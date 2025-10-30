Tuổi thơ cơ cực của Trương Bá Chi: Tiết lộ bị di truyền khiếm thính

Ngôi sao Vong bất liễu cho rằng thói quen ấy đã ảnh hưởng đến phong cách sinh hoạt của mình cho đến tận bây giờ. Ngoài ra, Trương Bá Chi cũng tiết lộ một bên tai nghe không rõ, có thể do yếu tố di truyền.

Trương Bá Chi gần đây gây chú ý khi tham gia show thực tế Nhất lộ phồn hoa 2. Tại đây, diễn viên hiếm hoi kể chuyện thời thơ ấu. Khi được hỏi về lý do cách phát âm tiếng Trung của cô quá khác biệt, Trương Bá Chi cho hay đó có thể là do thói quen sinh hoạt từ nhỏ. Ông bà nội của cô là người khiếm thính nên diễn viên phải giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu. Ngoài ra, các cô chú, họ hàng của cô đều có thói quen nói chuyện rất to.

Tâm sự về kỷ niệm tuổi thơ, Trương Bá Chi cho biết từ nhỏ đã hình thành thói quen gật đầu, để thể hiện rằng mình hiểu điều ông bà muốn nói. Vì cha thường xuyên vắng nhà, diễn viên phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc ông bà. Do cách giao tiếp khác biệt, cô phải phản ứng thật nhanh trong mọi tình huống.

Tuy nhiên, cô không cảm thấy áp lực trước những cơ cực thời thơ ấu mà ngược lại còn rất trân trọng, yêu thích khoảng thời gian này.

Dù lớn lên trong hoàn cảnh không suôn sẻ nhưng tuổi thơ của cô ở bên ông bà vẫn có nhiều kỷ niệm êm đềm đáng nhớ. Ông nội của cô tuy không nghe được nhạc nhưng cũng bắt chước động tác của cháu gái và nhảy theo mỗi khi thấy cô đang tập khiêu vũ. Môi trường sống đã hình thành tính cách biết lắng nghe bằng cảm xúc, đối xử với người khác bằng sự chân thành và luôn lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh.

Cha mẹ Trương Bá Chi ly hôn khi cô mới 9 tuổi. Nữ diễn viên cùng mẹ chuyển đến Úc sống từ năm 13 tuổi. Thời gian này cô vừa đi học vừa đi làm để phụ giúp gia đình. Thay đổi môi trường sống ở nhiều nơi nên diễn viên sinh năm 1980 thông thạo Quảng Đông, tiếng Anh, tiếng phổ thông và ngôn ngữ ký hiệu. Trương Bá Chi từ nhỏ đã có ý thức chăm sóc người thân rất chu đáo.

Sau này lớn lên cô cũng được khen là người mẹ tốt khi một mình chăm sóc 3 con trai và được mẹ chồng cũ hết lời khen ngợi. Điều này cũng thể hiện rõ khi quay các chương trình truyền hình thực tế gần đây Trương Bá Chi luôn quan tâm đến các bạn diễn và phối hợp công việc với mọi người rất nhịp nhàng. Tính cách này của cô của cả ekip và khán giả đều yêu mến.