Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn

Đời sống 07/10/2025 15:33

Đập thủy điện Bắc Khê 1 tại Lạng Sơn vừa bị vỡ, nguy cơ ảnh hưởng đến khu vực hạ du. Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã đến hiện trường, trực tiếp chỉ đạo khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 7/10, lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xác nhận với VietNamNet, một đoạn đập của nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 đã bị vỡ vào khoảng 13h cùng ngày do áp lực nước đổ về rất lớn.

Theo Sở Công Thương, vết vỡ ban đầu rộng khoảng 1m. Tuy nhiên, do đây là đập đất nên vết vỡ có nguy cơ tiếp tục lan rộng dưới áp lực của dòng nước.

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn - Ảnh 1
Đập thủy điện Bắc Khê 1 bị vỡ 1 đoạn - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, sau khi sự cố xảy ra, nước từ hồ chứa đã đổ về hạ du, gây ảnh hưởng tới một số khu dân cư tại xã Tân Tiến. Rất may mắn, do đã lường trước nguy cơ từ đợt mưa lớn, chính quyền địa phương đã di dời các hộ dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn từ những ngày trước.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai các phương án ứng phó tại chỗ, đồng thời tiếp tục thông báo tình hình và sẵn sàng sơ tán các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng mới.

Lãnh đạo Sở Công Thương Lạng Sơn cho biết: "Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn vừa qua, nhiều hộ dân ở vùng hạ du đã được di dời đến nơi an toàn. Vì vậy, trước mắt chưa phát sinh thiệt hại về người. Hiện chúng tôi đang tiếp tục rà soát các khu dân cư khác để đảm bảo an toàn tối đa".

