Đạo diễn Hong Kong bất ngờ tiết lộ lý do Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly hôn

Sao quốc tế 18/08/2025 09:30

Trong nhiều năm, khán giả tin rằng vụ ảnh nóng năm 2008 của Trần Quán Hy là nguyên nhân chính khiến hôn nhân giữa Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi tan vỡ. Tuy nhiên, theo chia sẻ mới đây của đạo diễn Vương Tinh, câu chuyện thực tế lại khác.

Mới đây, đạo diễn Hong Kong Vương Tinh gây chú ý khi mở chương trình Vương Tinh cười nhìn giang hồ trên kênh YouTube riêng, cùng con gái Vương Tử Hân trò chuyện về hậu trường showbiz. Trong video đăng ngày 16/8, ông nhắc đến nguyên nhân ly hôn của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi. Theo nhà làm phim sinh năm 1955, ông từng làm việc với hai ngôi sao điện ảnh và nhận ra tính cách của họ không hợp nhau.

Ban đầu, Vương Tinh bàn về mối tình giữa Tạ Đình Phong và Vương Phi. Hai người bắt đầu yêu đương vào đầu những năm 2000, nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng và truyền thông. Tuy nhiên, mối quan hệ chỉ tồn tại được 2 năm. Đạo diễn 5X cho rằng khi đó cả Vương Phi lẫn Tạ Đình Phong đều chưa đủ trưởng thành, vì thế tình cảm nhanh chóng kết thúc bằng chia tay. Cũng trong giai đoạn đó, Tạ Đình Phong gặp Trương Bá Chi quen nhau trên phim trường Lão phu tử (phát hành năm 2001). Quá trình làm việc giúp họ trở nên thân thiết, nhưng chỉ là bạn bè.

Dẫu vậy, Vương Tinh khẳng định Trương Bá Chi thực sự thích tài tử sinh năm 1980. "Khi Tạ Đình Phong quay phim bị thương ở ngón tay, cô ấy mỗi tối đều bôi thuốc cho anh", ông kể.

Đạo diễn Hong Kong bất ngờ tiết lộ lý do Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly hôn - Ảnh 1

Tuy nhiên, sự chu đáo này dường như bị phai mờ sau khi cả hai kết hôn. Vương Tinh nhận ra điều này lúc hợp tác với Trương Bá Chi trong dự án Vô giá chi bảo. Đây là phim chung đầu tiên của nàng Tinh nữ lang với con trai Lucas, phát hành năm 2011.

Trên phim trường, Trương Bá Chi ra dáng mẹ của hai con trai, thường nấu đồ ăn ngon cho các sao nhí. Tuy nhiên, trong lúc nấu nướng, cô thường xuyên mắng Tạ Đình Phong.

Đạo diễn Vương Tinh không tiết lộ nội dung cụ thể, nhưng cho biết có tâm sự với Tạ Đình Phong: “Nghe những lời oán trách này, tôi thấy cô ấy có rất nhiều bất mãn, lại còn nói ra trước mặt chúng tôi, thì cuộc hôn nhân này khó duy trì". Đúng như dự đoán, hai người chia tay không lâu sau đó, trước cả khi phim ra mắt vào tháng 8/2011. Vương Tinh chia sẻ: “Trước khi họ ly hôn, tôi chưa từng kể những chuyện này với ai".

Nhà làm phim Thiếu niên Hạo Nam tiết lộ thêm vì Trương Bá Chi thường mắng Tạ Đình Phong ngay tại phim trường, ông không dám mời Tạ Đình Phong đóng vai chồng của cô trong phim, phải mời Trịnh Y Kiện.

Nhận xét về chuyện tan vỡ của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi, Vương Tinh nêu quan điểm rằng nguyên nhân chủ yếu vẫn là do tính cách không hợp. Tuy hai người từng bị đối phương thu hút và nghĩ rằng có thể vượt qua sự khác biệt, nhưng khi bước vào hôn nhân và có hai con trai, cuối cùng họ không thể khắc phục, chỉ có thể chọn cách chia tay.

Đạo diễn Hong Kong bất ngờ tiết lộ lý do Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly hôn - Ảnh 2

Ngoài ra, Vương Tinh còn nhắc đến Tạ Đình Phong và Vương Phi trong những tiết lộ của mình. Khi Tạ Đình Phong và Vương Phi lần đầu tiên bị chụp ảnh nắm tay nhau, tất cả phương tiện truyền thông Hong Kong đều đổ xô đưa tin, nguyên nhân vì mối tình chị em của họ có khoảng cách tuổi tác lên tới 11 năm.

Trương Bá Chi sinh năm 1980, được xem là "quốc bảo nhan sắc" của làng giải trí Hong Kong những năm 1999 - 2000. Khả năng diễn xuất của cô được khẳng định qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như Vua hài, Sư tử Hà Đông, Mèo yêu phải chuột, Tinh nguyện... Cô kết hôn với tài tử Tạ Đình Phong và có hai con trai Quintus, Lucas. Năm 2012, sau khi ly dị ngôi sao họ Tạ, cô làm mẹ đơn thân. Năm 2018, cô bất ngờ sinh con trai thứ ba nhưng không tiết lộ danh tính bố đứa trẻ.

Tài tử Tạ Đình Phong sinh năm 1980 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Năm lên 8 tuổi, Đình Phong theo bố mẹ định cư Canada. Năm 1995, anh học âm nhạc ở Tokyo (Nhật Bản). Anh gia nhập làng giải trí từ năm 1996. Năm 19 tuổi, Đình Phong gặp nữ danh ca hơn mình 11 tuổi, Vương Phi, và vướng vào lưới tình. Tuy nhiên, Tạ Đình Phong sau đó không cưới Vương Phi mà kết hôn với diễn viên Trương Bá Chi năm 2006, có hai con trai rồi ly dị năm 2011. Tháng 9/2014, Đình Phong tái hợp Vương Phi - người lúc đó đã qua hai đời chồng là ca sĩ Đậu Duy và tài tử Lý Á Bằng, có hai con gái. Hiện anh và đàn chị giữ quan hệ tình cảm ổn định.

Thực hư chuyện Trương Bá Chi đăng ảnh con thứ ba lên mạng xã hội

Thực hư chuyện Trương Bá Chi đăng ảnh con thứ ba lên mạng xã hội

Trương Bá Chi hiếm khi đăng ảnh con thứ ba Marcus, 7 tuổi, trên mạng xã hội, cô thường chỉ hé lộ hình chụp bé từ phía sau hoặc bên hông. Tuy nhiên, gần đây, tấm hình hai mẹ con cùng xuất hiện được chia sẻ, thu hút nhiều chú ý.

