt là nấm Candida tropicalis, phát triển và xâm nhập sâu vào bên trong thịt quả.

4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hậu quả: Ngộ độc nấm có thể gây ra các triệu chứng như mệt mỏi, nhức đầu, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, ngứa ngáy dữ dội và nổi mẩn toàn thân. Trường hợp nặng có thể dẫn đến tụt huyết áp.

Cách khắc phục: Tuyệt đối không ăn dứa bị dập nát, có dấu hiệu hư hỏng, hoặc có màu sắc, mùi vị bất thường.

Tác động tiêu cực đến men răng và răng nhạy cảm: Ăn quá nhiều dứa trong thời gian dài có thể gây hại cho sức khỏe răng miệng.

Nguyên nhân: Dứa có tính axit khá cao (pH thấp). Việc tiếp xúc thường xuyên và lâu dài với axit sẽ gây ra hiện tượng xói mòn men răng (dental erosion).

4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Hậu quả: Men răng bị bào mòn làm cho răng trở nên nhạy cảm, dễ bị ê buốt khi ăn đồ nóng, lạnh hoặc quá ngọt. Axit cũng có thể gây kích ứng các vết lở loét hoặc viêm nướu trong khoang miệng.

Cách khắc phục: Hạn chế ăn quá nhiều dứa cùng một lúc. Sau khi ăn, nên súc miệng kỹ bằng nước lọc (tránh đánh răng ngay vì lúc này men răng đang yếu do tác động của axit).

Mỗi ngày ăn 1 quả dứa có giúp ‘cô bé’ thơm hơn? Chuyên gia chia sẻ bí quyết đơn giản không tốn một đồng

Mỗi ngày ăn 1 quả dứa có giúp ‘cô bé’ thơm hơn? Chuyên gia chia sẻ bí quyết đơn giản không tốn một đồng

Vùng kín có mùi là nỗi khổ của nhiều chị em phụ nữ, đặc biệt trong chuyện vợ chồng có thể khiến chị em cảm thấy tự ti. Vậy cần làm gì để giúp ‘cô bé’ luôn thơm tho, sạch sẽ? Hãy cùng chuyên gia chia sẻ bí quyết dưới đây nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   quả thơm quả dứa lợi ích của quả dứa

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

Sống khỏe 1 giờ 45 phút trước
Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2025), 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Cuối ngày hôm nay (14/10/2025), 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Khinh thường người yêu nghèo, cô gái phải trả giá bằng nước mắt sau 6 năm gặp lại

Khinh thường người yêu nghèo, cô gái phải trả giá bằng nước mắt sau 6 năm gặp lại

Tâm sự 8 giờ 20 phút trước
Thông tin mới vụ lật xe khách ở Lào Cai: Số người thương vong tăng lên 23

Thông tin mới vụ lật xe khách ở Lào Cai: Số người thương vong tăng lên 23

Đời sống 10 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 14/10/2025, ngũ thần vượng tài, 3 con giáp sự nghiệp bứt phá ngoạn mục, tiền ào ào chảy về túi, cung tài lộc rộng mở vô cùng giàu có

Sau ngày mai, thứ Ba 14/10/2025, ngũ thần vượng tài, 3 con giáp sự nghiệp bứt phá ngoạn mục, tiền ào ào chảy về túi, cung tài lộc rộng mở vô cùng giàu có

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 14/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Ba 14/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

Đúng ngày mai, thứ Ba 14/10/2025, 3 con giáp NGỌC HOÀNG ban thưởng, Tài Lộc dồi dào, Phú Quý tăng cao, đụng đâu cũng hái ra tiền

Đúng ngày mai, thứ Ba 14/10/2025, 3 con giáp NGỌC HOÀNG ban thưởng, Tài Lộc dồi dào, Phú Quý tăng cao, đụng đâu cũng hái ra tiền

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lá Vối, thức uống giải nhiệt truyền thống với 6 công dụng quý giá

Lá Vối, thức uống giải nhiệt truyền thống với 6 công dụng quý giá

Rau húng quế và 7 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Rau húng quế và 7 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

5 lưu ý quan trọng để ăn tôm đúng cách và an toàn

5 lưu ý quan trọng để ăn tôm đúng cách và an toàn

Cá Chép được ví là vị thuốc bổ dưỡng với 5 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Cá Chép được ví là vị thuốc bổ dưỡng với 5 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Trứng vịt lộn có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng có 3 điều cần nhớ để ăn an toàn

Trứng vịt lộn có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng có 3 điều cần nhớ để ăn an toàn

Xôi là món ăn sáng quen thuộc, nhưng ăn hằng ngày có thực sự tốt cho sức khỏe?

Xôi là món ăn sáng quen thuộc, nhưng ăn hằng ngày có thực sự tốt cho sức khỏe?