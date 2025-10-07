Trong những món đầu tiên được bê lên phục vụ có món salad. Tuy nhiên, cả nhóm phát hiện ra có sợi tóc trong món ăn này nên yêu cầu nhân viên đổi cho đĩa khác. Một lát sau, nhân viên của quán bê lên 1 đĩa salad khác kèm mẩu giấy ghi dòng chữ: “Chúc ngon miệng nhé”.

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, chị N.K. (ở Hà Nội) - nữ khách hàng trong vụ việc nói trên - kể lại, khoảng 19h30 ngày 4/10, chị cùng 3 người bạn đến quán buffet trên đường Tô Hiệu ăn tối.

Theo thông tin từ báo Dân trí, N.K., khi được phản ánh về món ăn, nhân viên quán đã có thái độ thiếu thân thiện, lườm và nói lời khó nghe với khách. Nữ thực khách cho biết, đây là lần đầu tiên nhóm đến quán này ăn và nhận thấy đồ ăn không như kỳ vọng. Thịt ướp không ngon và nước chấm không có gì ấn tượng. Cả nhóm kết thúc bữa tối lúc hơn 21h và thanh toán hóa đơn 1,3 triệu đồng.

“Ngay lúc ấy, tôi đã cảm thấy không thoải mái và lo ngại về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của quán”, N.K. nói.

Tối cùng ngày, N.K. lên mạng và nhận được lời mời kết bạn của một trong số những nhân viên nói trên.

Cô gái vì thế đọc được bài đăng người này chia sẻ về hình ảnh món ăn chụp tại quán, mẩu giấy xuất hiện trên đĩa salad mà cô và nhóm bạn đã ăn, cùng dòng trạng thái: “Ăn nước bọt với rác ngon không? Xin lỗi mình hơi ác. Hơi động đến tí đồ ăn thôi mà”.

“Tôi cảm thấy vô cùng bức xúc và cảm thấy rất lo lắng nếu thực sự họ đã làm bẩn đồ ăn phục vụ chúng tôi như vậy”, N.K.nói.

Sau đó, nữ khách hàng đã chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội nhằm cảnh báo mọi người khi đi ăn tại các hàng quán.

Nhân viên của quán (người đăng bài khoe thái độ cợt nhả lên mạng) sau đó đã nhắn tin xin lỗi N.K. nhưng lời lẽ vẫn thiếu tôn trọng và không nhận ra sai lầm của mình.

“Hiện tại tôi được biết quán đã cho nhóm nhân viên nghỉ việc, quán cũng đã đăng bài và gọi điện xin lỗi tôi. Tuy nhiên, nữ nhân viên kia thì vẫn chưa có thái độ hành xử đúng mực”, cô gái trẻ cho hay.

Chị N.K. phát hiện có sợi tóc trong món salad nên báo nhân viên đổi cho đĩa khác - Ảnh: Báo Dân trí

Tối 6/10, trên trang chính thức, đại diện của nhà hàng cho biết muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới chị N.K. cùng nhóm khách là những người chịu ảnh hưởng trực tiếp vì sự cố.

Theo chia sẻ từ phía nhà hàng, sau khi điều tra, nhà hàng cho rằng do mâu thuẫn cá nhân trước đó nên nhân viên tên Huyền có thái độ sai lệch khi phục vụ khách. Đây cũng là người đăng tải thông tin về việc "thêm rác và nước bọt" vào đồ ăn của khách.

Nhà hàng khẳng định đây là lời nói bộc phát, hành động bốc đồng cá nhân của nhân viên. Nhận thấy nguyên nhân do quản lý còn yếu kém, nhà hàng liên hệ xin lỗi khách và yêu cầu nhân viên Huyền cũng gửi lời xin lỗi tới nhóm khách.

Về hình thức xử lý, sau khi yêu cầu nhân viên viết tường trình, phía nhà hàng cũng chính thức chấm dứt hợp tác với người này. Tuy nhiên, khi phóng viên Dân trí liên hệ với đường dây nóng của nhà hàng đều không nhận được phản hồi.

Trên nền tảng đánh giá của Google, quán đang xếp hạng 3,6/5 sao. Trong đó, không ít thực khách để lại những nhận xét không hài lòng sau khi trải nghiệm dịch vụ đồ ăn tại đây.