Trương Bá Chi, Hàn Hồng và dàn sao hỗ trợ người dân trong hỏa hoạn Hong Kong

Vụ hỏa hoạn cấp độ 5 tại khu dân cư Wong Fuk, quận Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 26/11, đang khiến dư luận địa phương lẫn quốc tế bàng hoàng. Tính đến tối 27/11, đã có ít nhất 55 người thiệt mạng, hàng trăm người mất tích. Hiện, hỏa hoạn ở khu chung cư Wang Fuk Court bước đầu đã được khống chế, nhưng lửa vẫn còn cháy âm ỉ bên trong các tòa nhà. Vụ việc được xem là thảm kịch cháy nổ nghiêm trọng nhất của Hong Kong (Trung Quốc) trong nhiều năm qua.

Trong bầu không khí tang thương bao trùm, nhiều nghệ sĩ hàng đầu showbiz Hong Kong (Trung Quốc) đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến các hộ dân bị thiệt hại tài sản, mất người thân trong vụ cháy lớn. Không chỉ vậy, giới nghệ sĩ xứ Hương Cảng như Tạ Đình Phong, Dương Tử Quỳnh, Châu Nhuận Phát, Tuyên Huyên, Đặng Tử Kỳ, Thái Trác Nghiên, Lý Thể Hoa, ca thần Hứa Quán Kiệt, Xa Thi Mạn... còn chung tay quyên góp, cứu trợ và tiếp tế nhu yếu phẩm cho những người dân sống tại 8 tòa chung cư gặp nạn và đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, mất sạch tài sản tích góp cả đời.

Giới nghệ sĩ xứ Hương Cảng như Xa Thi Mạn, Tạ Đình Phong, Dương Tử Quỳnh, Đặng Tử Kỳ... đang liên tục chia sẻ thông tin, kêu gọi quyên góp và giúp đỡ cho các nạn nhân

Nam nghệ sĩ Quách Gia Tuấn đã tình nguyện làm lái xe vận chuyển nhu yếu phẩm, mền gối và quần áo đến nơi ở tạm được chính quyền dựng lên cho hàng nghìn hộ dân mất nhà trong vụ hỏa hoạn. Nữ diễn viên Giang Nhược Lâm kêu gọi mọi người chú ý an toàn, đồng thời thông báo nhà hàng của vợ chồng cô sẽ mở cửa xuyên đêm để cung cấp thức ăn, nước uống miễn phí cho những người dân bị ảnh hưởng trong vụ hỏa hoạn.

Quách Gia Tuấn đã tình nguyện làm lái xe vận chuyển nhu yếu phẩm, mền gối và quần áo đến nơi ở tạm của người dân bị ảnh hưởng bởi vụ việc thảm khốc này

Trương Bá Chi thông báo quyên góp 1 triệu HKD (hơn 3,3 tỷ đồng) dùng riêng cho công tác cứu hộ khẩn cấp, hỗ trợ tái định cư và cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân chịu ảnh hưởng. Nữ ca sĩ Hàn Hồng quyên góp 10 triệu NDT (hơn 37 tỷ đồng) để hỗ trợ tái bố trí tạm thời cho những nhóm yếu thế bị ảnh hưởng bởi thảm họa như người già, người yếu bệnh, người khuyết tật…

Dương Thiên Hoa, người vốn dự kiến tổ chức 6 đêm concert trong tháng này, thông báo cho biết show vẫn diễn ra như dự định. Tuy nhiên, toàn bộ lợi nhuận của đêm khai mạc và toàn bộ doanh thu từ các sản phẩm lưu niệm bán ra trong 6 đêm diễn đều sẽ được quyên tặng để hỗ trợ công tác cứu hộ và tái thiết sau vụ cháy

Cũng trong ngày 27/11, rất nhiều nghệ sĩ và ban tổ chức đã thông báo hủy bỏ, dời lịch nhiều sự kiện giải trí sau thảm họa cháy chung cư. Đài truyền hình TVB cũng cắt sóng rất nhiều show truyền hình giải trí với lý do không phù hợp với bối cảnh hiện tại. Tài tử Châu Nhuận Phát và minh tinh Dương Tử Quỳnh đã từ chối đến tham dự lễ trao giải MAMA diễn ra ở Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 28-29/11. MAMA cũng đã thông báo hủy bỏ thảm đỏ, chương trình mở màn bằng một phút mặc niệm và toàn bộ hiệu ứng lửa hay các hiệu ứng đặc biệt mang tính ăn mừng sẽ được loại bỏ. Thời điểm phát sóng MAMA 2025 cũng được lùi lại, thay cho hình thức phát sóng trực tiếp như dự kiến ban đầu.