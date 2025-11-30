Vợ tài tử TVB mất sau nửa tháng chồng livestream xin tiền ghép gan

Vợ nam diễn viên Hải Tuấn Kiệt, Mạc Gia Từ, qua đời vào tối 27/11 sau thời gian chống chọi với bệnh hiểm nghèo.

Mạc Gia Từ, vợ Hải Tuấn Kiệt qua đời tối 27/11 do suy gan. Đạo diễn Trần Đức Sâm, bạn thân của gia đình Hải Tuấn Kiệt, xác nhận tin buồn bằng dòng chia sẻ trên mạng xã hội: "Cháu gái yêu quý của cô, cô đã chứng kiến cháu lớn lên. Mẹ cháu thật đau lòng và buồn bã khi nghe tin cháu đã qua đời... Cô hy vọng cháu vẫn vui vẻ và đáng yêu như trước ở một thế giới khác, sống một cuộc sống mới không còn khổ đau".

Hồi tháng 11, Hải Tuấn Kiệt đăng tải một video lên mạng xã hội trong trạng thái suy sụp tinh thần. Anh cầu xin sự giúp đỡ của mọi người, nói mình đang ở Quảng Châu và đang tuyệt vọng vì vợ anh cần gấp 700.000 HKD để phẫu thuật ghép gan. Sau khi biết tin, bạn bè, đồng nghiệp, người thân cùng chung tay quyên góp cho vợ anh, tổng cộng được hơn 1 triệu HKD. Sau khi có tiền, anh đã làm thủ tục cho vợ ghép gan. Trong livestream giữa tháng 11, anh nói vợ "đang chờ ghép gan" tại phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Đại học Tôn Dật Tiên, tình trạng tương đối ổn định.

Hải Tuấn Kiệt và vợ kết hôn đã 8 năm, cuộc sống yên ấm. Chia sẻ truyền thông, diễn viên từng cho biết anh gặp vợ ở thời điểm "trũng" nhất của sự nghiệp. Nhờ có cô, cuộc sống của anh tốt hơn rất nhiều. Vợ anh là chuyên viên trang điểm cho nghệ sĩ, vóc dáng đầy đặn và gợi cảm. Hải Tuấn Kiệt luôn khen vợ là "cô nàng mũm mĩm đáng yêu". Hai người sống và làm việc ở Đại lục. Hải Tuấn Kiệt sinh năm 1972, tham gia cuộc thi Tân Tú Ca Hát năm 1994 và giành chức quán quân, từ đó bước chân vào làng giải trí. Anh ký hợp đồng trở thành ca sĩ của hãng Hoa Tinh và nhanh chóng thu âm ca khúc đầu tay Vĩnh viễn là thần tượng. Anh từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình của TVB như Hồ sơ trinh sát III, Đặc cảnh ngoại đảo và Hồ sơ giám chứng II. Sau đó, anh đóng một số phim cho ATV nhưng không được chú ý, sự nghiệp từ đó thăng trầm. Năm 2008, sau khi rời ATV, anh về Đại lục làm, chủ yếu biểu diễn ở các phòng trà và sân khấu đêm, mỗi tuần hát 4 đến 5 buổi. Anh từng bị mất giọng do viêm dây thanh quản, công việc gặp khó khăn, thu nhập bấp bênh.

