Tối 6/10, ông Nguyễn Văn Bách – Chủ tịch UBND xã Pú Nhung, tỉnh Điện Biên cho biết, do mưa lớn, dông sét vào khoảng 10h cùng ngày, sét đánh trúng hai vợ chồng đang đi làm nương, khiến cả hai tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là ông Giàng A S. (SN 1973) và vợ Sùng Thị D. (SN 1975) cùng trú tại bản Kề Cải, xã Pú Nhung.

Vào thời điểm trên, cả hai vợ chồng đang làm việc tại nương ngô của gia đình thuộc bản Kề Cải thì không may bị sét đánh trúng, dẫn đến tử vong.

Hiện trường vụ sét đánh tử vong hai vợ chồng ở Điện Biên - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ VietNamNet, ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Pú Nhung đã có mặt, phối hợp cùng người dân xác minh, sau đó đưa thi thể nạn nhân về gia đình lo hậu sự. Đồng thời, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên thân nhân hai nạn nhân.

Ông Nguyễn Văn Bách – Chủ tịch UBND xã Pú Nhung, ngoài 2 người bị thiệt mạng do sét đánh, mưa lớn trên địa bàn xã còn gây sạt lở nghiêm trọng trên các tuyến đường Phình Sáng – Mường Giàng, Phiêng Pi – Trại Phong, với khối lượng đất đá lớn bị sạt lở, giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

Theo ông Bách, hiện tại địa phương đang triển khai biện pháp khắc phục tạm thời tại các điểm sạt lở, đảm bảo giao thông và an toàn cho người dân.

