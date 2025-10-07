Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đời sống 07/10/2025 05:15

Tối 6/10, ông Nguyễn Văn Bách – Chủ tịch UBND xã Pú Nhung, tỉnh Điện Biên cho biết, do mưa lớn, dông sét vào khoảng 10h cùng ngày, sét đánh trúng hai vợ chồng đang đi làm nương, khiến cả hai tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Lao Động, tối 6/10, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Bách – Chủ tịch UBND xã Pú Nhung, tỉnh Điện Biên cho biết, do mưa lớn, dông sét vào khoảng 10h cùng ngày, sét đánh trúng hai vợ chồng đang đi làm nương, khiến cả hai tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là ông Giàng A S. (SN 1973) và vợ Sùng Thị D. (SN 1975) cùng trú tại bản Kề Cải, xã Pú Nhung.

Vào thời điểm trên, cả hai vợ chồng đang làm việc tại nương ngô của gia đình thuộc bản Kề Cải thì không may bị sét đánh trúng, dẫn đến tử vong.

Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ sét đánh tử vong hai vợ chồng ở Điện Biên - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ VietNamNet, ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Pú Nhung đã có mặt, phối hợp cùng người dân xác minh, sau đó đưa thi thể nạn nhân về gia đình lo hậu sự. Đồng thời, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên thân nhân hai nạn nhân.

Ông Nguyễn Văn Bách – Chủ tịch UBND xã Pú Nhung, ngoài 2 người bị thiệt mạng do sét đánh, mưa lớn trên địa bàn xã còn gây sạt lở nghiêm trọng trên các tuyến đường Phình Sáng – Mường Giàng, Phiêng Pi – Trại Phong, với khối lượng đất đá lớn bị sạt lở, giao thông bị chia cắt hoàn toàn. 

Theo ông Bách, hiện tại địa phương đang triển khai biện pháp khắc phục tạm thời tại các điểm sạt lở, đảm bảo giao thông và an toàn cho người dân.

Hành khách tử vong trên máy bay, nguyên nhân vẫn đang điều tra

Hành khách tử vong trên máy bay, nguyên nhân vẫn đang điều tra

Trên chuyến bay của hãng hàng không easyJet vào ngày 16/9, một hành khách trên đường tới đảo nghỉ dưỡng Lanzarote (Tây Ban Nha) gặp phải sự cố y tế nghiêm trọng.

Xem thêm
Từ khóa:   sét đánh tử vong tin moi hai vợ chồng tử vong

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Tư 8/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Tư 8/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/10/2025, 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, Tài Lộc nhân đôi, tiền cất chật két, rủng rỉnh tiền tiêu

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/10/2025, 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, Tài Lộc nhân đôi, tiền cất chật két, rủng rỉnh tiền tiêu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Đúng hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Rau xà lách là siêu thực phẩm xanh và 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Rau xà lách là siêu thực phẩm xanh và 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 43 phút trước
Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
"Bé" Xuân Mai tiết lộ: Các con không thích nghe nhạc của mẹ

"Bé" Xuân Mai tiết lộ: Các con không thích nghe nhạc của mẹ

Hậu trường 2 giờ 13 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể

Sau hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2025), 3 con giáp vinh hoa phú quý, vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng', tiền tài đầy ví, phúc lộc vô biên

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2025), 3 con giáp vinh hoa phú quý, vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng', tiền tài đầy ví, phúc lộc vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2025), sách trời định sẵn, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền bạc tự tìm tới, sự nghiệp 'phất cao bay bổng'

Cuối ngày hôm nay (7/10/2025), sách trời định sẵn, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền bạc tự tìm tới, sự nghiệp 'phất cao bay bổng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

Nóng: Bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai: 'Thực hiện nhiệm vụ trong game'

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai: 'Thực hiện nhiệm vụ trong game'

Lửa bất ngờ bùng phát vào rạng sáng, 7 người trong gia đình tử vong thương tâm trong ngọn lửa dữ dội bao trùm

Lửa bất ngờ bùng phát vào rạng sáng, 7 người trong gia đình tử vong thương tâm trong ngọn lửa dữ dội bao trùm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Cháy lớn ở chợ xã U Minh Thượng, thiêu rụi 7 căn nhà

Cháy lớn ở chợ xã U Minh Thượng, thiêu rụi 7 căn nhà

Bé trai 2 tuổi bị pháo hoa bắn trúng mắt khi xem Trung thu

Bé trai 2 tuổi bị pháo hoa bắn trúng mắt khi xem Trung thu

Nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai không kịp trở tay khi bị bắt

Nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai không kịp trở tay khi bị bắt

Nóng: Công an Hà Nội điều tra dự án tiền ảo của Shark Bình

Nóng: Công an Hà Nội điều tra dự án tiền ảo của Shark Bình

Giá vàng chiều nay, ngày 6/10/2025: Giá vàng tăng mạnh, vàng SJC vượt 140 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay, ngày 6/10/2025: Giá vàng tăng mạnh, vàng SJC vượt 140 triệu đồng/lượng