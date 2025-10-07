Rò rỉ điện từ cột chiếu sáng, 6 người bị điện giật ở Hà Nội

Đời sống 07/10/2025 15:24

Khoảng 10h ngày 7/10, khi đi qua điểm ngập tại khu vực nút giao Tú Mỡ - Phạm Hùng (phường Yên Hòa, Hà Nội) nhiều người có biểu hiện tê chân, tay hoặc ngã ra đường. Phát hiện vấn đề bất thường, các cán bộ thuộc Đội CSGT đường bộ số 6 đã nhanh chóng tiếp cận, giải quyết sự việc.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 7/10, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 10h cùng ngày, tại khu vực nút giao Tú Mỡ - Phạm Hùng (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), nước ngập khoảng 30cm, nhiều người dân khi đi qua có biểu hiện tê chân tay, thậm chí có người ngã khuỵu, nghi do bị ảnh hưởng bởi dòng điện rò rỉ dưới nước

 

Sau khi phát hiện sự việc, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT đang làm nhiệm vụ tại khu vực trên đã nhanh chóng liên hệ với đơn vị điện lực, phối hợp kiểm tra, xác định nguồn điện bị rò rỉ và khắc phục kịp thời, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện qua lại.

Để phòng ngừa rủi ro có thể lặp lại, Đội CSGT đường bộ số 6 đã điều động ô tô chuyên dụng, hỗ trợ chở người dân và phương tiện qua khu vực ngập, hướng dẫn người dân di chuyển theo lộ trình an toàn.

Rò rỉ điện từ cột chiếu sáng, 6 người bị điện giật ở Hà Nội - Ảnh 1
Một người phụ nữ bị ngã úp mặt xuống đường khi đi qua điểm ngập nghi bị rò điện - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, Biên bản hiện trường được lập sáng nay 7/10, gồm Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị và Công ty CP Vimeco ghi nhận, vào thời gian trên, đơn vị chức năng đã nhận được tin báo từ cán bộ báo cáo có sự cố rò rỉ điện ra vị trí trước cột chiếu sáng đầu tuyến phố Tú Mỡ (đoạn Phạm Hùng rẽ phải vào) thuộc tuyến đèn do Công ty CP Vimeco quản lý vận hành làm giật người đi đường.

Sau khi nhận được thông tin, Đội Xí nghiệp số 4 đã cử cán bộ quản lý kiểm tra phát hiện tại vị trí rò điện có cột thép, tủ điện chiếu sáng của Công ty CP Vimeco vẫn đang đóng điện cho hệ thống đồng hồ hẹn giờ, nhưng do thao tác đặt hẹn giờ sai dẫn đến hệ thống đèn vẫn hoạt động và có điện gây rò rỉ ra ngoài khi có mưa ngập. Tại biên bản này, các bên cũng ghi nhận có 6 người dân đi đường đã bị điện giật.

Công ty Thiết bị chiếu sáng đề nghị Công ty CP Vimeco có biện pháp xử lý triệt để để đảm bảo an toàn cho đồng bộ hệ thống do Công ty CP Vimeco quản lý, chưa bàn giao cho TP Hà Nội quản lý.

